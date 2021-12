Des raiders armés ont forcé mon fils hurlant de 6 ans à entrer dans un FOUR et l’ont menacé de le faire cuire vivant

Une FAMILLE a regardé avec terreur un gang d’attaquants brutaux essayer de forcer leur fils de six ans à entrer dans un FOUR et menacé de le faire cuire vivant.

L’écolier désemparé était aux mains de sept hommes lourdement armés qui ont pris d’assaut la ferme familiale dans la province de Mpumulanga, en Afrique du Sud.

La ferme familiale a été pillée par un gang vicieux

Ce n’était pas la première fois que la ferme était saccagée

Ce n’était qu’une série d’attaques inhumaines contre des agriculteurs, parmi lesquelles une vieille dame torturée avec un chalumeau alors qu’elle était maintenue enfoncée et ses mains et ses pieds brûlés récemment.

Lors de la dernière attaque, un gang a malmené le jeune hurlant dans le four en disant qu’ils le rôtiraient car ils pensaient que la famille leur cachait de l’argent.

L’éleveur de bétail Niel Bierman, 47 ans, sa femme Sonja, 43 ans, et ses fils Daniel, 13 ans, Jacobus, 10 ans, et Gideon, 6 ans, ont été pris en embuscade dans la ferme qu’ils possédaient depuis 15 ans.

La famille gère une maison d’hôtes sur ses terres et samedi, deux hommes et une femme sont arrivés à la porte.

La mère de trois enfants, Sonja, a déclaré: «Il n’y avait rien de drôle à cela, car les gens jettent souvent un coup d’œil et posent des questions sur les chambres, mais sont ensuite partis et il y a soudainement eu sept hommes armés.

« La femme et les deux hommes qui étaient avec elle avaient été rejoints par 5 autres et il n’y avait pas eu le temps de réagir car ils étaient armés d’un fusil de chasse et de 5 pistolets et ont attaché Niel.

« Ils ont laissé mon mari dans la cuisine et m’ont emmenée là où les coffres-forts étaient gardés et je ne pouvais rien faire d’autre que de prier à haute voix le Seigneur pour lui demander de nous protéger », a-t-elle déclaré.

Ils emmenèrent avec eux ses fils terrifiés, Daniel, Jacobus et Gédéon, puis pointèrent leurs armes sur eux quatre et menacèrent d’ouvrir le feu à moins qu’ils n’ouvrent les coffres-forts.

À l’intérieur se trouvaient un pistolet Browning de 7,65 mm, un fusil Browning et un pistolet à plomb, mais pas d’argent ni d’objets de valeur et le gang est devenu enragé et a cru qu’il y avait un autre coffre-fort caché.

Sonja a déclaré : « Je leur ai dit à plusieurs reprises que nous ne gardions pas d’argent dans la maison mais ils ne m’ont pas cru et alors que j’essayais de calmer les enfants, j’ai entendu un coup de feu depuis l’intérieur de la maison.

«Je ne savais pas si mon mari était vivant ou mort, puis ils ont attrapé mon plus jeune Gideon et nous ont emmenés de la cuisine où j’ai découvert que mon mari n’avait pas été abattu.

«Niel était impuissant et a dû regarder avec peur alors qu’ils ouvraient la porte, tenaient Gideon et essayaient de le pousser dans le four, mais il a courageusement riposté et les a luttés.

« Ils ont finalement abandonné mais voulaient toujours de l’argent et je leur ai donné mon bidon d’épargne et R200 (10 £) dans mon portefeuille et mon fils aîné leur a donné son portefeuille avec quelques rands à l’intérieur ».

Par chance, un ouvrier a erré dans la ferme pour chercher de la nourriture pour les poulets et a vu ce qui se passait et s’est enfui pour sonner l’alarme, faisant paniquer le gang pour qu’il s’enfuie.

Ils ont pris les cartes bancaires et les codes PIN de Niel et plusieurs téléphones portables ainsi que les armes et les clés de leur pick-up Isuzi qu’ils ont volés et attaché le reste de la famille.

Sonja a déclaré : « Une fois que nous étions à égalité, je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Étions-nous dans une file d’attente pour être exécutés ? J’ai juste prié le Seigneur que mes enfants ne me voient pas abattu ».

Le gang est toujours en fuite et la famille reçoit des conseils pour son traumatisme.

Le porte-parole de la police, le capitaine Kay Makhubla, a confirmé que la ferme de Leeufontein avait été saccagée à plusieurs reprises par des gangs armés.