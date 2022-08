Des quilters se rassemblent d’un océan à l’autre pour coudre des couvertures pour London, en Ontario, des femmes sortant de l’itinérance

Un magasin de tissus du centre-ville de London, en Ontario, a rassemblé des quilteuses de partout au Canada pour coudre des courtepointes pour les femmes de la ville du sud-ouest de l’Ontario qui sortent de l’itinérance.

Stache Fabric & Notions a lancé le projet pour célébrer son cinquième anniversaire en juillet – et a distribué des ensembles de blocs de courtepointe à plus de 85 quilteuses passionnées – avec des demandes d’envois postaux jusqu’au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Ils s’attendaient à faire trois courtepointes, mais ont reçu suffisamment de blocs, ou carrés, pour en faire 14. Les couvertures seront données par l’intermédiaire de My Sisters’ Place, un centre d’accueil pour femmes.

“Les couvertures, les couettes symbolisent la chaleur. Ils sont comme un gros câlin”, a déclaré Michaelanne Hathaway, propriétaire de Stache, qui a grandi au centre-ville de Londres.

“Je pense que c’est ce que nous voulions pouvoir offrir aux femmes qui sont avec My Sisters’ Place – la communauté de courtepointe qui embrasse d’autres femmes et les aide à traverser une période difficile”, a déclaré Hathaway.

Hathaway a été inspiré pour lancer le projet de courtepointe pour célébrer les cinq ans d’activité de la boutique au centre-ville de Londres. (Michelle Both/CBC) La majorité des clients de Stache sont des femmes, il était donc juste de se rassembler pour soutenir d’autres femmes, a déclaré Hathaway. Les couvertures seront un cadeau de pendaison de crémaillère lorsque des femmes qui étaient auparavant sans abri seront logées.

‘Sentiment de communauté’

“Je pense que cela leur donnera le sentiment d’être dans la communauté”, a déclaré Rose Whalen, chef d’équipe chez My Sisters’ Place. “Ce sera une bonne chose pour eux de ramener à la maison dans leur nouvelle maison avec eux.

“Ce projet de courtepointe a été absolument incroyable – et la quantité de cœur qui a été investie dans chaque pièce.”

My Sisters’ Place soutient les femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, d’itinérance et de violence domestique. Le centre d’accueil dépend des dons et de la collecte de fonds pour 80% de son budget, a déclaré Whalen. Il est géré par l’Association canadienne pour la santé mentale et Thames Valley Addiction and Mental Health Services.

Le projet de courtepointe est un exemple de “femmes soutenant les femmes”, a-t-elle déclaré.

Les courtepointes sont faites de tissus bleu sarcelle, orange et blanc. Plus de 85 kits de blocs de courtepointe ont été distribués et suffisamment ont été retournés pour fabriquer 14 courtepointes, qui devraient être terminées d’ici la fin septembre. (Michelle Both/CBC)

Anne Lyons, une quilteuse qui travaille chez Stache, a déclaré qu’elle avait vu tellement de besoins dans la communauté qu’elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour aider.

“Les courtepointes sont généreuses”, a déclaré Lyons, qui pratique la courtepointe depuis environ 40 ans. Elle fait partie des bénévoles qui cousent les blocs de courtepointe pièce par pièce. Lyons estime que chaque courtepointe nécessite environ 20 heures de travail du début à la fin.

Lorsque son mari avait le COVID-19 et qu’elle était isolée, elle a passé des heures dans son sous-sol à coudre – créant cinq dessus de couette en une semaine.

“Cela m’a donné quelque chose à faire”, a déclaré Lyons. “J’étais heureux de m’asseoir et de faire ça pendant que j’étais coincé à la maison.”

Les quilts devraient être terminés fin septembre

Les couleurs du tissu de couette incluent le bleu sarcelle, l’orange et le blanc – les couleurs officielles de Stache. Les blocs de courtepointe ont été retournés dans une diversité de motifs, du moderne au traditionnel et artistique, a déclaré Hathaway. Il faut 12 blocs de quilt pour faire un dessus de quilt.

Les bénévoles cousent les courtepointes pièce par pièce à chaque étape du processus, de l’assemblage des dessus de courtepointe à la reliure des bords. Hathaway espère que les couvertures seront prêtes d’ici la fin septembre, à temps pour le temps froid.

“Mon cœur est plein et je suis super excitée”, a-t-elle déclaré.

“Nous voulions faire des courtepointes joyeuses, des courtepointes confortables, des courtepointes lumineuses, et je pense que nous y sommes parvenus.”