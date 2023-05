Des publicités pour le Motorola Razr 40 Ultra apparaissent sur les panneaux d’affichage en Europe

Motorola dévoile officiellement les pliables Razr 40 et Razr 40 Ultra lors d’un événement le 1er juin, mais certaines de ses filiales ne pouvaient tout simplement plus attendre, semble-t-il, et ont décidé de déjà mettre en place un tas d’annonces sur des panneaux d’affichage à l’état sauvage . Exemple concret – Sofia, la capitale de la Bulgarie, dans l’Union européenne.

Il y a déjà des publicités pour le Razr 40 Ultra dans les rues de Sofia, même si nous sommes encore à quelques jours du grand événement de lancement.

Comme vous pouvez le voir, ceux-ci confirment encore une fois le nom, et ils n’hésitent pas à présenter le téléphone des deux côtés, nous permettant de voir ce gigantesque écran extérieur sous deux angles différents. Cela deviendra sûrement la plus grande caractéristique de différenciation de ce combiné, car il n’a tout simplement pas de concurrence – ni de Samsung, ni d’Oppo.

Le Razr 40 Ultra sera appelé ainsi sur la plupart des marchés, mais pas aux États-Unis, semble-t-il, car il sera pour une raison quelconque appelé Razr +. Selon les fuites et les rumeurs passées, il viendra avec un écran intérieur de 6,9 ​​pouces 1080×2400 165 Hz, un écran extérieur de 3,6 pouces 165 Hz 1066×1056, le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre (ce n’est pas une faute de frappe, c’est celui de l’année dernière SoC), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’appareil photo principal est un vivaneau de 12 MP f/1.5 avec des pixels de 1,4 μm et une stabilisation optique de l’image, tandis qu’à côté se trouve un ultra large de 13 MP f/2.2 avec des pixels de 1,12 μm. Intégré dans le trou percé dans l’écran pliant se trouve un vivaneau selfie de 32 MP avec une ouverture f/2.4.

La plus grande déception ici est la batterie terne de 3 800 mAh qui ne remportera certainement aucun prix d’endurance. La charge est jusqu’à 33 W câblée, avec une brique dans la boîte, et il existe également une prise en charge non spécifiée pour la charge sans fil.

Le Razr 40 Ultra coûtera environ 1 199 € en Europe et sera proposé en Infinity Black, Glacier Blue et Viva Magenta.

