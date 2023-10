Des rabbins de Chicago assistent aux funérailles d’un enfant tué samedi dans un crime de haine apparent – ​​Twitchy

Nous avons rendu compte ici à Twitchy du meurtre brutal d’un enfant palestino-américain de six ans, commis samedi matin 14 octobre 2023. Le petit garçon a été poignardé 26 fois et sa mère plus d’une douzaine de fois. Le suspect présumé était leur propre propriétaire, apparemment motivé par le conflit en cours au Moyen-Orient.

Les funérailles du petit garçon ont eu lieu hier, le 16 octobre, et un groupe de rabbins de Chicago a décidé d’y assister pour montrer son soutien et son amour au jeune Wadea Al-Fayoume, à sa famille et à ses amis, et nous pensons que c’est magnifique.

Un groupe de rabbins de la région de Chicago a assisté aux funérailles de Wadea Al-Fayoume, un garçon palestino-américain de six ans qui a été brutalement assassiné par son propriétaire en raison de son appartenance ethnique et de sa religion. Le rabbin Ari Hart explique pourquoi les rabbins ont assisté aux funérailles : « Le Talmud de Jérusalem… pic.twitter.com/USaueM8SPX – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 17 octobre 2023

Le message complet se lit comme tel :

Un groupe de rabbins de la région de Chicago a assisté aux funérailles de Wadea Al-Fayoume, un garçon palestino-américain de six ans qui a été brutalement assassiné par son propriétaire en raison de son appartenance ethnique et de sa religion. Le rabbin Ari Hart explique pourquoi les rabbins ont assisté aux funérailles : « Le Talmud de Jérusalem enseigne que le peuple juif est obligé de réconforter les personnes en deuil de notre peuple et de tout le monde à cause du darchei shalom – les chemins de la paix. Aujourd’hui, un groupe de rabbins parmi nous est allé aux funérailles de Wadea Al-Fayoume, un garçon musulman de six ans qui a été tué chez lui par son propriétaire dépravé parce qu’il était palestinien et musulman. Cette photo est avec l’imam de la mosquée où ont eu lieu les funérailles. Nous avons rencontré l’Imam, entendu le père et soutenu la communauté du garçon alors qu’elle pleurait cette horrible perte. Nous avons été témoins de la douleur. Nous avons exprimé notre choc et notre condamnation de l’attaque. Nous avons pleuré. Je ne peux pas dire que c’était simple d’être là. Ce ne sont pas des temps simples. Mais le meurtre d’un enfant de six ans à cause de sa foi et de son identité n’est pas compliqué. C’est un crime odieux. Et c’est pourquoi nous y sommes allés aujourd’hui. De nos jours, on a vraiment l’impression que le monde s’est égaré. Mais je ne peux pas renoncer à essayer, à aspirer, à rêver, même en ce moment, de trouver le chemin du shalom. Le chemin de la paix. »

Ce genre de compassion et d’empathie est ce dont notre monde a désespérément besoin de nos jours, et nous applaudissons ces rabbins. C’est comme ça que ça se passe.

🙏🏼 – Christina Pushaw 🐊 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) 17 octobre 2023

Que Dieu les bénisse tous 🙏♥️ – Dog Realtor sait #TrumpWon 🐶♥️🏡 (@DogRealtorAZ) 17 octobre 2023

L’espoir parmi les ténèbres… – Guy Nohra (@GuyNohra) 17 octobre 2023

En effet, nous pourrions tous avoir besoin d’un peu de lumière ces jours-ci.

Cela me rend triste… Parce que c’est à cela que cela devrait toujours ressembler. https://t.co/ukfCKjJIDT – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 17 octobre 2023

Tout à fait d’accord.

« …le meurtre d’un enfant de six ans en raison de sa foi et de son identité n’est pas compliqué. C’est un crime odieux. Et c’est pourquoi nous y sommes allés aujourd’hui » J’aimerais que plus de gens voient la simplicité de ce sentiment. Le cœur brisé pour ce garçon et sa famille. Juste odieux. https://t.co/mpx91vBXUp – Yoav Stein (@MyNFLAccount) 17 octobre 2023

La solidarité contre le sectarisme dépasse toutes les frontières. https://t.co/vBLIEqom60 — ⛪ℭ𝔞𝔯𝔩𝔱𝔬𝔫 ℌ𝔲𝔣𝔣𝔪𝔞𝔫🇺🇸 (@CarltonHuffman) 17 octobre 2023

Nous n’aurions pas pu le dire mieux.

Le père du petit garçon s’est également exprimé publiquement, affirmant qu’il souhaitait que la vie de son fils serve de « voie pour résoudre ce conflit ». Montre:

Lors de ses funérailles, le père de Wadea Al-Fayoume, le garçon palestino-américain de six ans qui a été brutalement assassiné par son propriétaire, a déclaré qu’il voulait que la vie de son fils serve de « voie pour résoudre ce conflit ». pic.twitter.com/KrfF6Uj7UP – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 17 octobre 2023

Beaucoup d’entre nous peuvent comprendre la douleur et le chagrin d’un parent suite à la perte de son enfant, surtout d’une manière aussi insensée. Ce genre de crime est tout simplement inimaginable pour nous.

Essayer de faire de notre mieux, même dans les pires moments. https://t.co/2iBtdjavyQ – (((Alli Medof))) (@MommyMafia39) 17 octobre 2023

C’est vraiment tout ce que chacun d’entre nous PEUT faire.

Si nous ouvrons notre cœur, il y a la lumière. Tant de lumière. https://t.co/3XQtdeeL2l – Bilal Zuberi (@bznotes) 17 octobre 2023

« Dans un endroit où il n’y a pas d’humanité, efforce-toi d’être humain. » – a dit le rabbin Hillel. Au milieu des ténèbres de la terreur du Hamas, opposez-vous à toutes les formes de haine raciste, à toute religion, appartenance ethnique ou groupe persécuté. Soit la lumière. https://t.co/GtNs8UY3fm —Daniel Lubetzky 🇮🇱🇺🇦 (@DanielLubetzky) 17 octobre 2023

Ce sont des temps très sombres. S’il y a quelque chose qui apporte de l’espoir, ce sont des gens comme ces rabbins de Chicago qui sont venus aux funérailles de Wadea Al-Fayoume, un petit garçon palestino-américain tué il y a deux jours. Et l’Imam et la communauté qui les ont laissés entrer. https://t.co/iBILiSzZI9 – Konstantin Sonin (@k_sonin) 17 octobre 2023

Vraiment touchant.

Paix. Compassion. Coopération.

Les choses ne sont pas faciles, surtout de nos jours.

Ça peut être fait. Cela demande de la volonté et de la force de caractère. De tout le monde. https://t.co/9JwanntOQ5 -Dita Gjuraj (@dita_gjuraj) 17 octobre 2023

La bonne chose à faire est rarement la chose FACILE à faire, mais elle doit quand même être faite. Un enfant est mort à cause des peurs irrationnelles d’un homme instable, et il ne devrait pas être difficile de condamner cela.

