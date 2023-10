Près de deux mois se sont écoulés depuis la fermeture soudaine d’un promoteur ayant des projets liés au comté de Chautauqua. Ce que la fermeture signifiera en fin de compte pour les développements – l’un proposé et l’autre déjà en cours – reste encore une question.

Savarino Companies de Buffalo a annoncé en août qu’elle mettait fin à son activité de construction et licenciait 30 employés après avoir été licenciée d’un projet SUNY financé par l’État.

Au moment de l’annonce, Savarino était au milieu d’un partenariat pour acheter et réaménager le bâtiment CE Welch à Westfield. Les plans de rénovation de la propriété historique du 2 S. Portage St. comprenaient des dizaines d’appartements résidentiels à revenus mixtes et de nombreux nouveaux espaces commerciaux.

La construction devait commencer cette année, mais la fermeture de Savarino Companies a suspendu le projet.

Mark Geise, directeur adjoint du comté et PDG de l’Agence de développement industriel du comté, a déclaré avoir parlé avec Sam Savarino il y a environ deux semaines et a déclaré que le développeur était « Il évalue actuellement ses options concernant l’avancement du projet Westfield, que ce soit avec l’une de ses SARL actuelles, en partenariat avec un autre développeur ou autre chose. »

Geise a ajouté, « Il essayait encore de réfléchir à ce projet et à ses autres projets, mais il n’avait pas beaucoup de détails sur l’avenir jusqu’à ce que la poussière retombe. »

Les promoteurs, par l’intermédiaire de 2 Portage LLC, avaient déjà finalisé l’achat de la propriété de la ville de Westfield. La LLC a reçu un fonds de prêt renouvelable AL Tech de 475 000 $ ainsi que des allégements fiscaux par l’intermédiaire de l’IDA pour le projet de rénovation de plusieurs millions.

« Nous restons en communication avec lui et espérons avoir des informations plus définitives dans les semaines/mois à venir », Geise a dit cette semaine.

À propos des sociétés Savarino, la superviseure de la ville de Westfield, Martha Bills, a déclaré au Buffalo News en août : « Il a été très agréable de travailler avec eux et nous espérons que ce revers ne retardera pas l’achèvement de cet important projet. »

Les responsables de Falconer, quant à eux, espèrent que la fermeture des sociétés Savarino ne sonnera pas le glas d’un projet précédemment lancé visant à amener des espaces commerciaux et des unités résidentielles dans un centre-ville en grande partie vacant.

Le maire James Jaroszynski a déclaré que le village avait entendu Rob Savarino, frère de Sam Savarino, qui a indiqué sa volonté de faire avancer le projet par l’intermédiaire de sa propre entreprise si des sources de financement arrivaient.

Jaroszynski a déclaré que Rob Savarino estime que le plan de développement est « C’est toujours un investissement rentable pour le village. »

En mars, le conseil du village de Falconer a approuvé un accord d’achat et de vente avec la société de développement de Savarino pour six parcelles appartenant au village situées dans les rues West Main et Everett. Jaroszynski a confirmé que le village était toujours propriétaire des lots et que l’entreprise avait cessé ses activités.

Lors de la réunion de mars, Savarino a fourni des plans préliminaires pour le projet de développement, indiquant qu’il serait à usage mixte avec à la fois des espaces commerciaux et des unités résidentielles telles que des appartements ou des maisons de ville.

« Il s’agit d’un projet immobilier, nous disposons donc d’un certain temps pour régler tous les problèmes. Ce n’est que le point de départ. » dit-il à l’époque. « L’entreprise que je représente a réalisé de nombreux projets de ce type. »

Ses remarques faisaient suite à une proposition similaire visant à redonner vie à un centre-ville laissé en grande partie vacant en raison de plusieurs incendies en 2017 et 2018. Ce projet, connu sous le nom de Falconer Square, a échoué après l’échec du financement.

Rob Savarino n’a pas répondu à un e-mail cette semaine sollicitant des commentaires sur ses projets pour Falconer.

Buffalo Business First a récemment rapporté que Rob Savarino envisageait de transformer une ancienne pépinière à Amherst en un complexe de 22 maisons en rangée. Le média a déclaré que Savarino poursuivait le projet – lancé l’année dernière par Savarino Development – ​​sous sa propre société, RAS Development.

« J’ai contacté le vendeur et j’ai obtenu le contrat pour le projet sous mon entreprise », Savarino a déclaré à Buffalo Business First.

Le plan prévoit la construction de 11 bâtiments à Amherst, chacun comprenant deux unités résidentielles, dans l’ancienne pépinière Gleason. Chacun aurait un garage attenant et un sous-sol complet, a déclaré Savarino.

En août, les sociétés Savarino ont cité « des coûts permanents et croissants » concernant un projet à l’Alfred State College comme principale raison de sa fermeture.







