Des rafales de vent jusqu’à 40 mph sont attendues dans la nuit dans le nord de l’Illinois, neige possible plus tard cette semaine – Shaw Local

Une “pluie froide et détrempée” et des vents avec des rafales allant jusqu’à 40 mph sont possibles dans le nord de l’Illinois de mardi soir à mercredi matin, a averti le National Weather Service.

Des prévisions météorologiques dangereuses ont été publiées tôt mardi matin pour les comtés de McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Cook et Will, informant d’un risque de vent limité jusqu’à lundi et de la possibilité de neige jeudi. l’après-midi jusqu’au vendredi.

Certaines parties du nord-ouest de l’Illinois – y compris les comtés de Lee, Carroll, Whiteside et Bureau – ont également été informées d’un “système de tempête venteux et pluvieux” qui devrait se déplacer dans la région mardi avec des rafales entre 35 et 45 mph, atteignant peut-être 50 mph par endroits.

Ce système devrait continuer vers l’est en direction de la région de Chicago, puis après que la pluie s’estompe mercredi matin, une autre pluie froide plus régulière est attendue tard mercredi après-midi et dans la soirée, a déclaré le bureau de Chicago du National Weather Service dans un tweet.

Des «conditions très froides» devraient s’installer dans la région pour le week-end à venir avec des températures nocturnes chez les adolescents possibles et des valeurs de refroidissement éolien qui devraient tomber à un chiffre, les perspectives pour les États du nord-ouest de l’Illinois.

Des averses de neige pourraient être vues à la fin de la semaine, indique le tweet.