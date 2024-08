Des rafales de vent tourbillonnent sur les principales îles d’Hawaï après avoir déversé suffisamment de pluie pour apaiser les craintes d’incendies de forêt

HONOLULU — Hone tourbillonnait au-dessus des principales îles d’Hawaï lundi, après s’être affaibli une tempête tropicale la veille, et a balayé la Grande Île avec de la pluie.

Pendant ce temps, dans l’est du Pacifique, la tempête tropicale Hector a gagné en force, avec des vents soutenus atteignant 80 km/h. Aucune alerte côtière n’a été émise, car Hector continue de faire rage au large, a indiqué le National Hurricane Center.

Hone (prononcé hoe-NEH) a enregistré des vents de pointe de 65 mph (110 km/h) lundi matin alors qu’il passait devant Hawaï à environ 240 miles (386 kilomètres) au sud-ouest d’Honolulu et à 205 miles (environ 330 kilomètres) au sud de Lihue, selon un avis de 5 heures du matin du Central Pacific Hurricane Center.

William Ahue, prévisionniste au centre d’Honolulu, a déclaré que les impacts les plus importants de Hone ont été les précipitations et les crues soudaines qui ont entraîné la fermeture de routes, la chute de lignes électriques et des arbres endommagés dans certaines zones.

Julia Neal, propriétaire d’une chambre d’hôtes située sur une ancienne plantation de canne à sucre à Pahala, sur la Grande Île, a déclaré qu’elle et certains de ses clients « ont subi des vents de tempête tropicale et de fortes pluies toute la nuit ». Elle a ajouté que « Hone a aussi été un cadeau d’une certaine manière, car nous avons connu beaucoup de sécheresse ».

Dimanche, les inondations ont fermé l’autoroute 11 entre Kona et Hilo, et une alternative à plus haute altitude, la Cane Road, a également été fermée par les inondations, isolant des propriétés comme l’Aikane Plantation Coffee Co. à l’extérieur de Pahala, où le propriétaire Phil Becker a déclaré que son pluviomètre de 10 pouces (25 centimètres) a débordé sous le déluge.

« Nous avons subi de nombreux dégâts causés par les inondations, les ravins coulent à toute vitesse et débordent des ponts, nous sommes donc coincés ici, nous ne pouvons ni entrer ni sortir », a déclaré Becker.

Becker a déclaré que sa plantation est hors réseau, alimentée par des batteries chargées par l’électricité solaire, et que sa famille est en sécurité, donc ils n’ont aucune raison d’évacuer. Le temps pourrait même s’avérer bénéfique : « Nous avons connu une situation de sécheresse, donc le café apprécie probablement toute cette pluie », a-t-il déclaré.

L’ouragan Gilma, qui se trouvait encore loin à l’est d’Hawaï, a gagné un peu de force lundi matin. Il devrait rester un ouragan jusqu’à mardi, mais devrait faiblir considérablement avant d’atteindre les îles. Lundi matin, Gilma se trouvait à environ 1 963 kilomètres à l’est d’Hilo avec des vents de pointe atteignant 105 mph (169 mph).

Des abris ont été ouverts au cours du week-end alors que Hone soufflait et les parcs de plage du côté est de la grande île ont été fermés en raison de vagues dangereusement hautes, a déclaré le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth.

Hone, dont le nom signifie « doux et tendre » en hawaïen, a évoqué des souvenirs encore frais des incendies meurtriers de l’année dernière à Maui, qui ont été alimentés par vents de force ouragan. Des alertes « drapeau rouge » sont émises lorsque des températures élevées, une humidité très faible et des vents plus forts se combinent pour augmenter les risques d’incendie. La majeure partie de l’archipel est déjà anormalement sèche ou en proie à la sécheresse, selon l’US Drought Monitor.

L’incendie du 8 août 2023 qui a ravagé le ville historique de Lahaina était le L’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis en plus d’un siècle, avec 102 morts. Sec, envahi par la végétation Graminées et sécheresse a contribué à propager l’incendie.

La cause de l’incendie de Lahaina fait toujours l’objet d’une enquête, mais il est possible qu’il ait été enflammé Les câbles électriques dénudés et les poteaux électriques penchés ont été renversés par les vents violents. Les deux compagnies d’électricité de l’État, Hawaiian Electric et la Kauai Island Utility Cooperative, étaient prêtes à couper le courant si nécessaire pour réduire le risque que des lignes électriques sous tension et endommagées puissent déclencher des incendies, mais elles ont déclaré plus tard que les mesures de sécurité ne seraient pas nécessaires lorsque Hone a soufflé au-dessus des îles.

___

Walker a fait son reportage depuis New York.