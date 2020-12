De nombreux aspects clés des relations futures du Royaume-Uni avec l’UE sont toujours en suspens, avertissent les experts, bien que Downing Street ait salué son accord sur le Brexit comme un «moment de renouveau national».

Le vaste document de 1255 pages – finalement publié samedi – a laissé de nombreuses questions sans réponse sur les qualifications professionnelles, les droits d’asile, les services financiers et d’autres problèmes, ont-ils déclaré.

Le texte contient également pas moins de 244 références à des «tribunaux d’arbitrage» et 170 autres à un «conseil de partenariat» – les organes qui décideront des détails et régleront les différends futurs, laissant entrevoir de nouvelles négociations tortueuses.

Anton Spisak, l’expert du Brexit au Tony Blair Institute, a déclaré que 19 comités spécialisés et 4 groupes de travail tiendraient au moins 21 réunions chaque année, à l’exclusion des aspects affectant l’Irlande du Nord.

« Je suis étonné de voir à quel point l’accord est mince », a-t-il déclaré, ajoutant: « Cela tombe même en dessous de la norme de certains ALE récents de l’UE. [free trade agreements]. »

Georgina Wright, associée à l’Institute for Government, a déclaré: «Il y a encore beaucoup d’informations un peu vagues. Le texte est si dense sur le plan juridique et les entreprises veulent connaître des mesures pratiques. »

Elle a déclaré que le Royaume-Uni pouvait désormais «diverger quand il le voulait», mais a mis en garde contre les contre-mesures, ajoutant: «Cela a un prix. Vous le voyez tout au long de l’accord. »

Parmi les problèmes non résolus par l’accord scellé la veille de Noël, il y a:

* Services financiers – avec des règles futures «encore à établir», a admis une source gouvernementale, malgré le fait que le secteur emploie plus d’un million de personnes, payant plus de 75 milliards de livres d’impôts.

* Qualifications professionnelles dans les emplois de services – sans accord sur leur reconnaissance dans l’UE, alors que le Royaume-Uni jouit d’un énorme excédent dans ces exportations.

* Aucun accord pour permettre au gouvernement de renvoyer les demandeurs d’asile dans les pays de l’UE avec l’expiration du règlement de Dublin – malgré le vœu de Priti Patel selon lequel ce serait plus facile après le Brexit.

* Aucun accord de partage de données pour l’industrie chimique du Royaume-Uni – lui imposant une facture d’un milliard de livres sterling pour créer sa propre base de données de produits approuvés – le niveau de coopération avec l’UE étant indécis.

* L’industrie alimentaire a protesté contre l’absence d’un accord «d’équivalence» – qui a laissé la Nouvelle-Zélande avec un accord plus étroit, nécessitant moins de chèques et moins de paperasse.

Et David Allen Green, avocat et commentateur de premier plan sur le Brexit, a évoqué «des dizaines et des dizaines de talk-shops entre le Royaume-Uni et l’UE», déclarant: «Bienvenue dans le futur, des négociations sans fin».

Le Groupe de recherche européen (GRE) de députés conservateurs soutenant le Brexit a déclaré qu’il examinait le texte avant de décider de voter contre lui mercredi, après avoir convoqué une soi-disant «chambre star» d’avocats.

«Nous sommes en train de l’analyser, a déclaré le vétéran Europhobe Bill Cash, ajoutant:« La souveraineté est la question clé. La CJCE [European Court of Justice] fait partie de cela.

Dans un message aux députés conservateurs, le Premier ministre a reconnu que «le diable est dans les détails» de l’accord, mais a insisté sur le fait qu’il résisterait à l’inspection de l’ERG.

David Frost, négociateur en chef du N ° 10, a célébré «l’un des accords les plus importants et les plus vastes de tous les temps» qui garantirait que le Royaume-Uni «établisse à nouveau ses propres lois».

«La façon dont nous y sommes parvenus, c’est qu’il n’y a plus de rôle pour la Cour de justice européenne, il n’y a pas d’effets directs du droit de l’UE, il n’y a aucun alignement d’aucune sorte, et nous sommes hors du marché unique et hors de l’union douanière. tout comme le manifeste dit que nous serions », a-t-il dit.

«Cela devrait être le début d’un moment de renouveau national pour nous. Tous les choix sont entre nos mains en tant que pays et c’est maintenant à nous de décider comment nous les utilisons et comment nous allons de l’avant.

Mais un ancien conseiller à la sécurité nationale a averti que le partage de données vitales sur la lutte contre la criminalité serait «plus lent et plus maladroit» dans le cadre de l’accord.

Et le chef de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), a accusé M. Johnson de l’avoir «mis en bouteille» sur les quotas de pêche, ne garantissant qu’une «fraction de ce à quoi le Royaume-Uni a droit en vertu du droit international».

«Faute de pouvoir de négociation juridique, moral ou politique sur le poisson, l’UE a soumis l’ensemble de l’accord commercial à une capitulation du Royaume-Uni sur la pêche», a déclaré Barrie Deas.