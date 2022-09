Des questions entourent la mort d’hommes d’affaires russes

Au moins huit hommes d’affaires russes de premier plan seraient morts par suicide ou dans des accidents encore inexpliqués depuis fin janvier, dont six associés aux deux plus grandes sociétés énergétiques russes.

Quatre de ces six entreprises étaient liées au géant russe de l’énergie Gazprom ou à l’une de ses filiales, tandis que les deux autres étaient associées à Lukoil, la plus grande société pétrolière et gazière privée de Russie.

Plus tôt cette année, la société a pris la position publique inhabituelle de dénoncer la guerre de la Russie en Ukraine, appelant à la sympathie pour les victimes et à la fin du conflit.

Le président de Lukoil, Ravil Maganov, est décédé cette semaine après être tombé par la fenêtre d’un hôpital de Moscou, selon l’agence de presse russe TASS.

Lukoil a confirmé le décès jeudi dans un communiqué publié sur son site Internet.

Maganov “est décédé des suites d’une grave maladie”, a déclaré Lukoil, sans faire mention d’une chute. “Maganov a immensément contribué au développement non seulement de l’entreprise, mais de l’ensemble du secteur pétrolier et gazier russe.”

Un autre haut responsable de Lukoil, Alexander Subbotin, a été retrouvé mort près de Moscou en mai après avoir apparemment rendu visite à un chaman, a rapporté TASS. L’agence de presse d’État russe a cité un responsable disant que les autorités avaient été appelées à un homme inconscient souffrant d’une insuffisance cardiaque. TASS a rapporté que la police avait ouvert une enquête criminelle sur l’affaire.

Lors du premier des décès signalés cette année, un haut dirigeant de Gazprom a été retrouvé mort dans son chalet du village de Leninsky près de Leningrad le 30 janvier 2022, selon le média d’État russe RIA Novosti.

RIA a rapporté qu’une note de suicide avait été trouvée sur les lieux et que les enquêteurs enquêtaient sur le décès comme un suicide. La chaîne de télévision nationale russe RenTv a identifié l’homme comme étant Leonid Shulman, le responsable des transports chez Gazprom Invest.

Juste un mois après cela, un autre haut dirigeant de Gazprom a été retrouvé mort dans le même village. Alexander Tyulakov a été découvert mort dans son garage le 25 février, selon Novaya Gazeta, un journal russe indépendant. Novaya Gazeta a rapporté qu’il s’était suicidé.

Les appels de CNN à Gazprom n’ont pas été retournés.

CNN a demandé au comité d’enquête russe de commenter les deux cas, mais n’a pas reçu de réponse.

Deux autres hommes d’affaires russes liés à Gazprom sont morts dans des meurtres-suicides apparents en avril.

L’un d’eux, Vladislav Avayev, l’ancien vice-président de Gazprombank, a été retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans son appartement de Moscou le 18 avril, selon TASS.

Citant une source des forces de l’ordre, TASS a affirmé que les autorités enquêtaient sur la mort des Avayev comme un meurtre-suicide.

Yulia Ivanova, une représentante du comité d’enquête de Moscou, a été citée par Tass comme ayant déclaré qu’un parent avait découvert les corps des Avayev après avoir été informés par le chauffeur de la famille et la nounou qu’ils ne pouvaient pas les contacter par téléphone ou entrer dans l’appartement. , puisque la porte était fermée de l’intérieur.

Igor Volobuev, un ancien vice-président de Gazprombank qui a récemment quitté la Russie pour l’Ukraine, a déclaré à CNN qu’il ne croyait pas qu’Avayev se soit suicidé.

“Son travail était de s’occuper de la banque privée, c’est-à-dire de s’occuper de clients VIP. Il était en charge de très grosses sommes d’argent. Alors, s’est-il suicidé ? Je ne pense pas. Je pense qu’il savait quelque chose et qu’il posait une sorte de risque”, a déclaré Volobuev à CNN en avril.

La commission d’enquête russe n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN sur cette affaire.

Juste un jour plus tard, le 19 avril, Sergey Protosenya, un ancien cadre du producteur de gaz Novatek, qui appartient en partie à Gazprom, a été retrouvé mort à son domicile de Lloret de Mar, une station balnéaire méditerranéenne près de Barcelone.

Les corps de sa femme et de sa fille, montrant des signes de violences, ont été retrouvés à l’intérieur de la maison de luxe de la famille, a déclaré une source officielle proche de l’enquête à CNN la semaine dernière, tandis que le corps de Protosenya a été retrouvé dans le jardin à l’extérieur, selon le la source.

LE FILS QUESTIONNE LES PREMIÈRES CONSTATATIONS

La police catalane de la province de Gérone, où se trouve la ville de Lloret de Mar, a déclaré vendredi à CNN qu’elle avait depuis terminé son enquête sur l’affaire et envoyé les conclusions à un tribunal.

La police a déclaré que sa conclusion était que les décès étaient un double meurtre suivi d’un suicide.

S’adressant au Daily Mail en avril, le fils de Protosenya a remis en question cette version des événements, suggérant à la place que son père avait été assassiné.

“La police catalane a recueilli les déclarations du fils. D’autres hypothèses ont été exclues. Un triple homicide a également été exclu”, a déclaré le responsable de la presse de la police à CNN à l’époque. « Que c’était le travail de la mafia russe ? Eh bien, non », a ajouté le responsable.

Novatek, l’ancien employeur de Protosenya, a déclaré qu’il était “une personne merveilleuse et un père de famille merveilleux”.

“Malheureusement, il y a eu des spéculations à ce sujet dans les médias, mais nous sommes convaincus que ces spéculations ne sont pas liées à la réalité. Nous espérons que les forces de l’ordre espagnoles mèneront une enquête approfondie et objective et démêleront ce qui s’est passé “. a déclaré la société dans un communiqué.

DÉCISION DU CORONER

Mikhail Watford, un milliardaire russe du pétrole et du gaz né en Ukraine, a été retrouvé mort chez lui à Surrey, en Angleterre, le 28 février.

La police de Surrey a déclaré à CNN qu’elle ne croyait pas qu’il y ait eu des circonstances suspectes.

Un autre homme d’affaires russe, Vasily Melnikov, a été retrouvé mort aux côtés de sa famille à Nizhny Novgorod fin mars, selon le journal russe Kommersant.

Melnikov possédait MedStom, une entreprise de fournitures médicales. Selon la commission d’enquête russe, un homme de 43 ans, sa femme de 41 ans et deux enfants âgés de 4 et 10 ans ont été retrouvés poignardés à mort le 23 mars.

Le comité n’a pas nommé Melnikov, mais l’âge des morts et le lieu de l’incident correspondent au rapport de Kommersant.

La branche régionale du comité d’enquête n’a pas mis à jour l’état de son enquête et n’a pas renvoyé la demande de commentaires de CNN. Au moment de l’incident, en mars, il a déclaré qu’il “n’y avait aucun signe d’entrée non autorisée dans l’appartement” et que “des couteaux ont été trouvés et saisis”.

“[Investigators] envisagent plusieurs versions de ce qui s’est passé, y compris le meurtre des enfants et de la femme par le chef de famille, suivi d’une mort auto-infligée”, a déclaré le comité.



