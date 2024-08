Des raids au domicile de leaders politiques et de défenseurs des droits civiques latinos déclenchent une bataille pour le droit de vote au Texas

SAN ANTONIO — Des raids sur les domiciles de plusieurs démocrates dans le sud du Texas, dans le cadre de ce que le procureur général de l’État a déclaré être une enquête en cours sur l’intégrité des élections, ont déclenché une confrontation avec le plus ancien groupe de défense des droits civiques latinos du pays.

Les raids du 20 août ont visé Manuel Medina, président des Démocrates Tejano, plusieurs membres de la Ligue des citoyens latino-américains unis, un candidat à la Chambre des représentants de l’État et un maire local.

Lidia Martinez, bénévole pour LULAC et qui s’occupe également de l’inscription des électeurs, a remis en question la fouille de tous ses biens.

Ces raids ont suscité l’indignation et des accusations de suppression des électeurs dans un État qui a une longue histoire de discrimination contre ses citoyens d’origine mexicaine, ce qui a donné naissance au LULAC en 1929.

Lundi matin, les dirigeants de LULAC, les législateurs de l’État, les militants d’autres groupes latinos et leurs partisans ainsi que certaines des personnes dont les maisons ont été perquisitionnées ont manifesté devant le bureau de San Antonio du procureur général Ken Paxton, un républicain.

« Il s’agit d’une intimidation pure et simple des électeurs, et LULAC se battra pour le droit de chaque Latino à exercer son droit de vote », a déclaré Roman Palomares, président national de LULAC.

Une copie d’un mandat de perquisition de grande envergure laissé à l’une des personnes ciblées, Lidia Martinez, une bénévole de 87 ans de LULAC de San Antonio, a permis de mieux comprendre les intérêts de l’enquête. Le mandat ordonnait la saisie de tous les appareils électroniques de son domicile, autorisait l’ouverture de documents liés à l’entreprise, à l’organisation ou aux élections, et autorisait les prélèvements d’ADN. Selon le mandat, le but de la perquisition était de rechercher des preuves de violations des lois électorales du Texas concernant la collecte de votes et la fraude à l’identité.

Le domicile de Medina a également été « pénétré de force » au petit matin du 20 août. Selon un dossier de son avocat, les policiers ont réveillé Medina, sa femme et ses deux jeunes filles et « ont fouillé la résidence » pendant sept heures, a déclaré l’avocat, fouillant les espaces de vie, les placards, la cuisine, les salles de bains, le garage et les chambres de la famille. Les policiers ont saisi 65 téléphones portables et 41 ordinateurs et périphériques de stockage, selon le dossier.

L’avocat de Medina a obtenu gain de cause dans sa demande d’injonction visant à empêcher le procureur général ou tout autre fonctionnaire de l’État d’examiner les documents ou de les diffuser. Une audience sur la perquisition et les saisies a été fixée au 12 septembre.

Dans son dossier demandant l’injonction, l’avocat de Medina a déclaré que les autorités avaient saisi près de 65 téléphones portables et 41 ordinateurs, des appareils de stockage numériques et autres, des papiers, des documents et des photographies de famille et autres.

Contactés vendredi par NBC News, l’avocat et Medina ont refusé de commenter.

« Il n’y a pas de taxe électorale. Il n’y a pas de primaire réservée aux Blancs. Il n’y a pas de retour en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière », a déclaré Domingo Garcia, ancien président de LULAC, lors de la manifestation de lundi. Garcia dirige désormais un comité d’action politique de LULAC récemment formé qui a soutenu Kamala Harris.

Paxton, qui a annoncé les raids jeudi dans un communiqué de presse, a ouvertement avancé des allégations sans fondement sur la fraude électorale, en particulier sur le vote des non-citoyens lors des prochaines élections.

« Il y a une raison pour laquelle Joe Biden a amené des gens ici illégalement », a déclaré Paxton a déclaré lors d’une émission de radio plus tôt ce mois-ci« Je suis convaincu que c’est comme ça qu’ils vont procéder cette fois-ci, ils vont utiliser le vote illégal. Pourquoi les ont-ils fait venir, pourquoi a-t-il fait venir 14 millions de personnes ? Il les a fait venir ici pour voter. »

Paxton faussement Les autorités ont également affirmé que des numéros de sécurité sociale avaient été attribués aux immigrés à la frontière dans le cadre de ce programme. Il n’existe aucune preuve de cela, ni d’un nombre significatif de non-citoyens ayant voté.

Dans le communiqué annonçant les perquisitions, Paxton a déclaré que son bureau n’aurait aucun autre commentaire à faire sur l’enquête. NBC News a pris contact avec lui vendredi et n’a reçu aucune réponse.

Les dirigeants latinos ont demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête et affirment que ces raids sont une manœuvre politique visant à réduire le nombre de votes latinos. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu’il était au courant de l’affaire mais a refusé de commenter.

« Il est honteux et scandaleux que l’État du Texas et son plus haut responsable des forces de l’ordre utilisent une fois de plus le pouvoir de leur fonction pour instiller la peur dans le cœur des membres de la communauté qui donnent bénévolement de leur temps pour promouvoir l’engagement civique », a déclaré Gabriel Rosales, directeur de l’État du Texas de LULAC, qui se concentre sur les droits économiques, politiques et civils des Latinos.

« J’ai été contacté par des résidents âgés qui sont confus et effrayés, se demandant pourquoi ils ont été ciblés. Les actions du procureur général Paxton visent clairement à réprimer le vote latino par l’intimidation et par tous les moyens nécessaires pour faire pencher le processus électoral en faveur de ses alliés politiques », a-t-il ajouté.

Cecilia Castellano, candidate au 80e district de la Chambre des représentants, a déclaré qu’un mandat de perquisition lui avait été signifié pour son téléphone juste après 6 heures du matin, le même jour que les autres. Medina travaille sur la campagne de Castellano.

« Je dormais encore et j’ai été réveillée par la sonnette de ma porte, puis par un coup violent », a-t-elle déclaré plus tard à NBC News. « Je suis allée à l’avant [door] et j’ai ces lampes de poche qui clignotent dans ma maison.

L’agent a partagé une copie du mandat de perquisition avec Castellano et est reparti avec son téléphone professionnel.

Castellano a déclaré qu’elle avait le sentiment que cette perquisition constituait une forme d’intimidation politique, ajoutant qu’on lui avait dit que deux autres personnes qui s’étaient portées volontaires pour sa campagne avaient fait l’objet de mandats d’arrêt. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais aidé personne à s’inscrire pour voter ou à voter par correspondance, et qu’elle n’était pas sûre de la raison de l’enquête.

Neuf agents armés à la porte

Levée tôt comme d’habitude pour arroser ses plantes, Martinez a répondu à un coup frappé à sa porte à 6 heures du matin et un groupe d’hommes et de femmes armés portant des badges de police, des boucliers anti-émeutes et un mandat de perquisition est entré, a-t-elle déclaré à NBC News.

Toujours en chemise de nuit, Martinez a demandé à se changer. Au lieu de cela, elle a dit avoir été obligée de s’asseoir dans sa salle à manger pour répondre aux questions pendant que les agents fouillaient pendant quatre heures presque tout dans sa maison de deux chambres. Deux des agents montaient la garde sur elle.

« Ils ont tout fouillé. Mes sous-vêtements, mes soutiens-gorge, mes chemises de nuit, tout », a déclaré Martinez, membre de LULAC depuis 35 ans. « Ils sont entrés dans mon garage. Ils ont ouvert ma voiture. Ils ont fouillé toute ma voiture, tout mon garage, mon réfrigérateur, mes placards de cuisine, tout. »

Lors de la conférence de presse, Martinez a déclaré qu’elle avait été obligée de rester devant sa maison pendant environ une demi-heure, toujours en chemise de nuit, là où les voisins pouvaient la voir, tandis que les policiers fouillaient sa salle à manger.

Elle a dit qu’ils ne lui diraient pas ce qu’ils cherchaient et l’ont interrogée pendant quatre heures, lui posant des questions sur Manuel Medina et lui demandant quand elle avait rejoint LULAC.

Ils sont repartis avec son carnet de rendez-vous, son téléphone portable, son ordinateur portable, ses cartes d’électeur vierges et son certificat pour avoir suivi un cours d’inscription électorale.

Lors de la conférence de presse, Martinez a déclaré que neuf personnes s’étaient présentées à sa porte pour exécuter le mandat de perquisition. Elle a ajouté que sa famille lui avait demandé d’arrêter son travail bénévole auprès de LULAC, ainsi que toute démarche d’inscription des électeurs, car ils ont peur qu’elle aille en prison.

« J’ai grandi dans l’ouest de San Antonio. Mon père avait deux épiceries et il nous a appris le droit de vote », a déclaré Martinez, originaire de San Antonio. Elle a ajouté qu’elle avait cinq frères qui ont servi dans les forces armées, dont l’un qui a été tué au Vietnam et a reçu la Silver Star. Martinez est commandant de la Légion américaine.

« Ils essaient de nous empêcher d’inscrire les électeurs et de les aider, en particulier les personnes âgées », a-t-elle déclaré.

« Si je ne vais pas sur place et que leur inscription électorale est expirée, certains d’entre eux se retrouvent en fauteuil roulant. Ils n’ont aucun moyen de se rendre au bureau des élections » pour obtenir des formulaires d’inscription, a déclaré Martinez.

Mary Ann Obregon, maire de Dilley, à environ 114 kilomètres au sud de San Antonio, a déclaré que les aboiements de ses chiens l’avaient alertée de la présence de deux policiers qui se sont présentés à son domicile et lui ont demandé son téléphone lorsqu’elle est sortie. Elle a déclaré que lundi, on ne lui avait pas montré de mandat de perquisition avant qu’ils ne la suivent à l’intérieur pendant qu’elle récupérait son téléphone.

Après leur départ, « j’étais très émue », a-t-elle déclaré. « J’ai pleuré. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com