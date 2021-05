Des protocoles COVID aux singes hurleurs et au surf

NOSARA, Costa Rica – Après avoir grimpé pendant des heures à travers des collines côtières encombrées et boueuses lors d’une averse tropicale, nous avons dérapé notre Suzuki Jimny à quatre roues motrices jusqu’à l’arrêt juste avant que la route ne plonge dans un ruisseau profond et gonflé par la pluie.

Nous étions coincés, nous nous donnant des coups de pied pour avoir utilisé des routes de campagne lorsqu’un Costaricien à moto s’est arrêté à côté. Il nous a fait signe de le suivre dans l’eau. Nous nous sommes regardés, avons pris une inspiration et avons plongé en avant.

«Continuez simplement», a déclaré mon compagnon de voyage, avant que nous ne sortions enfin de l’autre côté, les pneus mouillés et boueux, les cœurs battant, agitant grâce à notre ami.

En fin d’après-midi, nous descendions dans la luxuriante et verdoyante Playa Guiones à Nosara, un hameau de surf sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica, où des accents américains parsèment la plage alors que les nuages ​​se brisent pour l’un des célèbres couchers de soleil roses et ambrés de la côte Pacifique.

La planification des voyages internationaux est difficile avec le changement des protocoles COVID-19

Mais ce ne sont pas les routes de campagne notoirement difficiles qui nous ont le plus inquiétés lorsque – enfin complètement vaccinés – nous avons réfléchi à notre première incursion dans les voyages internationaux après une année pandémique de fermetures.

Nous avons passé des heures à parcourir le Web pour comprendre les exigences d’entrée souvent changeantes dans divers pays, à débattre de notre sécurité et de celle des autres dans les pays que nous avons visités, ainsi que de la logistique et de l’incertitude liées à la navigation sur les tests COVID-19 ou les exigences en matière d’assurance.

Le Costa Rica semblait être un endroit où nous pourrions passer la plupart de notre temps à l’extérieur en toute sécurité sur les plages, les forêts de nuages, les parcs nationaux et les restaurants en plein air. Ouvert aux Américains en novembre, il semblait disposer d’une infrastructure de soins de santé pour répondre aux exigences de test de retour.

À mi-chemin de notre voyage, les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un avertissement de voyage pour le Costa Rica, invoquant un «niveau très élevé» d’infections, une circonstance partagée par plus des trois quarts des autres pays. Le Costa Rica a enregistré plus de 275 000 cas de COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont eu plus de 32 millions de cas.

Conditions de voyage au Costa Rica

À ce moment-là, nous étions arrivés sans tracas. Aucun test n’est nécessaire pour entrer. Mais 48 heures avant notre vol, nous devions remplir le Passeport Santé en ligne du Costa Rica et acheter ou prouver une couverture d’assurance voyage COVID-19 allant jusqu’à 2000 $ pour la mise en quarantaine à l’hôtel et 50000 $ en frais médicaux. Bien que vous puissiez obtenir des documents pour prouver votre couverture auprès d’un assureur existant, nous l’avons acheté via des liens vers des agences enregistrées sur le même site Web, au coût de 11 $ par jour.

Le site Web donne un code QR que nous avons montré avant d’embarquer sur notre vol United Airlines et aux douaniers après l’atterrissage au Liberia, la capitale de Guanacaste.

Actuellement, les parcs nationaux peuvent fonctionner à 100% de leur capacité, les bars et les casinos peuvent fonctionner à 50% de leur capacité et les plages sont ouvertes de 5 h à 18 h, selon l’ambassade des États-Unis au Costa Rica.

Cela n’a pas eu d’incidence sur nos activités autour de Nosara, qui attire les surfeurs, les expatriés, les amateurs de yoga et les familles qui parsèment les cafés et restaurants de la petite ville, remplissent l’hôtel Gilded Iguana, prennent des cours de yoga et profitent de la plage de sable doré de la plage du Pacifique encadrée par bluffs.

Des panneaux exigeant des masques ont été affichés dans de nombreuses entreprises, la plupart des gens s’y conformant. Nous avons passé des jours à louer des planches de surf et à manger en plein air dans des restaurants tels que La Luna, situé à proximité de Playa Pelada, qui conserve son charme de village de pêcheurs.

Nous avons séjourné au Living Hotel, où des chambres de plain-pied sont situées dans une jungle luxuriante où nous pouvions entendre un singe hurleur, et avons dévoré des petits-déjeuners de café local avec du lait de coco fait maison et des assiettes d’œufs, d’avocat, de mangue et de riz et de haricots appelés gallo pinto au Destiny Cafe en plein air.

Les choses ont commencé à s’améliorer après l’ouverture du comté à tous les États américains en novembre, a déclaré le directeur Alejandro Gomez. Même après la saison intermédiaire qui a commencé en avril, les nomades numériques et les amis des expatriés américains l’avaient gardé un peu plus complet pendant cette période encore calme.

«Si vous regardez d’autres domaines, ils ne fonctionnent pas comme nous le sommes ici», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas trop de monde, mais c’est suffisant.»

Ce n’est pas le cas au Costa Rica, où le nombre de touristes visitant au cours des trois premiers mois de 2021 a diminué de 76% par rapport à 2020, selon l’office du tourisme du Costa Rica. Seulement 135308 provenaient des États-Unis à l’époque, contre 405000 en 2019.

Voyager au Costa Rica

Nous avons voyagé à côté de la ville balnéaire isolée mais de plus en plus populaire de Santa Teresa, où une route côtière poussiéreuse encombrée de surfeurs en VTT est bordée de boutiques et de restaurants. Nous avons séjourné dans une maison d’hôtes sur un chemin de terre si escarpé que deux Américains dans des voitures de location se sont glissés dans un fossé pendant une nuit pluvieuse, ce qui a conduit les habitants à un effort nocturne pour les retirer.

Des foules plus jeunes signifiaient moins de port de masque à certains endroits. Ce n’était pas un problème dans le Montezuma plus calme, une enclave côtière accidentée et préservée avec des cafés et des hébergements sur une plage isolée à quelques minutes en voiture, où nous avons marché jusqu’à un bassin de marée caché alimenté par une cascade à flanc de colline.

Après avoir pris un car-ferry de Playa Naranjo vers le continent, nous avons parcouru des routes sinueuses dans les montagnes de la Cordillère de Tilarán, passé des vaches et des ranchs, dans les célèbres forêts de nuages ​​de Monteverde, où les vents tropicaux se condensent dans l’air frais pour créer l’un des la plupart des zones riches en biodiversité sur Terre. Fondé par des Quakers pacifistes dans les années 1950, il est devenu un point chaud de l’écotourisme pour ses cascades, ses activités d’observation de la faune, des oiseaux et de la randonnée.

Alors que les bancs des villes de Monteverde et de Santa Elena n’avaient plus de ruban adhésif de la police et que la célèbre réserve biologique de la forêt nuageuse de Monteverde a été rouverte, les foules étaient minces et certains restaurants, auberges et hôtels sont restés en grande partie vides.

Yeisson Campos, qui dirige l’Arco Iris Lodge depuis des décennies, a déclaré que la pandémie avait été économiquement dévastatrice pour beaucoup et qu’elle avait tardé à se réveiller.

Mais c’était parfaitement calme. Un soir, nous avons siroté une bière impériale locale sur le porche d’une maison à Arco Iris après une randonnée dans la forêt de nuages, écoutant des singes et des oiseaux au sommet des montagnes.

Notre dernier arrêt était un séjour à La Fortuna, la porte d’entrée du parc national du volcan Arenal. Nous avons trouvé refuge de la ville touristique dans les jardins de Nayara, dont le complexe de piscines, de cabines de luxe et de restaurants est niché dans des jardins luxuriants. Notre balcon comprenait un bain à remous avec vue privée sur la jungle et le volcan. Dans la soirée, nous avons visité les sources chaudes naturelles d’EcoTermales en plein air, une oasis luxuriante et romantique qui nécessitait des réservations, des masques lorsqu’ils n’étaient pas dans les piscines et des visiteurs limités.

Rentrer à la maison: tests COVID-19 et souvenirs finaux créés

Nerveux de récupérer les résultats de notre test COVID à temps pour notre retour aux États-Unis – tous les passagers aériens âgés de 2 ans et plus volant aux États-Unis doivent présenter un test de coronavirus négatif effectué pas plus de trois jours avant leur vol ou une preuve qu’ils se sont rétablis du virus au cours des trois derniers mois – nous avons réservé des tests rapides à l’aéroport la veille de notre départ tôt le matin, juste au cas où.

Nous avons payé 65 $ chacun pour des tests antigéniques rapides à l’aéroport international Daniel Oduber Quirós au Libéria avec Laboratorios Echandi, qui a promis des résultats dans l’heure. À l’extérieur de l’aéroport, nous avons marché jusqu’à une grande tente blanche, nous nous sommes enregistrés et nous nous sommes lavé le nez. Si vous êtes positif, vous devez vous mettre en quarantaine dans un hôtel local, et la plupart des compagnies aériennes américaines exigent une quarantaine de 14 jours.

Nous avons obtenu le feu vert par e-mail. Nous avons passé une merveilleuse nuit dernière à El Mangroove, un hôtel Marriott sur le golfe de Papagayo, à seulement 20 minutes en voiture de l’aéroport. Nous avons dîné sur le mahi-mahi et nagé dans la piscine carrelée sombre, en regardant le coucher du soleil sur un mariage sur la plage et un bateau flottant dans la baie.

Le lendemain matin, nous avons montré nos résultats aux agents d’enregistrement des compagnies aériennes et étions de retour aux États-Unis sains et saufs en quelques heures – plus conscients que jamais que le chemin toujours changeant du COVID-19 à l’étranger compliquerait les voyages à l’étranger pendant un certain temps. venir.