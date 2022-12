Des randonnées transarctiques aux rêves olympiques, les athlètes de la Colombie-Britannique ont fait de 2022 une année inoubliable

Ce fut une année de premières et d’élimination des barrières pour les athlètes de toute la Colombie-Britannique, alors qu’ils se battaient pour laisser une marque sur le monde. Voici quelques-unes de nos meilleures histoires sportives inspirantes de 2022 :

Un adolescent de Comox remporte la course à pied la plus dure et la plus froide au monde

Un jeune de 18 ans de Comox a remporté une épreuve qui est présentée comme la course à pied ultra la plus difficile, la plus venteuse et la plus froide au monde. S’étendant de Dawson City au cercle polaire arctique, Rio Crystal faisait partie des participants transportant leurs propres traîneaux d’équipement sur une étendue exténuante de 250 milles. Le cours a duré quatre jours, 15 heures et 11 minutes à Crystal. LIRE LA SUITE

Rio Crystal de Comox est photographié pendant l’Arctic Ultra Race de Dawson City au cercle polaire arctique. (Facebook)

Présentation de Mułaa, la première équipe de surf autochtone du Canada

C’est vendredi après-midi à Long Beach dans la réserve de parc national Pacific Rim. Les surfeurs attendent sur le rivage pendant que l’épais brouillard d’août se dissipe et que la marée monte.

En regardant au nord de Lovekin Rock vers la communauté de la Première nation Tla-o-qui-aht d’Esowista, un groupe de visages bruns vêtus de combinaisons de plongée jouent librement comme des phoques dans la gamme, surfant sur des vagues estivales amicales et pagayant à tour de rôle sur une planche de surf à toit souple vert solitaire . LIRE LA SUITE

Les membres de l’équipe de surf de Mułaa lancent des shakas devant leur nouveau hangar de surf à Esowista, à l’extrémité nord de Long Beach. (Nora O’Malley/Équipe de presse)

De l’unité des brûlés à la LNH : un homme de Revelstoke raconte son parcours unique au hockey dans un nouveau livre

L’ancien joueur de la LNH Aaron Volpatti ne s’est jamais considéré comme quelque chose de spécial en grandissant. Ce n’est que lorsqu’un accident de camping l’a laissé avec de graves brûlures sur 40 % de son corps et qu’il a été confronté à la perspective de ne plus jamais jouer au hockey, qu’il a réalisé exactement ce qu’il était prêt à faire pour empêcher que cela ne se produise.

Volpatti s’est frayé un chemin à travers la récupération et finalement dans la LNH, où il a joué pour les Canucks et les Capitals de Washington. LIRE LA SUITE

Aaron Volpatti a passé près de six semaines à l’unité des brûlés de l’hôpital général de Vancouver à la suite d’un accident à Vernon qui lui a causé des brûlures aux troisième et deuxième degrés sur 40 % de son corps. (Contribué par Aaron Volpatti)

Une femme termine une randonnée de cinq ans à travers le pays sur le Sentier transcanadien, se terminant à Victoria

La randonnée de près de 20 000 kilomètres de Melanie Vogel l’a emmenée dans les océans Atlantique et Arctique, avant de l’atterrir à Victoria dans le Pacifique. Elle a dit que la randonnée était en solo, mais la gentillesse des gens qu’elle a rencontrés en cours de route signifiait qu’elle ne se sentait jamais seule.

“La vie vous donne l’opportunité d’être tout ce que vous voulez être. J’ai décidé il y a longtemps que je voulais être libre. LIRE LA SUITE

Melanie Vogal devient la première femme à effectuer une randonnée d’un océan à l’autre sur le Sentier transcanadien. (Hollie Ferguson/Équipe de Victoria News)

Aux Jeux de Pékin, la gardienne de but de la Colombie-Britannique Kimberly Newell est une sensation chinoise

Kimberly Newell pensait qu’elle avait patiné loin du hockey et que le sport l’avait également laissée pour compte.

Cela faisait près de deux ans qu’elle n’avait pas joué après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Princeton, et en 2016, quand est venu le temps de choisir une carrière, elle n’a pas vu la voie vers un jour jouer un but pour Équipe Canada aux Jeux olympiques. LIRE LA SUITE

Kimberly Newell, de la Colombie-Britannique, avec ses jambières et son casque distinctifs, a été une étoile devant le filet pour l’équipe chinoise aux Jeux de Beijing. (Photo: Soumis)

Le soutien des clubs de hockey au gardien de but ukrainien a fait monter les larmes aux yeux de son père

Bien que les détails et les raisons d’une guerre à l’autre bout du monde puissent être facilement perdus pour les enfants, l’actuelle invasion russe de l’Ukraine frappe beaucoup plus près de chez eux les membres d’une équipe de hockey de Ridge Meadows.

Le gardien de but de l’équipe de hockey mineur, Dmytro Makogonsky, est Ukrainien.

En mars, l’équipe et son rival ont agi ensemble pour montrer leur soutien à Makogonsky. LIRE LA SUITE

Comment Teagan Dunnett est entrée dans l’histoire et est devenue la première femme à jouer pour le Langley Lacrosse Thunder

Est-ce que ça importe?”

C’est la réponse de Teagan Dunnett lorsque les gens se demandent pourquoi elle a choisi de jouer à la crosse en enclos dans une équipe de garçons plutôt qu’avec des filles.

Dunnett a commencé à jouer à la crosse en enclos à l’âge de huit ans – suivant sa meilleure amie dans le sport – et a été immédiatement séduite par ce sport. LIRE LA SUITE

Teagan Dunnett a fait ses débuts dans la BC Junior Tier 1 Lacrosse League pour le Langley Thunder cette saison, devenant ce que l’on pense être la première joueuse de crosse à s’habiller dans l’histoire de la ligue. (Ryan Molag, Langley Events Centre/Spécial pour Langley Advance Times)

