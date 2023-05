Des projets dirigés par des Autochtones obtiennent 1,1 million de dollars pour accroître la sécurité alimentaire

Quinze projets dirigés par des Autochtones recevront un total de 1,1 million de dollars de la province pour améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires.

La ministre de l’Agriculture, Pam Alexis, a annoncé les projets spécifiques mardi 16 mai, les groupes recevant entre 68 000 et 80 000 dollars.

Le Programme de partenariat sur les systèmes alimentaires et l’agriculture autochtones, annoncé pour la première fois en septembre 2022, crée davantage de débouchés alimentaires et agricoles pour les communautés autochtones. Alexis a déclaré que cela les aide à faire un pas en avant pour devenir des partenaires égaux dans le secteur agricole de la Colombie-Britannique.

Shelly Leech, coprésidente du Conseil consultatif autochtone de la Colombie-Britannique sur l’agriculture et l’alimentation, a déclaré que les peuples autochtones ont toujours eu une « relation unique avec la terre, l’eau, l’air, le feu et tout ce qui vit sur cette Terre ». Cette relation est réciproque, avec eux surveillant la terre et la terre subvenant à leurs besoins

« Nous avons évolué pendant des siècles à mesure que le monde qui nous entoure a changé. Les peuples autochtones ont dû s’adapter et apprendre de nouvelles façons de faire pour maintenir cette relation unique. En cette période critique de changement climatique, nous devons à nouveau trouver de nouvelles façons de nous adapter afin que nos familles, nos communautés et nos peuples autochtones survivent et assurent la survie des sept prochaines générations.

Un rapport de 2022, « Souveraineté alimentaire autochtone et sécurité alimentaire dans un climat en évolution », a noté que le colonialisme européen, conduisant à la création de réserves souvent dans des endroits éloignés avec des conditions climatiques inférieures, a perturbé, perturbé et finalement détruit des schémas alimentaires millénaires. rassemblement parmi les Premières Nations, les coupant des sources alimentaires traditionnelles. Au lieu de cela, ils en sont venus à dépendre d’aliments non traditionnels importés de l’extérieur, souvent de moindre qualité en raison des coûts.

Les pénuries alimentaires causées par le changement climatique, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la COVID-19 et une résurgence générale de la culture des Premières Nations ont, au fil des ans, inspiré de nombreuses communautés des Premières Nations à rechercher des sources de nourriture plus fiables et à raviver les connaissances et les outils traditionnels.

Les projets financés témoignent de ce travail.

Le gouvernement des Premières nations Xeni Gwet’in, près du lac Chilko, reçoit 79 500 $ pour permettre aux membres de la communauté de se renseigner sur les aliments traditionnels et la récolte, de développer du matériel de formation et d’éducation en Tsilhqot’in, d’embaucher un responsable alimentaire autochtone local et de créer des opportunités de développement économique en commençant un marché de producteurs locaux.

« Nous travaillons à la construction d’un système alimentaire qui améliorera la sécurité alimentaire dans notre communauté pour les générations à venir », a déclaré Dalton Baptiste, des Premières Nations XGFNG. « Le financement de ce programme nous permettra de cultiver notre propre nourriture dans notre communauté et soutiendra la transmission de nos enseignements traditionnels.

La Première Nation Pacheedaht, près de Port Renfrew, reçoit 68 790 $ pour agrandir le jardin communautaire, planter un verger, cultiver des plantes médicinales à partir du site du village d’origine et installer un garde-manger communautaire pour les aliments de saison récoltés localement, ainsi que les aliments de longue conservation et médicaments.

Haida Wild, à Haida Gwaii, reçoit 80 000 $ pour installer deux fumoirs qui n’étaient pas fonctionnels et augmenter les possibilités d’emploi et de formation.

La bande indienne de Kanaka Bar, près de Lytton, reçoit 80 000 $ pour créer un plan d’autosuffisance alimentaire afin d’acheter de l’équipement d’irrigation et agricole. Le plan aidera à élaborer des solutions pour nourrir la population croissante et garantir que la bande puisse rester résiliente aux effets du changement climatique.

