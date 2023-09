Des propriétaires de bateaux condamnés à une amende pour pêche illégale au thon au large de la côte ouest de la Colombie-Britannique

Les propriétaires d’un bateau de pêche commerciale ont été condamnés à une amende de 6 000 $ après avoir plaidé coupables d’avoir capturé illégalement plus de 30 000 livres de thon germon au large de la côte ouest de l’île de Vancouver l’été dernier.

Pêches et Océans Canada (MPO) affirme que le bateau de pêche Fournisseur océanique a été arraisonné l’été dernier lors d’une inspection de pêche de routine qui a eu lieu à 42 milles marins au large de Barkley Sound, près de Bamfield.

Le MPO affirme que l’équipage pêchait activement, malgré le fait que le navire n’était pas autorisé à pêcher le thon à ce moment-là. Le navire a été escorté jusqu’au port par les agents des pêches, où les captures ont été déchargées pour transformation et saisie.

Au total, le MPO a saisi 2 250 thons, totalisant 31 956 livres et évalué à 127 824 $.

Le 28 juin 2023, devant le tribunal provincial de Port Alberni, les propriétaires du navire, répertoriés sous le nom de société à numéro 269039 BC Ltd., ont plaidé coupables d’avoir pêché le thon germon entre le 22 juillet et le 15 août 2022, sans l’autorisation d’un permis valide. . Les propriétaires ont été condamnés à une amende de 6 000 $ et la Cour provinciale a confirmé la saisie et la confiscation du thon.

« Il s’agit d’une violation grave de la Loi sur les pêches et des obligations internationales du Canada en matière de pêche », a déclaré le MPO dans un communiqué publié le 13 septembre 2023. « Dans le cadre du travail du MPO visant à perturber et à prévenir les activités illégales, le ministère demande au public des informations. sur des activités de cette nature ou sur toute contravention à la Loi sur les pêches et à ses règlements.

Toute personne ayant des renseignements sur la pêche illégale est priée d’appeler la ligne sans frais de signalement des infractions du MPO pour la région du Pacifique au 1-800-465-4336, ou d’envoyer les détails par courriel à [email protected]. .