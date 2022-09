Des rassemblements montrent que l’ancien Premier ministre pakistanais Khan reste une force politique

ISLAMABAD – Depuis qu’il a été renversé par le Parlement il y a cinq mois, l’ancien Premier ministre Imran Khan a démontré sa popularité avec des rassemblements qui ont attiré des foules énormes et ont signalé à ses rivaux qu’il reste une force politique considérable.

Comme lors des rassemblements précédents, le discours de mardi n’a pas été diffusé en direct par les chaînes de télévision sur les instructions de l’agence de régulation des médias du pays. Les régulateurs ont interdit la diffusion de ses discours en direct, prétendument en raison de ses récentes remarques critiques sur l’armée et la justice. Les téléspectateurs ont également eu du mal à accéder au discours via YouTube et d’autres médias sociaux.