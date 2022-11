Des protestations contre les fermetures de covid en Chine éclatent après l’incendie du Xinjiang

Des manifestations ont éclaté dans les villes et sur les campus à travers la Chine alors que des citoyens frustrés et indignés sont descendus dans la rue lors d’une rare vague de manifestations contre la politique «zéro covid» du gouvernement, ainsi que son application par le Parti communiste au pouvoir.

Les habitants de Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, se sont rassemblés samedi soir et tôt dimanche, appelant à la fin des fermetures pandémiques et scandant « Nous voulons la liberté » et « Déverrouillez le Xinjiang, déverrouillez toute la Chine », selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Dans des scènes encore plus extraordinaires de colère publique visant le chef du gouvernement, un groupe de manifestants à Shanghai a scandé : « Xi Jinping, démissionne ! » et « Parti communiste, démissionnez !