Des rappeurs comme Takeoff sont assassinés. C’est plus que leur musique

Lors d’une conférence de presse mercredi matin, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a eu peu de nouvelles sur la mort du rappeur Takeoff la nuit précédente dans un bowling du centre-ville. Mais après avoir confirmé l’identité du rappeur (Kirshnik Khari Ball) et le fait qu’un suspect n’avait pas été arrêté, il a eu quelque chose à dire.

S’adressant à une foule de journalistes dans la salle et aux millions de fans que Takeoff et son groupe Migos avaient amassés, Finner a mis en garde le public contre la diabolisation de la communauté hip-hop suite à la perte de l’un des noms les plus célèbres du genre au cours de la dernière décennie.

“Parfois, la communauté hip-hop a une mauvaise réputation, et je connais … beaucoup de gens formidables dans notre communauté hip-hop et je les respecte”, a-t-il déclaré.

“Nous devons tous nous unir et nous assurer que personne ne détruise cette industrie.”

Le choix d’insister sur ce point est lié à la perception du hip-hop et à un problème persistant qui semble perpétuellement harceler le genre – la mort prématurée de certains de ses artistes les plus prometteurs.

Mais comme Finner l’a également souligné, rien n’indiquait que Takeoff lui-même était impliqué dans des activités criminelles et n’était plus que probablement un simple spectateur innocent pris par la violence tourbillonnant autour de lui.

Parallèlement à cela, un débat houleux a émergé sur le coût de l’authenticité dans la communauté hip-hop, où les artistes pourraient se sentir obligés d’être à la hauteur du style de vie qu’ils décrivent dans leur musique. D’autres disent le genre est injustement un bouc émissaire et que les paroles violentes ne se traduisent pas par de la violence dans le monde réel.

Les rappeurs à succès ne sont pas à l’abri de la violence

Après l’annonce de la mort de Takeoff mardi, la communauté musicale a pleuré l’artiste de 28 ans qui, en tant que membre du trio de rap Migos, a été le pionnier d’un nouveau son dans le rap et le hip hop.

Mais alors que les fans ont exprimé leur chagrin face au décès de Takeoff, le niveau de surprise est unique dans le monde du hip hop. Alors que la mort de célébrités au sommet d’autres genres, comme Drake ou Taylor Swift, serait extraordinairement inattendue, cette année, sept rappeurs ont été tués – donnant aux fans une rubrique sur la façon de réagir lorsqu’une des plus grandes stars du hip-hop est tuée.

L’impact de Migos sur le hip hop et la culture en général est impossible à ignorer et a largement dépassé les attentes depuis leurs débuts.

De gauche à droite, Quavo, Takeoff et Offset du groupe de rap Migos se produisent sur scène aux BET Awards 2021 au Microsoft Theatre le 27 juin 2021 à Los Angeles, Californie. Le rappeur torontois Pressa les a décrits comme « les Beatles du rap ». [world].’ (Bennett Raglin/Getty Images pour BET)

Ils sont comme les Beatles pour le rap [world]”, a déclaré le rappeur torontois Pressa à CBC News, faisant référence à la façon dont ils ont influencé à la fois l’industrie de la musique et la culture pop.

Pourtant Versace n’a pas atteint les sommets des charts lors de sa sortie en 2013 – culminant à 99 sur Billboard’s Hot 100 – il a proliféré dans les clubs d’Atlanta et a finalement atteint une renommée internationale lorsque Drake a ajouté un couplet supplémentaire.

Pendant tout ce temps, le leader Quavo et Offset – la moitié d’un couple puissant avec son collègue musicien Cardi B – ont attiré l’attention du public; le membre le plus calme et le plus jeune, Takeoff, semblait quant à lui prendre du recul dans les interviews et les performances.

Mais en réalité, c’est lui qui a largement piloté leur processus créatif — et dont la maîtrise de leur triplet flow a d’abord attiré l’attention de Kevin (Coach K) Lee et Pierre (P) Thomas, co-fondateurs de la société de gestion et du label Migos. Contrôle de qualité.

“Les Migos, c’est leur truc à eux”, a déclaré Pressa. “Vous savez, ils avaient leur propre culture. Ils avaient leur propre son. Et j’ai l’impression que beaucoup de gens prennent leur son et l’intègrent en quelque sorte.”

REGARDER | La mort de Takeoff suscite des inquiétudes concernant la violence armée :

La mort du rappeur Migos suscite des inquiétudes quant à la violence armée dans le hip hop La mort par balle du rappeur populaire Takeoff n’est que le dernier d’une série d’incidents violents suscitant de sérieuses inquiétudes quant à la montée de la violence armée dans la communauté hip-hop. [Correction: The graphic referring to when rapper Pop Smoke died contains an incorrect date. Pop Smoke was shot during a home invasion in 2020]

Le fait que ce soit le plus réservé Takeoff qui ait été tué semble souligner le danger auquel certains artistes hip-hop sont confrontés, même si leur mode de vie est exempt de violence. Mais la perception du groupe s’est auparavant séparée de sa nature – remontant au début de leur carrière, les hommes derrière Migos étaient souvent en proie à des critiques pour une apparente malhonnêteté dans leur musique.

Comme l’a écrit le journaliste musical et poète Hanif Abdurraqib dans un article de 2017 pour le National Post, certains fans ont contesté le fait que les trois membres, qui ont grandi dans une banlieue à l’extérieur d’Atlanta, rapperaient sur la drogue et le crime.

Ce sentiment, a expliqué Abdurraqib, les a poussés à adopter un comportement plus conforme à leur musique, comme lorsque Offset a été arrêté en 2015 – puis a attaqué un codétenu en détention.

“Comme Johnny Cash au milieu des années 60, ils passaient du temps à s’approcher trop près du feu”, écrit-il. “Il est difficile de construire un mythe aussi vaste sans en faire partie.”

Et dans le hip hop – un genre qui privilégie l’authenticité et l’auto-documentation comme peu d’autres formes d’art le font – ils sont loin d’être le seul groupe à être touché par la violence. Depuis 2018, plus d’une douzaine d’artistes de rap de haut niveau ont été abattus.

Parmi eux se trouvent le rappeur de Los Angeles Nipsey Hussle, qui a été abattu devant son magasin de vêtements en 2019 – bien qu’il soit surtout connu pour son développement communautaire, sa gentillesse générale et ses paroles poétiques et sincères. Un an plus tard, le rappeur torontois Houdini a été tué alors qu’il faisait du shopping; Young Dolph, basé à Memphis, a été tué alors qu’il achetait des cookies en 2021; et PnB Rock (de son vrai nom Rakim Hasheem Allen) a été assassiné cette année alors qu’il déjeunait avec sa petite amie dans un petit restaurant de Los Angeles, lors d’un vol non provoqué après qu’un inconnu ait apparemment vu sa position dans un message publié par le rappeur sur les réseaux sociaux.

Après avoir loué Allen comme étant un plaisir de travailler avec, le rappeur Nicki Minaj a imploré les autres artistes du genre de cesser de se rendre si disponibles pour leur communauté.

“Vous n’êtes pas aimé comme vous le pensez”, a-t-elle écrit. « Tu es une proie ! Dans un monde rempli de prédateurs ! Qu’est-ce qui ne va pas ? »

Les gens autour de ces rappeurs gagnent tellement. Il est temps de commencer vraiment à leur rappeler & plus de!!! ESSAYEZ au moins de poser votre pied si vous vous en souciez ! Dis leur!!! Vous n’êtes pas aimé comme vous le pensez !!! T’es une proie !!!! Dans un monde plein de prédateurs !!!! Qu’est-ce qui ne clique pas ???!!! https://t.co/wpfxtnkBU6 —@NICKI MINAJ

“C’est juste dangereux en tant qu’artiste là-bas”, a convenu Pressa, qui a dit qu’il était avec Offset, membre de Migos, lors d’un événement séparé la nuit où le tournage a eu lieu. “Je n’aime pas diffuser et raconter [my followers] où je vais, et c’est exactement ce que c’est.”

“Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain”

Mais les discussions autour des causes de ces incidents ne sont pas simples. AR Shaw, un historien de la musique trap basé à Atlanta qui a écrit un livre intitulé Historique des interruptionsa déclaré à CBC News que la violence armée “se répercute” sur les communautés de couleur, car il s’agit d’un problème plus large dans le reste de l’Amérique du Nord.

“Je veux en quelque sorte faire comprendre que cela ne s’est pas produit du jour au lendemain; que ce sont des années de communautés négligées et d’abus qui se sont produits dans les communautés de couleur, en particulier, et ce sont les répercussions de cela”, a déclaré Shaw .

“Nous avons vu cette violence omniprésente qui se produit [among] artistes et au sein de la communauté hip-hop”, a ajouté Shaw. “Mais cela indique également ce qui se passe dans les communautés à l’échelle nationale.”

Takeoff of Migos se produit sur scène lors de Global Citizen Live le 25 septembre 2021 à Los Angeles, en Californie. La violence armée “se répercute” sur les communautés de couleur car il s’agit d’un problème plus large dans le reste de l’Amérique du Nord, a déclaré l’historien de la musique AR Shaw. (Getty Images pour Global Citizen)

La violence armée est généralement à la hausse au Canada et aux États-Unis. Entre 2018 et 2019, l’utilisation criminelle d’armes à feu a augmenté de 21 % dans ce pays, selon Statistique Canada.

Shaw a déclaré que le problème de la violence armée a commencé de nombreuses années avant que le rap et le hip hop ne deviennent des forces culturelles. Là où certains verraient les messages violents dans certains sous-genres de rap et de hip-hop comme alimentant davantage les comportements violents, Shaw a déclaré qu’il s’agissait souvent d’une documentation – et d’une façon de travailler – les effets d’un traumatisme de longue date dans ces communautés.

Rapper sur le crime et la violence n’est pas la cause du problème, a-t-il dit, c’est de l’identifier. “J’espère que nous pourrons changer le récit, mais nous devons d’abord comprendre quelle est la source.”

D’un autre côté, certains dans le monde du hip-hop le voient différemment. Kiana (Rookz) Eastmond, une dirigeante musicale de Toronto et ancienne rappeuse, a déclaré que si le rap a évolué comme un exutoire pour faire face à ce traumatisme, en tant que genre, il pousse également ses artistes à se concentrer en permanence sur les difficultés. D’autres genres permettent aux artistes de parler de leur vie pour passer à autre chose.

“Nous voudrions les voir, vous savez, grandir et évoluer dans un espace où ils n’ont pas à partager leur traumatisme ou [where] ils ne sont pas définis par elle. Nous ne demandons pas cela aux rappeurs”, a-t-elle déclaré. “Nous ne leur demandons pas de trouver la paix un jour. Nous ne leur demandons jamais de passer à autre chose.”

En le comparant à la NFL, qui pendant des années a ignoré les dommages causés par les commotions cérébrales avant de finalement céder à la pression du public et de modifier le jeu pour protéger les athlètes, elle a déclaré que la même chose devrait se produire pour le hip hop.

Au lieu d’exiger que les rappeurs passent leur carrière à exploiter les moments les plus traumatisants de leur vie – puis à les récompenser pour cela – l’industrie et les fans devraient établir une norme plus élevée et exiger une musique qui démontre la croissance du genre.

“Les artistes sont des gens. Et je pense que de la même manière que nous nous attendons à ce que nos histoires soient humanisées dans la culture noire partout ailleurs, nous devons nous attendre à cela du hip hop maintenant”, a-t-elle déclaré. “Il faut s’y attendre du rap.”