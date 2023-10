Des quasi-planètes appelées JuMBO sautillent dans l’espace

Une équipe d’astronomes a détecté plus de 500 objets ressemblant à des planètes dans la nébuleuse intérieure d’Orion et dans l’amas du Trapèze qui, selon eux, pourraient bouleverser le monde. définition d’une planète.

L’amas du Trapèze, large de 4 années-lumière, se trouve au cœur de la nébuleuse d’Orion, ou Messier 42, à environ 1 400 années-lumière de la Terre. L’amas est rempli de jeunes étoiles, qui font briller les gaz et les poussières environnantes grâce à la lumière infrarouge.

La caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial Webb a observé la nébuleuse à des longueurs d’onde courtes et longues pendant près de 35 heures entre le 26 septembre 2022 et le 2 octobre 2022, donnant aux chercheurs un aperçu remarquablement précis d’une nébuleuse relativement petite (c’est-à-dire de la taille de Jupiter et plus petits) objets isolés dans la nébuleuse. Ces images NIRCam sont parmi les plus grandes mosaïques du télescope à date, selon un Communiqué de l’Agence spatiale européenne. Bien qu’ils ne puissent pas être hébergés dans toute leur splendeur sur ce site, vous pouvez les consulter sur le Application ESASky.

Une planète, selon la NASA, est un objet qui orbite une étoile et est suffisamment grand pour avoir pris une forme sphérique et avoir rejeté de son orbite d’autres objets proches de sa taille. Selon la récente équipe, les objets binaires de masse Jupiter (ou JuMBO) sont suffisamment grands pour être planétaires mais n’ont pas d’étoile sur laquelle ils tournent clairement. À l’aide de Webb, les chercheurs ont également observé des objets de masse planétaire (ou PMO) à basse température. Les résultats de l’équipe n’ont pas encore été évalués par les pairs, mais sont actuellement hébergé sur le serveur de préimpression arXiv.

« Orion est la région de formation d’étoiles massives la plus proche du Soleil », a déclaré Mark McCaughrean, co-auteur de l’étude et responsable de l’Agence spatiale européenne.supérieur unconseiller pour sscience et el’exploration, dans un Publication du Space Telescope Science Institute. « Il existe des endroits plus proches du Soleil qui abritent de jeunes étoiles de faible masse, mais aucun ne possède à la fois de grandes étoiles et de très petits objets. »

Dans la prépublication, l’équipe décrit 540 masses planétaires candidates, les plus petites masses se situant à environ 0.0,6 fois la masse de Jupiter. Selon le Guardian, l’analyse a révélé de la vapeur et du méthane dans l’atmosphère des JuMBO. Les chercheurs ont également découvert que 9 % de ces objets se trouvent dans des binaires larges, équivalents à 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil ou plus. Cette découverte est déroutante, car les objets de masses JuMBO gravitent généralement autour d’une étoile. En d’autres termes, les JuMBO ressemblent résolument à une planète. mais il lui manque une caractéristique clé des planètes.

Le terme « planet» a une histoire sinueuse. Comme Ryan Mandelbaum rapporté pour Gizmodo de retour en 2019 :

Une planète faisait initialement référence à tout ce qui errait dans le ciel, y compris les comètes, le Soleil et la Lune. En observant de plus près les objets dans le ciel, les scientifiques ont réalisé que la Terre tourne autour du Soleil et que les autres objets du système solaire pourraient être triés davantage. La planète a gagné une définition du type « vous en connaissez une si vous en voyez une » : Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont évidemment des planètes. La Lune ne serait pas une planète, car c’est une lune. Depuis, nous avons accordé de l’importance à ces planètes nommées et nous nous identifions fortement à elles.

Alors, que sont les JuMBO ? On ne sait toujours pas si ces objets se forment comme des planètes – en accrétant le gaz et la poussière d’un disque protoplanétaire après la formation d’une étoile – ou plutôt comme les étoiles elles-mêmes. Les étoiles du Trapezium Cluster sont assez jeunes ; selon le communiqué STScI, si notre système solaire était Pour une personne d’âge moyen, les étoiles de l’amas n’auraient que trois ou quatre jours. Il est possible que des objets comme les JuMBO soient réellement courants dans l’univers, mais Webb est le premier observatoire capable de détecter les objets individuels.

Webb continuera à scruter ces non-planètes flottantes de la taille d’une planète, aux côtés d’autres petites étoiles et naines brunes. Plus d’imagerie des objets candidats est prévue pour spanneau 2024. Plus le télescope voit, plus les astronomes seront capables de tracer les lignes imaginaires qui distinguent un type d’objet d’un autre.

