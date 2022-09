Joliet est sur le point d’annoncer des plans pour l’ancien site de l’usine US Steel sur Collins Street, ont déclaré des responsables.

Les responsables de la ville tentent depuis des années d’exhorter une sorte de réaménagement pour le site de 54 acres qui est inactif depuis des décennies, à l’exception de cambriolages occasionnels dans des bâtiments industriels inutilisés.

Le maire Bob O’Dekirk a déclaré qu’une annonce concernant la propriété devrait être publiée dans quelques jours.

Il ne fournirait pas de détails autres que de dire que l’utilisation future implique “l’énergie verte”.

“C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé”, a déclaré O’Dekirk. “Le bureau du gouverneur y a participé.”

Le maire de Joliet, Bob O’Dekirk, prend la parole lors d’un événement en janvier avec le gouverneur JB Pritzker sur les projets de reconstruction de l’Illinois.



O’Dekirk a déclaré que lui et le directeur municipal James Capparelli se sont récemment rendus à Pittsburgh, l’emplacement du siège social de US Steel.

Capparelli, lors de la réunion de mardi du conseil municipal de Joliet, a déclaré qu’il espérait faire une annonce ce soir-là au sujet d’un développement, mais qu’il était lié à une procédure immobilière.

O’Dekirk a suivi les commentaires de Capparelli pour commenter le voyage à Pittsburgh.

“Je pense que nous aurons de bonnes nouvelles à signaler à ce sujet dans un avenir très proche”, a déclaré O’Dekirk lors de la réunion. “C’est quelque chose que notre ville poursuit depuis de très nombreuses années.”

Le maire a confirmé plus tard que ses propos concernaient le site de US Steel.

Les responsables de la ville ont discuté du site avec des développeurs potentiels au moins dès 2012.

À cette époque, le maire de l’époque, Thomas Giarrante, a déclaré qu’un promoteur était intéressé par la propriété. Mais US Steel devait encore achever un plan de nettoyage environnemental.

En 2021, US Steel a pris des mesures pour préserver le bâtiment administratif du XIXe siècle dans ses anciennes activités d’aciérie à Joliet.

(Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

En 2012, la ville avait engagé l’Urban Land Institute Chicago pour élaborer un rapport sur les utilisations potentielles de US Steel et du Joliet Correctional Center, qui étaient tous deux de grands sites abandonnés sur Collins Street.

En 2017, la ville a pris un bail sur la prison, qui se trouve juste au nord du site de US Steel, et l’a ouverte pour des visites et des événements. Dan Aykroyd et Jim Belushi y ont joué le mois dernier dans un numéro des Blues Brothers qui faisait partie d’un événement de deux jours dans ce qu’on appelle maintenant la vieille prison de Joliet.

La ville a poursuivi le réaménagement de la propriété de l’aciérie.

“Au fil des ans, je sais qu’il y a eu d’autres offres, et pour une raison quelconque, ils (US Steel) n’étaient pas disposés à les accepter”, a déclaré O’Dekirk. “Je pense que tout le monde est encouragé par les utilisations potentielles.”

Un moment de référence a été atteint l’année dernière lorsque US Steel a accepté de prendre des mesures pour préserver l’immeuble de bureaux en calcaire familier au 927 Collins St. La structure a été construite entre 1886 et 1891. Repères L’Illinois l’avait placé sur sa liste 2021 des «lieux historiques les plus menacés». dans l’Illinois.