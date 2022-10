Des raisins cueillis dans le chagrin en Colombie-Britannique donnent maintenant un millésime spécial à la mémoire d’une fille du Manitoba

Alors qu’une récolte achalandée tire à sa fin à Corcelettes Estate Winery dans la vallée de Similkameen en Colombie-Britannique, le propriétaire Charlie Baessler est émerveillé par la récolte de cette année.

“Le volume est en hausse. La qualité est en hausse. C’est donc un livre pour nous”, a-t-il déclaré, berçant une grappe de raisin encore en croissance sur la vigne à la fin de la saison.

Mais son esprit est tourné vers les fruits récoltés il y a deux ans en un jour déchirant, mis en baril et prêts à mûrir et seulement maintenant mis en bouteille.

Le vin s’appelle Olivia the Brave, une Syrah rouge, produite à la mémoire de la nièce manitobaine de Baessler, dont la jeune vie a été écourtée par une maladie congénitale.

Charlie Baessler, copropriétaire de Corcelettes Winery à Keremeos, en Colombie-Britannique, inspecte la récolte de l’année en octobre 2022. Le domaine a sorti un millésime spécial à la mémoire de sa nièce et comme collecte de fonds pour les enfants malades. (Tom Popyk / Radio-Canada)

“Nous n’avons jamais fait un vin comme celui-ci, et personne ne le fera jamais. C’est un vin qui ne pourra jamais être recréé”, a déclaré Charlie.

“C’est plus gros que des raisins. C’est plus gros que du vin.”

Olivia la Brave

Le 22 octobre 2020, Charlie et sa femme, Jesce, supervisaient la récolte de cette année-là lorsqu’ils ont reçu un appel du frère de Charlie, John.

“C’était un moment horrible, vous savez, mon frère a eu du mal à m’expliquer la situation au téléphone, et quand il a prononcé les mots, je me souviens être tombé à genoux dans le vignoble.”

La nièce des Baessler, Olivia, était décédée quelques semaines avant son cinquième anniversaire.

Olivia Baessler a été traitée au Centre régional de santé de Brandon pendant la majeure partie de sa courte vie. Une collecte de fonds à la mémoire de la petite fille a déjà permis à l’hôpital d’acheter un respirateur vital pour les enfants malades. (Soumis par John et Crystal Baessler)

La petite fille est née avec une maladie congénitale, atrésie de l’oesophage, qui ne touche que 50 à 75 bébés par année au Canada. À 15 mois, elle a survécu à une chirurgie unique en son genre au Canada pour connecter son œsophage et son estomac à l’aide d’aimants.

Olivia a poursuivi un traitement épuisant au Centre régional de santé de Brandon. Les médecins, les parents et la famille de partout au Canada l’ont regardée grandir, rire et se battre jusqu’au dernier souffle.

“Olivia était pleine de vie. Elle a vraiment apprécié les courtes minutes qu’elle a eues. Elle a été très courageuse”, a déclaré Charlie.

“Le vin est un être vivant”

Mais dans les instants qui ont suivi la nouvelle déchirante, la cave a planté une nouvelle graine.

“Nous avons arrêté le travail, littéralement laissé tomber nos outils”, se souvient Charlie.

La vendange de Syrah de ce jour-là a été récoltée, pressée immédiatement et le jus versé dans un seul fût très spécial. Le personnel de Corcelettes l’appelait “la barrique d’Olivia” et la laissait reposer dans les caves pendant deux ans pour mûrir.

Raisins poussant dans le vignoble de Corcelettes Estate Winery à Keremeos, en Colombie-Britannique, en octobre 2022. (Tom Popyk / Radio-Canada)

“C’était une excellente occasion de garder quelqu’un en vie grâce au vin”, a déclaré Charlie.

“Le vin est une chose vivante. Le vin est en constante évolution. Plus que les tanins et la complexité, il est incarné par l’esprit et le but, et je pense que cela crée une toute autre profondeur pour [this] vin.”

Des tonneaux de vin mis à vieillir à Corcelettes Estate Winery à Keremeos en Colombie-Britannique. La syrah rouge spéciale Olivia the Brave à fût unique de la cave a mûri pendant deux ans avant d’être mise en bouteille et vendue lors d’une collecte de fonds en 2022. (Tom Popyk / Radio-Canada)

Corcelettes a maintenant embouteillé ce tonneau, vendant un millésime appelé Olivia la Brave en tant que collecteur de fonds pour l’hôpital du Manitoba qui a soigné leur nièce au fil des ans.

La cave s’attend à amasser plus de 30 000 $.

Un cadeau de la Colombie-Britannique à Brandon, Man.

Le personnel médical du Centre régional de santé de Brandon est surpris et accueille favorablement le don.

“C’est absolument fantastique, et il y a tellement d’équipements que nous pouvons acheter avec cette contribution importante”, a déclaré Scott Kirk, directeur des opérations de l’hôpital.

“C’est un témoignage de la nature généreuse des Canadiens.”

Kirk dit que les hôpitaux régionaux, que ce soit au Manitoba ou en Colombie-Britannique, ont souvent du mal à obtenir de l’argent. Les dons provenant de l’extérieur de la province sont rares et les soins pédiatriques, en particulier les cas complexes et chroniques, sont souvent transférés vers des hôpitaux spécialisés pour enfants dans les grandes villes.

Tous les profits d’Olivia the Brave seront versés à la Brandon Regional Health Care Foundation au Manitoba. (Tom Popyk / Radio-Canada)

Collecte de fonds antérieure à la mémoire d’Olivia a déjà permis à l’hôpital d’acheter un respirateur vital pour son unité pédiatrique. De nouveaux fonds continueront d’aider les familles de l’ouest du Manitoba à rester plus près de chez elles.

«Lorsque vous commencez à avoir une partie de cet équipement, cela facilite la tâche des familles… afin qu’elles n’aient pas constamment à se rendre à Winnipeg pour obtenir ce qui devrait être un traitement assez basique», a déclaré Kirk.

Charlie Baessler dit que le millésime Olivia the Brave se vend déjà rapidement alors que la nouvelle de la collecte de fonds se répand dans les communautés.

“C’est une belle chose que les gens veulent juste participer”, a-t-il déclaré.

“Quelqu’un vient d’entrer. Ils ont acheté six bouteilles de vin. Ils ne la connaissent pas. Ils n’ont même pas de liens avec le Manitoba. …Cette attention continue pour la petite Miss Olivia [shows] combien son esprit reste puissant. Je pense que c’est très touchant.”

Jesce et Charlie Baessler, propriétaires de Corcelettes Winery à Keremeos, en Colombie-Britannique, parcourent leurs vignobles en octobre 2022. (Tom Popyk / Radio-Canada)

Déjà, Corcelettes prévoit de futures collectes de fonds pour faire croître l’héritage d’Olivia et continuer à donner pour les vivants.

“C’est ainsi que son esprit vit. C’est l’impact. La vie est précieuse, et ces petits enfants le sont encore plus. Rien n’est éternel. Rien n’est acquis.”