Rien ne peut voyager plus vite que la lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde. Mais un certain groupe de particules agit comme s’il le pouvait, a récemment conclu une équipe de physiciens, ouvrant potentiellement la voie à une source de lumière puissante qui pourrait révéler de nouveaux types de science.

Lorsque les électrons sont excités et poussés, ils produisent de la lumière d’énergies diverses qui peuvent être utilisées pour étudier des phénomènes bien au-delà des limites de l’œil nu ou des microscopes classiques. Les scientifiques ont appris à générer et à regrouper des électrons dans des machines, pour que les particules produisent de la lumière à haute énergie. Ces sources de lumière, des synchrotrons et cyclotrons aux accélérateurs linéaires, permettent aux scientifiques de voir des choses incroyablement petites, comme la structure d’une molécule. Les connaissances tirées de cette technologie ont permis le développement de nouveaux médicaments, la création de meilleures puces informatiques et la recherche non destructive sur les fossiles. Les ondes émises par les électrons éclairent littéralement ce qui autrement serait invisible.

Mais ces sources lumineuses ne sont pas courantes. Leur construction est coûteuse, nécessite de grandes superficies de terrain et peut être réservée par les scientifiques des mois à l’avance. Aujourd’hui, une équipe de physiciens postule que les quasiparticules – des groupes d’électrons qui se comportent comme s’ils formaient une seule particule – peuvent être utilisées comme sources de lumière dans des laboratoires et des industries plus petits, permettant ainsi aux scientifiques de faire plus facilement des découvertes, où qu’ils se trouvent. Les recherches de l’équipe décrivant leurs conclusions sont publié aujourd’hui dans Nature Photonics.

« Aucune particule individuelle ne se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, mais les caractéristiques de l’ensemble des particules peuvent le faire », a déclaré John Palastro, physicien au Laboratoire d’énergie laser de l’Université de Rochester et co-auteur du nouveau étude, lors d’un appel vidéo avec Gizmodo. « Cela ne viole aucune règle ou loi de la physique. »

« Je pense que l’assouplissement des exigences relatives au faisceau d’électrons et l’abandon de l’idée selon laquelle chaque électron doit se déplacer à l’unisson pour produire ce rayonnement très cohérent démocratisent réellement ces sources et les rendent plus largement accessibles », a ajouté Palastro.

Dans leur article, l’équipe explore la possibilité de rendre les sources lumineuses basées sur des accélérateurs de plasma aussi brillantes que des lasers à électrons libres plus grands en rendant leur lumière plus cohérente par rapport aux quasiparticules. L’équipe a effectué des simulations des propriétés des quasiparticules dans un plasma à l’aide de superordinateurs mis à disposition par l’entreprise commune européenne de calcul haute performance (EuroHPC JU), selon une étude de l’université de Rochester. libérer.

Les grands accélérateurs linéaires comptent parmi les sources lumineuses les plus puissantes sur Terre. Considérez la mise à niveau d’un milliard de dollars de la source de lumière cohérente Linac du SLAC National Accelerator Laboratory, simplement baptisée LCLS-II, qui J’ai obtenu les premières lueurs le mois dernier. LCLS-II peut générer un million d’impulsions de rayons X par seconde, contre 120 minuscules impulsions par seconde pour le LCLS d’origine. Les nouvelles impulsions de rayons X sont 10 000 fois plus lumineuses que celles produites par LCLS, ouvrant la voie aux scientifiques pour observer des phénomènes auparavant invisibles, depuis les molécules des cellules végétales jusqu’à la manière dont les matériaux changent de phase. Tous ces rayons X sont produits par des groupes intentionnellement vacillants (ou « ondulants ») d’électrons se déplaçant rapidement, à l’aide de grands aimants. Vous pouvez lire une description complète du fonctionnement des accélérateurs linéaires comme LCLS-II ici.

Dans un accélérateur linéaire, « chaque électron fait la même chose que la chose collective », a déclaré Bernardo Malaca, physicien à l’Instituto Superior Técnico au Portugal et auteur principal de l’étude, lors d’un appel vidéo avec Gizmodo. « Il n’y a pas d’électron qui ondule dans notre cas, mais nous créons toujours un spectre semblable à celui d’un onduleur. »

Les chercheurs comparent les quasiparticules aux Vague mexicaine, un comportement collectif populaire dans lequel les amateurs de sport se lèvent et s’assoient en séquence. Un stade rempli de monde peut donner l’illusion d’une vague ondulant autour de la salle, même si personne ne bouge latéralement.

« On voit clairement que la vague pourrait en principe voyager plus vite que n’importe quel être humain, à condition que le public collabore. Les quasiparticules sont très similaires, mais la dynamique peut être plus extrême », a déclaré le co-auteur Jorge Vieira, également physicien à l’Instituto Superior Técnico, dans un e-mail à Gizmodo. « Par exemple, les particules uniques ne peuvent pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, mais les quasiparticules peuvent se déplacer à n’importe quelle vitesse, y compris supraluminique. »

« Parce que les quasiparticules sont le résultat d’un comportement collectif, il n’y a pas de limites à leur accélération », a ajouté Vieira. « En principe, cette accélération pourrait être aussi forte qu’à proximité d’un trou noir, par exemple. »

Pour être clair : les électrons du paquet composant la quasi-particule ne se déplacent pas plus vite que la lumière. Mais les chercheurs affirment que la quasi-particule peut voyager plus vite que la lumière si les longueurs d’onde impliquées sont plus grandes que la quasi-particule elle-même.

La différence entre ce qui se passe perceptuellement et ce qui se passe réellement en ce qui concerne le voyage plus rapide que la lumière est une « distinction inutile », a déclaré Malaca. « Il existe des objets réels qui voyagent plus vite que la lumière, qui ne sont pas des particules individuelles, mais des ondes ou des profils de courant. Ceux-ci voyagent plus vite que la lumière et peuvent produire de véritables effets plus rapides que la lumière. Vous mesurez donc des choses que vous associez uniquement à des particules supraluminiques.

Le groupe a découvert que la qualité collective des électrons n’a pas besoin d’être aussi parfaite que celle des faisceaux produits par de grandes installations et qu’elle pourrait pratiquement être mise en œuvre dans des environnements plus « de table », a déclaré Palastro. En d’autres termes, les scientifiques pourraient mener des expériences sur site en utilisant des sources de lumière très brillantes, au lieu de devoir attendre une ouverture dans un accélérateur linéaire très demandé.

