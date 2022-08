Un article sur le site Web du WEF plaide en faveur des technologies implantaires

Les technologies d’implant humain deviendront bientôt une marchandise, suggère un article de blog publié sur le site Web du Forum économique mondial la semaine dernière, affirmant qu’il existe “solide, rationnel” raisons de micropucer les enfants avec des trackers de localisation.

L’auteur, vice-présidente R&D du Centre interuniversitaire de microélectronique (IMEC) Kathleen Philips, soutient que la technologie de réalité augmentée “a la capacité de transformer la société et la vie des individus” et malgré le son “angoissant,” subira le même « évolution naturelle » comme technologie portable.

« Les aides auditives ou les lunettes ne portent plus de stigmatisation. Ce sont des accessoires et sont même considérés comme un article de mode. De même, les implants deviendront une marchandise », elle a écrit.

Philips pense qu’une société augmentée est plus ou moins inévitable et que la vraie question est de savoir comment elle sera réglementée. “Les limites des implants vont être fixées par des arguments éthiques plutôt que par la capacité scientifique.”

Comme exemple d’un tel “éthique” règlement, l’auteur pointe la question de savoir s’il faut ou non implanter des micropuces aux enfants. “Il y a des raisons solides et rationnelles à cela, comme la sécurité”, écrit-elle, notant que pour certains, cela pourrait être un “pont trop loin.”

Quant à savoir qui supervisera l’éthique régissant l’utilisation de ces technologies, Philips déclare que “l’éthique ne devrait pas être prêchée depuis une tour d’ivoire académique.”

“Les institutions globales ou indépendantes devraient guider les décideurs politiques et les chercheurs de la société augmentée sur les choses à faire et à ne pas faire et aider à construire le cadre éthique sur les aspects sociétaux de la technologie de réalité augmentée”, elle a écrit.

Philips fournit des exemples d’une telle réglementation en citant le Conseil de l’Europe, qui a récemment lancé un plan d’action stratégique pour les questions soulevées par l’application des neurotechnologies, ainsi que l’Institut Rathenau, fondé par le gouvernement néerlandais, qui évalue l’impact de la technologie sur nos vies.

Pendant ce temps, le chef du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a précédemment suggéré qu’il y aurait bientôt un soi-disant “Quatrième révolution industrielle” Qui va “conduire à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique.”