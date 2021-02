Stephen Farry, chef adjoint du Parti de l’Alliance et député de North Down, a déclaré L’indépendant il était « trop ​​tôt » pour porter des accusations, mais à ce jour « les réponses n’ont pas été apportées ».

« Le premier devoir des agences publiques est d’assurer la santé et la sécurité du personnel et de faire preuve de prudence face à toute menace ou menace perçue », a déclaré M. Farry.

Il a ajouté: « Il faut plutôt une ouverture et une transparence beaucoup plus grandes, et une enquête indépendante peut être nécessaire. À ce jour, les réponses n’ont pas été suffisamment fournies et au contraire, nous avons constaté un détournement considérable. »