Des racines à la réalité- Histoire de Ranvir, une star de la fabrication

De belles paroles enveloppent la chaleur de l’amour et des soins pour vos proches et sont de plus en plus incontournables sur la liste de tous les mélomanes. Ce récent lancement de la chanson ‘Patthar Wargi’ a déjà reçu une attention et des vues magnum sur différentes plateformes de streaming. Le maestro chanteur derrière cette chanson n’est autre que Sidharth, populairement connu sous le nom de Ranvir, une star en devenir, qui l’a fait en collaboration avec quelques-uns des artistes les plus renommés de l’industrie, le célèbre parolier ‘Jaani’ et le compositeur ‘B Praak’ avec l’actrice ‘Hina Khan’.

Ranvir (Sidharth), lié à ses racines de Delhi, est né et a grandi dans une famille de classe moyenne, fou de sa passion pour le chant et la performance. Cet artiste aux multiples talents est passé de la performance à des concours et des spectacles musicaux au cours de ses années d’études en génie à une carrière à temps plein dans la musique. Son lancement de la première chanson « Subha Subha » a recueilli plus de 3 millions de vues et a mis en scène le début de sa base de fans croissante. Réalisé en collaboration avec les maîtres suprêmes de leur domaine ‘Jaani’ et ‘B Praak’ qui ont de nouveau joint ses mains pour son récent lancement ‘Patthar Wargi’ et la direction vidéo de ‘Arvindr Khaira’.

La deuxième grande sortie de Ranvir (Sidharth) ‘Kudiye Snapchat Waaliye’, en 2018, a été bien accueillie avec une base de fans et une popularité croissantes pour le chanteur et ses chansons. Réalisé en collaboration avec le chanteur et interprète super talentueux ‘SUKH-E muzical doctorz’ et ‘Jaani’ et la direction musicale de ‘Robby Singh’. Ce chanteur à chaque nouveau lancement a prouvé que son amour pour la musique peut transcender en bien plus que des rêves et dans la réalité du succès avec un travail acharné et de la persévérance.

Ranvir (Sidharth), a travaillé avec ‘Speed ​​Records’ et ‘Sony Music India’, des maisons de disques renommées de l’industrie musicale indienne. Cette star est un nom populaire montant dans l’industrie et parmi ses millions de fans à qui sa musique offre le mélange parfait de pop, d’amour et de rythme.

Dans l’attente de son prochain lancement, les fans de Ranvir (Sidharth) sont ravis et curieux de ce que ce chanteur aux multiples talents leur réserve à l’avenir.

