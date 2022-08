Des randonneurs secourus au large de la «Mystery Mountain» de la Colombie-Britannique après la chute d’un rocher en frappent un

Access Helicopters a transporté les membres de la recherche et du sauvetage de Bella Coola Valley dans la région éloignée. (Photo soumise) Lorsque l’un des deux randonneurs a été blessé par une chute de pierre, les deux ont envoyé un SOS SPOT / Inreach depuis leur emplacement situé entre Serra Peak 4 et 5. (Image soumise)

Vendredi 29 juillet, deux randonneurs ont été secourus d’une région éloignée près du mont Waddington après que l’un d’entre eux ait été blessé par une chute de pierre.

La montagne, connue à l’origine sous le nom de « Mystery Mountain » avant même d’avoir été escaladée, est le plus haut sommet des montagnes côtières de la Colombie-Britannique.

Vendredi après-midi, les deux randonneurs grimpaient entre les pics Serra 4 et 5 près du mont Waddington à environ 11 000 pieds lorsqu’une chute de pierre a frappé le bras et la jambe d’un grimpeur, selon un porte-parole de Bella Coola Valley Search and Rescue (BCVSAR).

Lorsque le couple a réalisé que l’alpiniste blessé avait une grosse entaille qui saignait abondamment, ils ont activé leurs dispositifs satellites SPOT/Inreach SOS pour informer les intervenants d’urgence de leur emplacement et de leur besoin d’aide.

“L’emplacement est extrêmement éloigné, situé presque à égale distance des zones d’intervention SAR de Bella Coola, Campbell River et West Chilcotin”, a déclaré le porte-parole du BCVSR. “Les grimpeurs se trouvaient à environ 11 000 pieds d’altitude lorsque l’incident s’est produit.”

À la réception de la notification par satellite, la GRC a alerté les services de recherche et de sauvetage et le groupe a été téléaverti à 14 h 09.

La société privée d’hélicoptères Access Helicopters disposait d’un engin opérant dans la région de Bella Coola et a pu transporter une première équipe de sauveteurs.

Leur tâche consistait à établir un contact visuel ou réel avec les grimpeurs pour les sauver avec une sortie/entrée en vol stationnaire, évaluer et traiter les blessures ou, s’ils ne pouvaient pas le faire, formuler un autre plan.

À l’arrivée aux coordonnées des randonneurs, l’équipe a repéré les deux nichés entre les pics Serra 4 et 5.

Le pilote a jugé la sortie/l’entrée en vol stationnaire trop difficile avec le poids à bord et une zone de rassemblement a été sélectionnée à proximité.

Tout l’équipement a été retiré de l’hélicoptère, et deux des trois sauveteurs ont été laissés pour s’occuper de l’équipement et recevoir le grimpeur blessé si l’hélicoptère a pu les atteindre.

Le pilote a pu accéder au grimpeur blessé avec le membre restant de l’équipe de sauvetage à bord, et a ramené chaque personne au point d’arrêt où le randonneur blessé a été soigné et sa jambe immobilisée pour le transport.

À son retour à l’aéroport de Bella Coola, le randonneur blessé a été remis aux services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique vers 18 h 30.

Le mercredi 27 juillet, BCVSAR sauve un autre randonneur en détresse du mont Nusatsum.

