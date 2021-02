Des pubs en colère accusent Jobsworths de saboter les plans d’Alfresco April

Les patrons des pubs et des restaurants sont confrontés à un cauchemar de bureaucratie de la part des bureaucrates de la mairie avant la grande réouverture de l’industrie hôtelière en avril, peut révéler The Mail on Sunday.

Les sites seront autorisés à proposer un menu à emporter et à servir les gens à l’extérieur à partir du 12 avril, mais les clients ne seront pas autorisés à entrer jusqu’à la mi-mai dans le cadre de la feuille de route de rétablissement de Boris Johnson.

Cependant, les propriétaires ont déclaré avoir été frappés par des demandes de centaines de livres de permis de construire pour installer des chapiteaux et des abris temporaires au-dessus de leurs jardins en plein air.

Les conseils ont également demandé aux entreprises de présenter une nouvelle demande de licences de 100 £ pour placer des tables et des chaises dans la rue plutôt que de simplement prolonger les permis après un essai très réussi l’année dernière.

Hier soir, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a exhorté les conseils à réduire les formalités administratives pour aider l’industrie des pubs en difficulté, qui soutient 900 000 emplois.

Il a déclaré au Mail dimanche: « Nous avons tous hâte de voir les pubs, cafés et restaurants rouvrir.

«Je suis déterminé à ne pas laisser les formalités administratives entraver un bel été britannique.

M. Jenrick a déclaré qu’il écrirait à tous les conseils locaux d’Angleterre pour les exhorter « à faire tout son possible pour aider ces entreprises à rouvrir en toute sécurité et à prospérer à nouveau ».

M. Jenrick a assoupli les règles l’année dernière afin que les entreprises hôtelières puissent offrir un service de plats à emporter pendant la pandémie, tandis que le gouvernement a également rendu plus facile et moins coûteux l’obtention d’une licence de sièges à l’extérieur.

Cependant, les entreprises ont déclaré qu’elles étaient toujours confrontées à des problèmes de bureaucratie locale.

Mel Green, directrice du pub Black Bull à Otley, dans le Yorkshire du Nord – qui remonte aux années 1600 – craint de devoir rester fermée jusqu’en mai après avoir appris qu’elle faisait face à une facture de 234 £ pour obtenir l’autorisation d’un abri temporaire dans sa bière. jardin.

La structure de base consiste en des bâches en plastique sur le dessus de vieux barils de bière, mais les responsables du conseil municipal de Leeds ont déclaré que le pub avait besoin d’une autorisation car il est situé dans une zone de conservation.

« C’est juste un autre élément sur la liste des choses à traiter », a déclaré le joueur de 41 ans, ajoutant: « Vous ne pouvez sûrement pas être plus conforme à la conservation d’un ancien pub que des tonneaux de bière? Je ne saurais pas par où commencer avec un permis de construire, je suis un publicain.

Un porte-parole du conseil a déclaré qu’il était « plus qu’heureux » de travailler avec le Black Bull pour résoudre tout problème, ajoutant qu’il était « déterminé à fournir tout le soutien possible ».

Mel Green, directrice du pub Black Bull à Otley, dans le Yorkshire du Nord, a été informée qu’elle faisait face à une facture de 234 £ pour obtenir l’autorisation d’un abri temporaire dans son café en plein air.

Georgette Way, propriétaire du bar à bière primé Cheltenham Motor Club, a déclaré qu’elle devait faire face à une facture de 600 £ pour installer une pagode en bois couvrant quatre tables dans son parking.

Elle a qualifié sa situation de « cauchemar bureaucratique » et a averti que le processus de demande « prolongé » pourrait signifier que la coutume serait réduite de moitié si le nouvel abri extérieur n’était pas construit avant le 12 avril.

Le conseil de Cheltenham a déclaré qu’il offrait aux entreprises hôtelières les « conseils et le soutien dont elles avaient besoin pour leur ouverture en avril » et « tournez [planning applications] autour très rapidement ».

Pendant ce temps, des centaines de pubs et de restaurants du centre de Londres doivent faire face à des factures de 100 £ après que le Westminster Council a obligé les entreprises à demander à nouveau une licence de trottoir afin de pouvoir offrir des repas en plein air.

Le conseil a déclaré que la licence délivrée à 560 locaux l’année dernière – mais utilisée seulement pendant quatre mois – expirait à la fin du mois d’avril.

Mais les critiques ont dit que le conseil devrait simplement prolonger le permis gratuitement.

Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, a déclaré: « Nous savons à quel point cela a été difficile, c’est pourquoi nous relançons notre programme en plein air dès que l’assouplissement des restrictions permettra d’aider autant que possible les entreprises en difficulté. »

La semaine dernière, 200 patrons de l’hôtellerie et des pubs ont averti le chancelier Rishi Sunak que des milliers d’entreprises feraient faillite sans soutien urgent (image en stock)

La semaine dernière, 200 patrons de l’hôtellerie et des pubs ont averti le chancelier Rishi Sunak que des milliers d’entreprises feraient faillite sans soutien urgent et que les deux tiers feraient faillite d’ici la fin du mois de mai.

Les sites dépensent en moyenne 10 000 £ par mois lorsqu’ils sont fermés et ne gagnent aucun revenu.

Greg Mulholland, de la Campagne pour les pubs, a déclaré: « Les propriétaires se déchirent les cheveux.

« Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils sont obligés de remplir des formulaires et de sauter à travers ces cerceaux ridicules à un moment où ils sont confrontés à l’oubli. »

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, qui représente l’industrie, a lancé des appels à la suspension des formalités administratives entre le 12 avril et le 17 mai, ajoutant: « Nous exhortons les conseils à faire preuve d’un peu de bon sens et à adopter une vision pragmatique pour assouplir le des règles.

« Nous devons faire bouger l’économie et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des formalités administratives inutiles nous gêner. »

Un porte-parole de l’Association des gouvernements locaux, qui représente les conseils, a déclaré: « Les conseils travaillent dur pour aider les entreprises à rouvrir en avril et sont en particulier là pour offrir une assistance aux personnes du secteur de l’hôtellerie qui ont des questions concernant les espaces extérieurs temporaires. .

«Certaines autres mesures temporaires peuvent ne pas nécessiter de permis de construire, il est donc préférable de parler à votre autorité locale pour obtenir des conseils sur la préparation de vos locaux à rouvrir.