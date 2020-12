Un porte-parole de l’association londonienne de gestion des déchets alimentaires, le Felix Project, a déclaré qu’il s’était vu offrir une quantité « substantielle » de surplus de nourriture dans le cadre du niveau 2, mais qu’il n’était pas en mesure d’accepter les repas chauds qui étaient restés sur les tables pour des raisons de sécurité.

Le groupe essaie maintenant de connecter les restaurants et les bars aux banques alimentaires à proximité qui pourraient être en mesure de collecter et de distribuer des repas en toute sécurité dans un court laps de temps.

Richard Smith, responsable de l’approvisionnement au Felix Project, a déclaré: « Le Felix Project prendra toujours les surplus de nourriture quand ils sont sûrs. Malheureusement, nous n’avons pas pu accepter les offres récentes des bars où la nourriture a été commandée et non consommée. Traditionnellement, il y a beaucoup de gaspillage à la période de Noël et nous demandons à tous les producteurs de denrées alimentaires de nous contacter s’ils ont un surplus.

Jamie Crummie, co-fondateur de l’application Too Good To Go, qui permet aux gens d’acheter des excédents de nourriture dans les établissements d’accueil et de vente au détail, a ajouté que les pubs devraient encourager les clients à emporter les restes de nourriture chez eux.

Brewdog a commencé à offrir des « sacs pour toutous » avec tous ses repas servis pour que les clients puissent emporter les restes à la maison ou « donner à quelqu’un dans le besoin » pour réduire le gaspillage alimentaire.