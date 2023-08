Des rassemblements à travers le Canada exigent la recherche de sites d’enfouissement pour les femmes autochtones tuées

Les appels pour rechercher dans une décharge de la région de Winnipeg les restes de deux femmes des Premières Nations se multiplient alors que des rassemblements ont lieu à travers le pays.

Les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran mènent une danse en rond jeudi à l’intersection bien connue du centre-ville de l’avenue Portage et de la rue Main.

« Fouillez la décharge ! Ramenez nos femmes à la maison ! les gens scandaient alors que de la peinture rouge était versée sur le trottoir avant la danse traditionnelle. Environ 100 personnes ont ensuite marché vers l’Assemblée législative.

La pression monte depuis que la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que son gouvernement ne soutiendrait pas une perquisition dans la décharge privée de Prairies Green, au nord de la ville, car cela pourrait exposer les chercheurs à des matières toxiques.

Les familles des femmes et des partisans demandent au premier ministre de reconsidérer sa décision et à la ville, à la province et au gouvernement fédéral de travailler ensemble pour trouver une solution.

Certains des membres de la famille ont déclaré avoir rencontré plus tôt dans la journée le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, qui a été nommé à ce poste la semaine dernière.

Anandasangaree a également rencontré le maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

«Le maire a réitéré son appel antérieur aux gouvernements fédéral et provincial de se parler et de travailler en coopération pour déterminer une voie claire pour les familles», indique un communiqué du bureau du maire.

Le bureau du premier ministre devait publier une déclaration plus tard dans la journée.

Une étude financée par le gouvernement fédéral a indiqué qu’une perquisition pouvait prendre trois ans, exposer les travailleurs à des matières dangereuses et coûter jusqu’à 184 millions de dollars sans garantie de succès.

L’ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a critiqué la province pour avoir fui ses responsabilités parce qu’elle est responsable des décharges, tandis que Stefanson a accusé Miller de politiser une tragédie.

Les experts consultés pour l’étude ont déclaré que les risques pourraient être atténués et que la recherche pourrait être effectuée en toute sécurité.

Un rassemblement de solidarité appelant à la recherche d’un site d’enfouissement a eu lieu mercredi devant la Vancouver Art Gallery. Une est prévue samedi devant l’édifice de la Confédération à St. John’s.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans le meurtre des femmes et de deux autres personnes – Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l’année dernière, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Buffalo Woman, dont les restes n’ont pas été trouvé.

CriminalitéPolitique fédéraleAutochtones