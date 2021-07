Des prostituées et des parieurs ont des relations sexuelles sur ma pelouse à 14 heures, vivre dans le quartier rouge légal du Royaume-Uni est un pur enfer

GRAND-MÈRE Pauline Lawn regarde par la fenêtre de sa chambre le jardin de devant où elle a vu une travailleuse du sexe et un homme avoir des relations sexuelles en plein jour.

Désignant un carré d’herbe près de sa porte d’entrée, elle dit : « Ils étaient contre la clôture. Il n’était que 14 heures.

Une travailleuse du sexe à Holbeck, Leeds, avant que le programme surnommé «L’approche gérée» ne soit fermé en raison de Covid Crédit : Glen Minikin

Pauline est une résidente de longue date de Holbeck, Leeds, qui abrite le premier quartier rouge légal de Grande-Bretagne.

Mais maintenant, après avoir coûté au contribuable 200 000 £ par an, le programme qui visait à protéger les femmes impliquées dans le commerce du sexe a été fermé.

Et les habitants de la région ont le sentiment que l’initiative a détruit leur vie, la plupart devant constamment assister à des actes sexuels et trouver des aiguilles usagées dans les rues. Il y a même eu le meurtre brutal d’une travailleuse du sexe près de chez eux.

Un voisin de Pauline, qui ne voulait pas être nommé, a rappelé que les travailleuses du sexe avaient fait la promotion de « spéciales du vendredi » où un homme pouvait payer « 5 £ et deux cigarettes » pour le sexe oral.

Elle dit : « Mon mari s’est vu proposer des affaires lorsqu’il s’est arrêté devant notre maison. Il avait nos deux enfants dans la voiture.

« Ma fille adolescente a été harcelée par des trottoirs roulants. C’est une façon dégoûtante de vivre et nous avons même eu peur de sortir pendant des années.

Holbeck a été le premier quartier rouge légal de Grande-Bretagne, mais les habitants estiment que l’initiative a détruit leur vie

Lors de la visite du Sun à Holbeck, nous avons repéré trois travailleuses du sexe, des piles d’emballages de préservatifs et des cartouches de gaz hilarant

« Personne n’a entendu de cris »

« Faire de Holbeck un quartier chaud a encouragé les hommes à arpenter les rues à la recherche de sensations fortes. Cela nous a tous donné mauvaise réputation ».

Surnommée « L’approche gérée », l’expérience sociale désignait une zone d’un demi-mile où les parieurs pouvaient légalement payer pour des relations sexuelles entre 20 heures et 6 heures du matin sans ingérence de la police.

La zone a été suspendue en mai de l’année dernière pour empêcher la propagation de Covid. Maintenant, après une baisse signalée de 65% des crimes liés au travail du sexe – de 57 en 2019 à 20 l’année dernière – il sera définitivement supprimé.

L’idée était de réduire le travail du sexe dans la rue. Et la semaine dernière, la conseillère syndicale Debra Coupar a déclaré que l’initiative avait aidé à résoudre les problèmes liés à la prostitution.

Mais les résidents locaux racontent une histoire très différente.

À moins d’un quart de mile du quartier rouge légalisé se trouve un petit domaine résidentiel où les habitants ont été en proie à l’industrie noire. Beaucoup d’entre eux ont installé des barrières pour éloigner les travailleuses du sexe de leurs maisons tandis que le parc local est rarement utilisé par les enfants par peur.

Daria Pionko, 21 ans, a été tuée à coups de pied un an seulement après le début de l’approche gérée Crédit : Police du Yorkshire de l’Ouest

Son tueur Lewis Pierre, 24 ans, a été emprisonné à vie en 2016 Crédit : PA : Association de la presse

Toni Lea, mère de cinq enfants, vit dans la peur depuis que des inconnus dans une voiture l’ont harcelée. L’ouvrier funéraire de 30 ans, qui vit dans le quartier depuis neuf mois, a déclaré: « Je ne vais pas marcher seul dans les magasins et je ne peux même pas laisser les enfants jouer dehors au cas où ils verraient quelque chose qu’ils ne devraient pas. t. On ne se sent pas en sécurité ici.

Son partenaire, le plâtrier Jason Nutton, 42 ans, a déclaré : « On a proposé à deux de mes enfants de subir des actes sexuels sur eux. Ils portaient alors leur uniforme scolaire. Et j’ai été proposé tellement de fois que je ne peux même pas compter.

« Ce n’est pas vrai. Je peux les entendre crier, gémir et faire l’amour dans les bois à côté de chez moi et dans la rue. J’ai été menacée par des proxénètes et des travailleuses du sexe. L’un d’eux m’a même craché dessus, alors je l’ai signalé à la police. Ils m’ont alors dit qu’elle avait une hépatite.

« J’ai dû faire un test qui, heureusement, est revenu négatif. Mais vous ne vous attendez pas à ce que ces choses se produisent dans votre vie. Et aucun des habitants n’était préparé pour le meurtre horrible d’une travailleuse du sexe à quelques minutes de chez eux.

Daria Pionko, 21 ans, a été tuée à coups de pied un an seulement après le début de l’approche gérée. Son tueur Lewis Pierre, 24 ans, a été emprisonné à vie en 2016. Le meurtre brutal s’est produit dans un entrepôt abandonné maintenant démoli dans la zone industrielle de Springwell Road.

Un groupe local de bénévoles anonymes appelé Holbeck Street Angels s’assoit presque chaque nuit dans des points chauds du travail du sexe et notent les plaques d’immatriculation des véhicules suspects à transmettre à la police.

Jason Nutton et Toni Lea s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants

« La pandémie a été une bénédiction pour la communauté »

Ils affirment que la récente baisse du travail du sexe n’était pas due à l’approche gérée mais au coronavirus confinant les gens chez eux. Un bénévole de Street Angels, connu uniquement sous le nom de «Belstaffie», a déclaré: «C’était comme un tapis roulant d’hommes à la recherche de relations sexuelles ici avant l’épidémie. Ils faisaient la queue pour avoir des relations sexuelles avec ces travailleurs maltraités.

« Nous avons eu une pauvre fille assassinée ici. Personne ne pouvait même entendre Daria crier. De quoi d’autre la police et le conseil avaient-ils besoin pour mettre fin à ce stratagème ? »

Le groupe a été dévasté lorsqu’il a été prolongé en 2015 après un an d’essai. Leurs appels désespérés et leurs protestations auprès du conseil ont été ignorés et ils ont dû vivre avec le projet pendant encore six ans.

Le volontaire a ajouté : « Comment l’approche gérée a pu continuer après la mort de Daria est incroyable. Ce n’est pas sans danger pour ces femmes — ce n’est sans danger pour aucune d’entre nous. Même les vieilles dames sont harcelées par les parieurs.

« Les travailleuses du sexe sont souvent des toxicomanes et elles ont besoin d’aide. Cela semble terrible, mais la pandémie a été une bénédiction pour la communauté. Les travailleuses du sexe sont passées de 120 avant l’épidémie de Covid à 22 maintenant. Il faut une personne malade pour pouvoir rester excitée avec ces femmes – elles sont toxicomanes, malades et certaines d’entre elles peuvent à peine marcher.

L’homme de sucette local Matt Giles est d’accord. Chaque jour, il retire des seringues et des préservatifs usagés de l’école primaire voisine de Beeston Hill St Luke’s avant son quart de travail. Matt, 55 ans, déclare : « Je ne peux pas laisser les enfants voir ces choses dégoûtantes sur le chemin de l’école.

« J’ai ramassé les choses les plus horribles, y compris les excréments humains, les lingettes humides et l’attirail de drogue.

« J’ai un fils autiste et je m’inquiète qu’il soit dans la rue au cas où les travailleuses du sexe l’approcheraient. »

Un volontaire de Street Angels, connu sous le nom de « Belstaffie », a déclaré: « C’était comme un tapis roulant d’hommes après le sexe »

« Zombies chaotiques »

L’écolière Thaira Khan, 17 ans, s’est vu interdire de sortir quand il fait noir parce que ses parents craignent pour sa sécurité. Elle dit : « Quelqu’un a essayé de m’attraper pendant que je rentrais à pied, donc je ne suis pas autorisée à sortir seule quand il fait noir. C’était vraiment effrayant. »

Dennis Kitchen, 76 ans, du groupe communautaire Voice of Holbeck, a estimé que les préoccupations des résidents n’avaient pas été prises en compte. Il dit : « Il faut plus de ressources et de fonds pour aider les travailleuses du sexe. Ils sont comme des zombies chaotiques drogués, faisant n’importe quoi pour de l’argent pour nourrir leur dépendance.

« Tant que les filles – dont beaucoup sont victimes de l’esclavage moderne – et leurs proxénètes sont là, les problèmes ne disparaîtront pas. »

Tout le monde n’a pas une vision aussi négative de l’approche gérée. Melvin Besbrode, 71 ans, qui dirige un magasin de piano, affirme que le commerce du sexe a mis son entreprise sur la carte et a entraîné une augmentation des ventes.

Il dit : « Ce n’est pas une position populaire mais cela ne nous a jamais affecté négativement. Cela a rehaussé notre profil. J’ai vu les filles mais elles n’ont jamais fait de mal.

Le surintendant principal Damien Miller, de la police du West Yorkshire, a déclaré que l’application des lois sur le travail du sexe était « un outil contondant qui avait très peu d’effet durable ».

Les militantes Claire Bentley-Smith et Carole Lee manifestant en 2018 Crédit : Andrew McCaren – The Times

Il a ajouté : « Des ressources policières et de partenariat supplémentaires continueraient de nous aider à tirer parti des progrès que nous avons réalisés sur ce problème social complexe et de longue date. »

Lors de la visite du Sun à Holbeck, nous avons repéré trois travailleuses du sexe dans les rues et des tas d’emballages de préservatifs, de bidons de gaz hilarant et de lingettes humides sales éparpillés dans la rue.

En regardant les débris autour d’eux, un habitant a déclaré : « Même une pandémie ne peut pas nettoyer les rues de Holbeck maintenant. On nous a fait faire partie d’une expérience qui a mal tourné. Maintenant, nous vivons dans la peur tous les jours.