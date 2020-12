Depuis la fin du mois d’octobre, quelques centaines d’utilisateurs ont profité des forums d’Apple pour signaler que leur iPhone 12 (avec des rapports couvrant apparemment les quatre modèles) abandonne la connexion cellulaire sur les réseaux 5G et 4G. Cela semble se produire plus souvent avec les utilisateurs de Verizon et d’AT & T, mais les clients T-Mobile rencontrent également le problème.

Un fil Reddit distinct a été créé juste pour cela et les propriétaires d’iPhone 12 disent que cela se produit principalement lorsqu’ils voyagent en voiture. La solution de contournement, pour l’instant, consiste à activer et désactiver à nouveau le mode avion. L’un des commentateurs a déclaré qu’il avait pu joindre l’un des responsables des relations publiques et il a confirmé qu’Apple était au courant du problème et enquêtait actuellement. Peut-être qu’un correctif est en cours.

