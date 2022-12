Des questions sur l’état des routes de l’Okanagan entourent le blâme de l’accident de bus de la veille de Noël

Avec quatre personnes décédées et sept autres toujours à l’hôpital mardi (27 décembre), des questions tourbillonnent autour de qui est à blâmer pour l’accident d’autobus de la veille de Noël le long du connecteur Okanagan en Colombie-Britannique.

Le ministre des Transports, Rob Fleming, a déclaré que les conditions routières sur la route 97c n’étaient pas inhabituelles pour une tempête hivernale samedi soir, et a déclaré que la voie de circulation avait été régulièrement déneigée et salée tout au long de la journée. La dernière mise à jour de la GRC mardi après-midi suggère cependant que l’Ebus transportant 46 personnes vers l’ouest le long de la route Kelowna-Vancouver a rencontré des conditions dangereuses.

Selon la GRC, une première analyse de la scène et de la journée montre que le bus a traversé la pluie et la grêle sur des routes dégagées et mouillées ainsi que sur des routes couvertes de glace et de neige, alors que le temps changeait et que le soleil se couchait. C’est vers 18 h 14, bien après que le ciel se soit obscurci, que la GRC affirme que l’autobus « a rencontré des conditions routières défavorables » près de Loon Lake, à l’est de Merritt.

“Le bus électrique a quitté la route à gauche, a traversé la médiane et s’est retourné du côté passager pour s’immobiliser dans les voies en direction est.”

La GRC affirme que l’autobus avait des ceintures de sécurité, mais que la majorité des passagers ne les portaient pas. Des passants et riverains se sont précipités pour venir en aide aux sinistrés en leur offrant des couvertures et en les laissant se réchauffer dans des voitures, avant l’arrivée des secours.

Quatre passagers sont morts sur place. Les responsables ne les ont pas identifiés, mais un GoFundMe a été lancé pour l’une des victimes – un père de deux enfants de 42 ans qui a récemment quitté l’Inde.

Les 41 autres passagers, ainsi que le chauffeur, ont été transportés dans divers hôpitaux locaux. Sept y sont restés mardi, et Interior Health dit qu’ils devraient survivre.

Selon la GRC, les passagers étaient un mélange d’habitants, de non-habitants et de ressortissants étrangers.

“Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par l’accident”, a déclaré Fleming lors d’une conférence de presse mardi.

Il a détourné le blâme de son ministère et des entrepreneurs routiers, affirmant qu’ils avaient émis des avertissements sur les conditions hivernales des routes à la fois à l’avance et le jour de l’accident. Il a ajouté que les équipes avaient déneigé et salé la route 97c tout au long de la journée, et que les informations fournies par eux et une station de surveillance météorologique avaient conduit le ministère à décider que la route n’avait pas besoin d’être fermée.

Fleming a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’autres accidents le long de l’autoroute samedi.

Il a déclaré que la GRC et son ministère menaient des enquêtes distinctes sur ce qui avait contribué à l’accident. La GRC affirme que l’Ebus reste sous sa garde et que la patrouille routière de la Colombie-Britannique s’efforce de restituer les effets personnels des passagers.

Quiconque a participé à l’accident et n’a pas encore parlé avec la GRC, ou qui en a été témoin, est prié de contacter le Corp. Samantha Audley à samantha.audley@rcmp-grc.gc.ca.

