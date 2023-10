Donald Passmore était allongé dans son lit avec un revolver de calibre .22 et écoutait de la musique country lorsqu’il a été tué par deux policiers qui avaient initialement été convoqués au domicile de l’homme de 62 ans dans le Connecticut après avoir appris qu’il s’était suicidé.

Le meurtre de lundi a irrité et attristé la famille de Passmore et a soulevé la question de savoir si les policiers auraient pu faire les choses différemment. Cela s’est produit alors que de nombreux services de police à travers le pays ont modifié la façon dont ils répondent à certains appels, y compris ceux impliquant des personnes souffrant de maladies mentales – en réponse aux protestations suscitées par les meurtres policiers.

Les vidéos des caméras corporelles de la police ont montré une partie de ce qui s’est passé après l’arrivée des policiers au domicile de Passmore à Wallingford, dans le Connecticut. La petite amie de l’homme avait appelé le 911 peu après 2 h 30 du matin pour signaler qu’il s’était tiré une balle dans le visage dans leur chambre.

Le bureau de l’inspecteur général de l’État, qui enquête sur toutes les fusillades policières dans le Connecticut, a déclaré que les policiers avaient parlé à Passmore pendant environ neuf minutes.

Les vidéos montrent Passmore disant aux agents Gordon McCaskill et Robert Bellucci de baisser leurs lampes de poche et les agents criant « Ne touchez pas à l’arme », « Levez la main droite maintenant » et « Gardez vos… mains là où nous pouvons les voir ».

Quelques secondes plus tard, une dizaine de coups de feu retentissent.

Le bureau de l’inspecteur général de l’État a déclaré dans un rapport préliminaire que le revolver de Passmore avait été retrouvé sur le lit, mais aucune vidéo des deux agents ne le montre. Les vidéos ne montrent pas non plus le mouvement du bras droit de Passmore. Il n’y avait rien dans sa main gauche.

Avant la fusillade, selon le rapport, Passmore a dit aux policiers de déposer leurs lampes de poche et a déclaré : « Je vous le dis tout de suite… l’un de vous va y aller ».

Aucune information n’a été publiée sur la santé mentale de Passmore.

Le rapport ne tire aucune conclusion sur la fusillade et l’enquête devrait durer des mois.

La police de Wallingford a refusé de commenter la fusillade et a renvoyé toutes les questions au bureau de l’inspecteur général. Un porte-parole du département, l’officier Alex Torres, a déclaré que le département dispose d’une équipe de négociation de crise et a utilisé dans le passé le service de crise mobile d’un prestataire local de santé mentale.

La sœur de Passmore, Susan Cone, a semblé bouleversée lors d’un bref entretien téléphonique et a refusé de commenter.

La maison appartenait à la défunte mère de Passmore. Les archives judiciaires montrent que la mère de Passmore, Pauline Passmore, est décédée l’année dernière. Son prêteur hypothécaire a engagé une action en saisie contre la maison.

Michael Lawlor, professeur de justice pénale à l’Université de New Haven et ancien législateur de l’État, a déclaré que le bureau de l’inspecteur général déterminerait si les agents avaient enfreint la loi.

De manière générale, Lawlor a déclaré qu’un débat et une orientation politique ont émergé ces dernières années sur la question de savoir si la question des tirs de la police devrait être de savoir si elles étaient nécessaires plutôt que si elles étaient justifiées.

« D’après l’entraînement, selon les situations, était-il vraiment nécessaire dans ce cas particulier de tirer avec votre arme sur ce type ? » a déclaré Lawlor, ajoutant qu’il n’avait aucune opinion sur le tournage car peu de détails ont été divulgués.

Plusieurs villes ont expérimenté la possibilité de faire appel à des secouristes civils pour répondre aux appels liés à la santé mentale, plutôt qu’à des policiers armés.

De nombreux services de police forment désormais leurs agents sur le fait que la chose la plus sûre à faire dans certaines situations est de reculer, de contenir et d’isoler une personne en crise de santé mentale – même si elle possède une arme – dans la mesure où il est probable qu’elle ne constitue qu’une menace pour la santé mentale. eux-mêmes.

Certains départements ont modifié leur approche concernant certains appels après le meurtre de George Floyd à Minneapolis en 2020.

Des appels ont également été lancés pour que les forces de l’ordre améliorent leurs réponses aux crises psychiatriques après des meurtres commis par la police, notamment la mort de Daniel Prude à Rochester, New York, également en 2020. Prude venait tout juste de sortir d’un hôpital psychiatrique et courait nu dans les rues enneigées lorsque il a été étouffé par la police appelée à son secours. Il était noir, tout comme Floyd.

Passmore était blanc.

La fusillade de lundi était l’une des trois confrontations violentes au cours des deux dernières semaines impliquant la police dans le Connecticut. Lundi également, un policier de Hartford a abattu un homme de 44 ans qui pointait une arme de poing sur le policier dans une rue de la ville. Le 5 octobre, une femme a tiré plusieurs coups de feu dans le hall du service de police de Bristol et a été arrêtée.

Dave Collins, Associated Press