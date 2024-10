Des rapports sur la santé en Alberta révèlent une hausse des taux de VIH

Les cas de VIH en Alberta atteignent un rythme effarant, selon un nouveau rapport d’Alberta Health. Le rapport montre une augmentation de 73 pour cent des cas de VIH en 2023 par rapport à 2022.

Le rapport annuel d’Alberta Health révèle que le nombre de nouveaux cas de VIH est passé de 293 en 2022 à 507 en 2023.

« Le nombre de nouveaux patients continue d’augmenter et il est vraiment bien supérieur aux chiffres historiques des 20 dernières années. Nous avons trois éléments : les nouvelles infections locales, les migrants à travers le Canada et les migrants d’autres pays », a déclaré le Dr John Gill, directeur médical de la Southern Alberta HIV Clinic.

« Les migrants d’autres pays ont parfois du mal à se connecter, peut-être pour améliorer la connectivité après que quelqu’un ait atterri pour connaître le programme VIH du nord de l’Alberta. C’est ici que vous allez ; c’est ainsi que les soins sont prodigués », a déclaré Gill.

Selon le rapport, 54,8 pour cent des cas en 2023 ont été contractés à l’extérieur du pays, contre 43 pour cent en 2022.

« Cela pourrait être un immigrant. Il pourrait également s’agir de personnes qui ont voyagé à l’extérieur du pays et qui sont revenues et ont été testées positives au VIH », a déclaré Oluwaseun Ayodeji Osowobi, responsable des relations communautaires chez SafeLink Alberta.

Selon le rapport, la deuxième catégorie d’exposition la plus courante en 2023, représentant 18,5 % des nouveaux cas, était la transmission entre partenaires hétérosexuels.

« La transmission hétérosexuelle n’est pas nécessairement une transmission consensuelle. Et oui, nous avons certainement aujourd’hui un grand nombre d’hétérosexuels, généralement issus de pays d’immigration. Il y a différents besoins », a déclaré Gill.

Non seulement les médecins, mais aussi les agences de première ligne constatent l’impact du nombre croissant de cas de VIH. SafeLink Alberta affirme qu’une plus grande éducation en matière de santé est nécessaire.

« Les données nous rappellent une approche holistique de l’éducation et de la sensibilisation à la prévention. Nous devons contourner les stigmates associés à l’accès aux services de soutien », a déclaré Osowobi.

Dans un courriel adressé à CityNews, Alberta Health a déclaré que le gouvernement continue de travailler avec les services de santé de l’Alberta (AHS) et les organisations communautaires pour améliorer la santé, réduire les obstacles au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang, et accroître l’accès au dépistage.

Le nombre de cas de VIH cette année n’a pas été finalisé ; cependant, les cas sont en passe d’être similaires à ceux signalés en 2023.

« Le gouvernement de l’Alberta doit consacrer davantage de ressources au dépistage et au traitement des IST afin de répondre à l’afflux de cas », a déclaré Osowobi.