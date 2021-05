Des rangées avec l’UE sur le poisson menacent un accord pour le secteur financier, avertissent les Lib Dems

L’énorme secteur des services financiers du Royaume-Uni risque de devenir victime de querelles de poisson après le Brexit, a averti le négociateur en chef de Boris Johnson.

Dans une lettre à David Frost, la porte-parole du Trésor libéral démocrate, Christine Jardine, a averti que des milliers d’emplois sont menacés si un accord sur «l’équivalence» est retardé par la dispute sur l’accès aux eaux de pêche autour de Jersey.

Une source gouvernementale française a été citée la semaine dernière pour avoir déclaré que Paris retarderait un accord sur les services financiers avec la Grande-Bretagne jusqu’à ce que M. Johnson accorde un accès équitable aux eaux britanniques aux pêcheurs européens. Le commentaire est intervenu après que le Royaume-Uni a envoyé des canonnières de la Royal Navy pour empêcher une tentative de blocus de Jersey par des chalutiers français en colère.

Un accord d’équivalence permettrait aux entreprises de la City de Londres et d’autres centres financiers britanniques d’accéder aux marchés de l’UE au motif que les deux parties reconnaissent mutuellement les cadres réglementaires mutuellement acceptables.

Mais Mme Jardine a déclaré qu’un mémorandum d’accord sur la question n’avait pas encore été ratifié par les États membres de l’UE et que le secteur risquait de devenir «la dernière victime de l’accord bâclé de Boris Johnson avec l’UE».

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office L’ombre d’une variante indienne infectieuse plane sur le relâchement du verrouillage de lundi Le Royaume-Uni se prépare à une réouverture majeure mais une nouvelle variante suscite l’inquiétude

Ecrivant à Lord Frost, elle a exigé des éclaircissements urgents sur les progrès des pourparlers.

«L’absence d’accord sur les services financiers dans l’accord initial entre le Royaume-Uni et l’UE est une source de grande déception», a-t-elle déclaré. «Maintenant, alors que le secteur est traité comme un football politique parmi les querelles sur les droits de pêche, cette déception s’est transformée en une véritable menace pour notre reprise.

«Le secteur des services financiers est un élément essentiel de notre économie, représentant plus d’un million d’emplois bien rémunérés et plus de 7% du PIB de notre pays. Aujourd’hui, d’Édimbourg à Londres, des milliers d’emplois sont menacés car l’incertitude quant à l’avenir du secteur continue de miner la confiance. »

Une source gouvernementale britannique a répondu: «Nous adoptons une approche cohérente et fondée sur des preuves pour délivrer des licences aux navires de l’UE, en utilisant les informations fournies par la Commission européenne.

«C’est un autre exemple de l’UE émettant des menaces à tout signe de difficultés, au lieu d’utiliser les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.

«Nous avons toujours dit clairement qu’un accord sur les services financiers était dans le meilleur intérêt des deux parties.»