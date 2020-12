Jesy Nelson a envoyé des ondes de choc dans le monde de la pop après avoir annoncé qu’elle avait quitté Little Mix pour de bon.

Cet après-midi, Jesy, 29 ans, est allée sur Instagram pour expliquer pourquoi, après beaucoup d’introspection, elle a décidé de se séparer du groupe de filles qui s’est fait connaître sur The X Factor en 2011.

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale », a-t-elle expliqué dans un message honnête sur Instagram.

Elle a poursuivi: «Je trouve très difficile la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.









«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

« Donc après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. »

Jesy a été ouverte au sujet de ses batailles de santé mentale après avoir été tourmentée par des trolls vicieux à un point tel qu’elle a tenté de se suicider.

Après avoir été impitoyablement trollée et grosse honte, la talentueuse star a raconté au documentaire primé de BBC3 Odd One Out comment elle avait arrêté de manger et était tombée dans une sombre dépression.







(Image: PA)



Trop désemparée et fragile pour travailler, Jesy a déclaré qu’elle avait tenté de se suicider en 2013 parce qu’elle estimait que la vie était devenue trop insupportable mais qu’elle avait heureusement été retrouvée par son petit ami de l’époque qui avait appelé une ambulance.

Elle a déclaré au programme: «Je me souviens juste d’avoir pensé que cela n’allait jamais disparaître. Je vais constamment me réveiller et me sentir triste pour le reste de ma vie. Alors, quel est l’intérêt d’être ici? Je ne pouvais plus supporter physiquement la douleur.

«Je me souviens d’être allé à la cuisine … puis je me suis allongé sur mon lit pendant des siècles et j’ai continué à penser:« Que ça arrive. Dépêchez-vous.' »

Ses camarades de groupe ont eu le cœur brisé quand ils l’ont découvert, et Chris Hughes – qui était son petit ami au moment du documentaire – ne pouvait même pas parler de sa souffrance sans s’effondrer.







(Image: BBC)



Elle a rappelé que quelques heures seulement après avoir remporté The X Factor, les trolls sans nom étaient déterminés à détruire son bonheur avec leurs railleries impensables.

Jesy a rappelé: «J’avais environ 101 messages Facebook dans ma boîte de réception, et le premier qui est venu était d’un homme au hasard, disant: ‘Vous êtes la chose la plus moche que j’ai vue dans ma vie, vous ne méritez pas d’être dans ce groupe de filles. Vous méritez de mourir.

«C’est devenu la pire période de ma vie. Je n’étais pas seulement connu comme l’un des chanteurs de Little Mix, j’étais connu comme « le gros, laid ». «

Jesy avait toujours rêvé d’être chanteuse, mais ses premières années avec le groupe ont été assombries par le chagrin qu’elle a enduré entre les mains de ses bourreaux.







(Image: BBC)



«J’allais voir un thérapeute à six heures du matin, en pleurs, puis j’allais à une séance photo», dit-elle.

«Je partais à mi-chemin d’une séance photo, parce que je ne supportais pas de me regarder ou d’être devant une caméra. J’avais l’habitude de me sentir dégoûté de moi-même.

« Et si le styliste n’avait pas la bonne taille pour moi – par accident – je me suis effondré et je pensais: ‘Ce n’est pas seulement parce que j’ai des vêtements de mauvaise taille, c’est parce que je suis trop gros pour être en eux. ‘ »

De plus, Jesy a admis que sa santé mentale ne se rétablirait jamais complètement à la suite de l’intimidation en ligne calleuse.

Elle a finalement quitté Twitter et a sensibilisé à l’impact que les médias sociaux peuvent avoir sur la santé mentale. Et le mois dernier, elle a admis que les attaques l’avaient découragée d’avoir ses propres enfants.

Elle a déclaré à You Magazine: « Avant de rejoindre le groupe, je ne me suis jamais regardé et je me suis dit: » Je n’aime pas ça « – je ne pense pas qu’aucun de nous ne l’ait fait.

« Je n’ai jamais pensé, » Oh mon Dieu, je suis gros « , puis nous sommes entrés dans l’industrie, et nous avons tous commencé à vouloir changer les choses sur nous-mêmes. C’est tellement triste. »

Elle a ajouté: «Cela me donne envie de ne pas avoir d’enfant. Ces insécurités que nous avons tous maintenant à cause des médias sociaux, imaginez que cela soit intégré en vous en tant qu’enfant? «

The Samaritans est disponible 24h / 24 et 7j / 7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.