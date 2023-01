Des raquettes en graphite de haute qualité seront fabriquées en Inde par YONEX au milieu de l’émergence du badminton

Le badminton a connu une croissance rapide en tant que sport en Inde au cours de la dernière décennie et la première marque mondiale d’équipement de badminton, YONEX, a fait une grande annonce de fabrication de raquettes en graphite de haute qualité dans le pays. Les récentes performances des navetteurs indiens lors de la Coupe Thomas, des Championnats du monde, des Jeux asiatiques et des Jeux du Commonwealth ont rendu le jeu extrêmement populaire dans le pays. En conséquence, Yonex décide de prendre le grand appel pour étendre son plan de production existant et sa base en Inde, un mouvement ce qui réduira considérablement le coût des raquettes intégrales.

L’année dernière a été une année glorieuse pour le badminton dans le pays avec le triomphe historique de la Coupe Thomas ainsi que des médailles remportées aux Championnats du monde et à d’autres événements multinationaux tels que l’Asiad et les Jeux du Commonwealth. Ces performances constantes ont mis le badminton à l’honneur, car il s’agit désormais du deuxième sport le plus pratiqué par les deux sexes en Inde.

Les nouvelles raquettes en graphite ont été dévoilées en présence de Ben Yoneyama, président de YONEX Japan, R Hanawa, président de YONEX India, Vikramaditya Dhar, directeur général, Sunrise Sports India Pvt Ltd et l’entraîneur national en chef de l’Inde, Pullela Gopichand.

“L’Inde est un grand marché pour le badminton avec son économie en croissance et son intérêt pour ce sport. Beaucoup de joueurs indiens se comportent très bien sur la scène mondiale, ce qui en encourage davantage à se lancer dans ce sport. Nous voulons répondre à ce public et fournir des équipements japonais de la plus haute qualité pour favoriser le développement du sport », a déclaré M. Ben Yoneyama, président de YONEX Japan, lors d’une conférence de presse dans la capitale samedi.

La popularité croissante du jeu a fait monter en flèche la demande de raquettes de qualité et la part de marché du badminton connaît une croissance de 10 à 15 % en glissement annuel. La production de raquettes en Inde garantira également une réduction des prix du produit de 20 à 30 % par rapport aux taux actuels du marché.

«Nous voulons offrir des raquettes de meilleure qualité à nos clients qui recherchent des raquettes en graphite intégrales à des prix abordables. Celles-ci sont destinées aux joueurs de niveau supérieur, jouant dans des académies et commençant à un niveau compétitif. Les raquettes étant fabriquées en Inde, les consommateurs n’ont pas à s’inquiéter des coûts d’importation, des fluctuations des taux de change, car ils obtiendront un savoir-faire et une technologie japonais de haute qualité à des prix abordables. a déclaré M. Vikramaditya Dhar, directeur général, Sunrise Sports India Pvt Ltd.

L’entraîneur national a également souligné le rôle joué par YONEX dans l’essor du badminton indien sur la scène mondiale et a déclaré que la nouvelle initiative n’était qu’une autre étape pour renforcer le badminton indien.

“Yonex Sunrise a fait une énorme différence pour le badminton indien, que ce soit en 2008 lorsque l’Inde a atteint les quarts de finale aux Jeux olympiques ou la performance fantastique aux Jeux du Commonwealth de 2010. Leur soutien a été déterminant pour que l’Inde remporte la première médaille olympique en 2012. YONEX a fait partie intégrante de la réussite de l’Inde dans le monde du badminton », a-t-il ajouté.

La société japonaise, qui a installé une usine à Bangalore en 2016 dans le cadre de l’initiative “Make in India”, ne produisait que des raquettes en T en aluminium, utilisées pour les débutants qui jouent à des fins de fitness ou de loisirs. Ils visent à amplifier la production de raquettes à joint en T existantes de 1 million à 2,5-3 millions par an.

Yonex et Sunrise se sont engagés dans la promotion et le développement du badminton depuis plus de 60 ans. SUNRISE possède le plus grand réseau de distribution directe de sports du sous-continent indien. Il a soutenu plusieurs associations d’État et de district du pays pour promouvoir et développer le jeu de la base au plus haut niveau de badminton du pays. Ils sont également le partenaire d’équipement officiel de l’Association indienne de badminton.

