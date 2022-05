Des propriétaires privés poursuivent la loi sur les chiens de chasse en Virginie

WILSONS, Virginie (AP) – Peu de temps après que Jim Medeiros ait acheté sa ferme de bovins et de volailles de 143 acres (58 hectares) dans la Virginie rurale il y a dix ans, lui et sa femme ont été surpris par les sons de 20 chiens de chasse aboyant et hurlant alors que ils ont encerclé leur maison et chassé leurs poulets.

Lorsque Medeiros a confronté un chasseur à proximité, l’homme lui a dit qu’il avait la permission de chasser sur la propriété de Medeiros. Incrédule, Medeiros a appelé l’agence qui applique une loi de l’État permettant aux chasseurs de récupérer leurs chiens de chasse sur une propriété privée, même lorsque les propriétaires s’y opposent.

« Il m’a dit, tu ne peux pas interdire aux gens de venir sur tes terres », se souvient Medeiros.

Il a ensuite souligné que son terrain était affiché sans aucun signe d’intrusion.

« J’ai dit : ‘Tu ne comprends pas. Ma terre est affichée », a déclaré Medeiros.

“Vous ne comprenez pas”, a répondu le fonctionnaire. “Vous ne pouvez pas les arrêter.”

Après des années à supporter des chiens aboyants et des poulets morts, Medeiros et plusieurs autres propriétaires poursuivent l’État pour sa loi sur le “droit de récupérer”, arguant que permettre aux chasseurs d’aller sur leur propriété sans autorisation équivaut à une prise sans compensation de leurs terres. et viole les constitutions étatiques et fédérales.

Un certain nombre d’États autorisent les chasseurs à récupérer leurs chiens sans l’autorisation des propriétaires dans certaines circonstances, telles que les propriétés qui n’ont pas de panneaux «interdiction d’intrusion». Mais la loi de Virginie stipule que les chasseurs sont autorisés à récupérer des chiens même lorsque le propriétaire a spécifiquement refusé l’accès.

Un rapport de 2016 préparé par le Virginia Department of Game and Inland Fisheries (maintenant le Department of Wildlife Resources), a déclaré qu’un seul autre État, le Minnesota, avait une loi similaire. La loi du Minnesota stipule qu’une personne peut entrer sur un terrain privé pour récupérer un chien de chasse sans l’autorisation du propriétaire, mais ne peut pas avoir d’arme à feu lorsqu’elle le fait et doit partir immédiatement après avoir récupéré le chien.

Les propriétaires fonciers de Virginie poursuivent le Department of Wildlife Resources, qui applique la loi. Ils sont représentés par la Pacific Legal Foundation, une organisation juridique conservatrice qui a remporté l’année dernière une importante affaire de droits de propriété devant la Cour suprême des États-Unis. La Haute Cour a conclu qu’un règlement californien obligeant les entreprises agricoles à autoriser les organisateurs syndicaux à accéder à leur propriété jusqu’à trois heures par jour, 120 jours par an, équivaut à ce que le gouvernement s’approprie “un droit d’accès à la propriété privée” et “constitue un par se prise physique » en vertu des précédents du tribunal.

Daniel Woislaw, un avocat de la Pacific Legal Foundation, a déclaré qu’il pensait que la loi sur le “droit de récupérer” de Virginie équivalait à une prise physique similaire de propriété privée.

“Quand Jim doit laisser les chiens de cerf et les chasseurs de chiens de cerf entrer dans sa propriété, et qu’il n’est pas autorisé à leur dire de rester à l’écart, et quand ils tuent son bétail et perturbent ses opérations, c’est une prise d’un intérêt de propriété précieux”, dit Woislaw.

La loi elle-même a été publiée pour la première fois en 1938, mais la tradition de la chasse avec des chiens remonte à 400 ans à l’époque coloniale, a déclaré Kirby Burch, un chasseur d’ours qui possède huit chiens de chasse et est le directeur général du Virginia Hunting Dog. Alliance, un comité d’action politique qui représente environ 90 000 chasseurs dans l’État. Burch a déclaré que la plupart des chasseurs essaient d’être respectueux des propriétaires fonciers et de récupérer rapidement leurs chiens lorsqu’ils traversent une propriété privée.

“Beaucoup de gens qui viennent ici d’autres États sont offensés par l’idée de chasser avec des chiens, donc quand un chien traverse leur propriété, ils sont offensés, et je comprends cela, mais je pense que la grande majorité des chasseurs avec des chiens essaient de toutes les manières possibles pour éviter d’irriter leurs voisins”, a déclaré Burch, 75 ans, qui chasse avec des chiens depuis l’âge de 5 ans.

Le groupe de Burch estime que plus de la moitié des 254 000 chasseurs autorisés en Virginie chassent avec des chiens.

Le procès demande au tribunal un jugement déclarant que la loi prend la propriété privée des plaignants sans compensation pour un usage public, une violation de la constitution de l’État et du cinquième amendement à la Constitution américaine.

De multiples tentatives ont été faites au sein de la législature pour renverser la loi, mais aucune n’a réussi.

Ryan Brown, directeur exécutif du Département des ressources fauniques, a refusé de commenter le procès. Brown a déclaré que les chasseurs et les propriétaires fonciers privés ont pu coexister pacifiquement pour la plupart, mais que davantage de terres rurales ont été développées et que la Virginie est devenue plus banlieusarde, les deux groupes ont été en désaccord sur la question des chiens de chasse.

“Les deux côtés du débat ont des intérêts acquis, les chasseurs étant très intéressés par la protection de leurs chiens de chasse et les propriétaires immobiliers étant intéressés par la protection de leurs droits en tant que propriétaires fonciers”, a déclaré Brown.

“Les deux parties ont été très passionnées par leurs points de vue.”