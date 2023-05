Des projets de repeuplement de bisons dirigés par des Autochtones aident l’animal à prospérer à nouveau en Alberta

Le courant19:01Ramener des bisons

Cela fait longtemps que de grands troupeaux de bisons parcourent ce qui est maintenant le territoire du Traité 7 en Alberta, mais Clayton Whitney, gestionnaire de l’enclos à bisons de la nation Tsuut’ina, peut constater l’impact des projets de réintroduction sur la population de bisons et la faune environnante .

« C’est incroyable à quel point les animaux veulent venir de ce côté-ci de la clôture avec les bisons », a-t-il déclaré. Le courant. « Nous obtenons tout des couguars et des ours et des orignaux et des cerfs, des wapitis. »

Il fut un temps où pas moins de 60 millions de bisons parcouraient les Grandes Plaines nord-américaines, une région de plaine qui comprend l’Alberta, la Saskatchewan et plusieurs États américains. Les voyageurs ont décrit avoir entendu le son de leurs empreintes de sabots avant de les voir, comme un tonnerre rampant.

Mais en raison, en partie, de la chasse excessive au bison – qui a coïncidé avec les efforts du gouvernement pour forcer les peuples autochtones à se réfugier dans les réserves – leur nombre a considérablement diminué. Selon l’Encyclopédie canadiennele bison des plaines n’existait pas au Canada à la fin des années 1800, et la population de bisons des bois était aussi faible que 200.

« Lorsque le bison a été enlevé pour la première fois, notre mode de vie a été gravement touché », a déclaré Violet Meguinis, directrice de la consultation pour la nation Tsuut’ina. « Nous avions l’habitude de suivre le buffle… Partout où il errait et nous le suivions. Nous obtenions tout du buffle. »

« Ensuite, les nouveaux arrivants sont arrivés, puis les traités ont été signés et nous avons été placés sur de petites parcelles de terre et nous ne pouvions pas suivre les bisons », a-t-elle ajouté. Le bison était une ressource alimentaire et vestimentaire importante pour certains peuples autochtones.

Pourquoi la nation Tsuut’ina décrit son enclos à bisons comme le « cœur de la nation » Depuis plus de 40 ans, les membres de la Nation Tsuut’ina s’occupent d’un troupeau de bisons situé au milieu de la communauté. En novembre, le troupeau est rassemblé pour être pesé, vermifugé, vacciné et étiqueté.

Au cours des dernières années, plusieurs projets de réintroduction du bison ont été lancés, souvent dirigés par des peuples autochtones comme la nation Tsuut’ina.

Grâce à leurs efforts, il y a jusqu’à 100 bisons au sol dans leur seul enclos à bisons, et il pourrait y en avoir jusqu’à 160 d’ici la fin de l’année.

La nation Tsuut’ina aide également d’autres groupes autochtones, comme la nation crie d’Onion Lake en Saskatchewan, à réintroduire le bison sur leurs terres, avec un certain succès.

« C’est excitant pour nous », a déclaré Brennen Starlight, l’un des travailleurs de l’enclos à bisons du pays. « Nous aimons voir différentes nations et différentes réserves obtenir des buffles. »

« [We] l’année dernière, quelques-uns sont venus voir notre troupeau et notre configuration et ont essayé d’apprendre de nous. Donc c’est assez excitant. »

Bien que cela demande beaucoup de travail et de patience, Meguinis estime que le travail qu’ils font les aide à récupérer l’animal qui compte tant pour leur nation.

« C’est épanouissant parce que notre spiritualité dépend tellement de notre lien avec la terre, les animaux », a-t-elle déclaré. « Cela nous rend à nouveau entiers. »

Efforts fructueux

Le travail de Meguinis ne se limite pas au paddock de la Nation Tsuut’ina. Elle est également conseillère dans le cadre d’un projet de réintroduction du bison dans le parc national Banff en Alberta.

Ce projet a débuté en 2017 avec seulement 16 animaux. Mais ces bisons se sont si bien installés dans le parc que lorsque la saison de vêlage se terminera cette année, leur population sera plus proche de 100.

« Relocaliser un grand mammifère terrestre dans un paysage est un défi », a déclaré Salman Rasheed, surintendant de l’unité de terrain de Banff pour Parcs Canada. Le courantest Matt Galloway.

« Donc, voir après cinq ans qu’il est toujours là et qu’il se porte bien et en bonne santé, je pense que c’est juste un rappel très positif que nous pouvons faire ce genre de relocalisations. »

Nous savons par nos partenaires autochtones que le bison a fait partie de leurs histoires pendant des millénaires. -Salman Rachid

Rasheed a déclaré que le plan de réintroduction était en deux phases. La phase initiale a vu les 16 bisons expédiés du parc national Elk Island à Fort Saskatchewan, en Alberta, et placés dans un enclos dans le parc national de Banff afin de «les amener à se lier au site».

« Nous les avons donc gardés dans ce pâturage à libération douce pendant deux ans, deux saisons de vêlage. La population est passée à 31 animaux », a-t-il déclaré.

« Puis en 2019, nous avons ouvert les portes et les avons laissés entrer dans le parc national de Banff dans ce que nous appelons la zone des bisons, qui est une zone d’environ 1 200 kilomètres carrés dans laquelle ils se promènent librement. »

Rasheed a déclaré que Parcs Canada avait discuté de l’idée de réintroduire le bison dans le parc national Banff depuis 1997. Le projet a nécessité beaucoup de planification avec les partenaires de l’agence, y compris les intervenants autochtones, pour y arriver.

Il a déclaré que le « but ultime » était de restaurer l’intégrité écologique de la région, tout en utilisant le bison dans le paysage pour établir des liens spirituels et culturels.

« Nous savons par nos partenaires autochtones que le bison a fait partie de leurs histoires pendant des millénaires. Nous savions donc que le bison se trouvait dans ce paysage », a-t-il déclaré.

Violet Meguinis, directrice de la consultation pour la nation Tsuut’ina en Alberta, dit que le travail qu’ils font pour réintroduire le bison sauvage sur leur territoire est « gratifiant parce que notre spiritualité dépend tellement de notre lien avec la terre, les animaux ». (Julie Crysler/CBC)

Ils ont béni les bisons alors qu’ils quittaient Elk Island, qui se trouvait sur le territoire traditionnel du Traité no 6, et ils ont béni les bisons à leur arrivée sur le territoire traditionnel du Traité no 7.

« Ils continuent d’offrir un soutien à la fois en termes de ressources, en termes de connaissances écologiques traditionnelles. Leurs aînés sont allés rendre visite aux bisons », a déclaré Rasheed. a dit.

« Donc, c’est juste une relation vraiment positive et tout le monde semble gagner. »

« C’était vraiment inspirant »

Cela ne veut pas dire que le projet n’a pas eu ses défis.

« Ils sont porteurs de maladies qui peuvent être transmises au bétail et au bétail », a déclaré Rasheed. « Et nous avons donc mis en place un certain nombre de mesures pour atténuer ces préoccupations », telles que des efforts d’isolement et la minimisation du contact entre les bisons et le bétail.

« Au cours du projet pilote de cinq ans, nous avons régulièrement testé les animaux – et nous avons un vétérinaire certifié dans notre personnel », a-t-il ajouté. « Toujours négatif, et donc les animaux sont restés en bonne santé. Il n’y avait pas de maladies. »

Mais les obstacles ne se sont pas arrêtés avec les maladies. Il y a eu des moments où certains bisons se sont aventurés à l’extérieur de leur «zone centrale» dans le parc national, ce qui a entraîné des difficultés pour les travailleurs et certains animaux.

« Quatre hommes, en fait, au cours de cinq ans ont décidé de s’aventurer plus loin », a-t-il déclaré. « Deux de ces mâles, nous sommes revenus dans la population d’origine. Deux de ces autres mâles ont dû être détruits. »

« Nous prenons très au sérieux notre engagement envers la province et ces autres utilisateurs des terres, et une fois que nous avons découvert qu’ils étaient assez éloignés et qu’ils ne pouvaient pas être renvoyés, nous avons décidé d’euthanasier ces animaux. »

Bison photographié au parc national Banff. Le nombre de bisons sauvages dans les Grandes Plaines est passé de dizaines de millions à quelques centaines à la fin des années 1800. En raison de plusieurs projets de réintroduction du bison, souvent menés par des peuples autochtones, le bison sauvage fait son retour dans des endroits comme l’Alberta. (Karsten Heuer/Parcs Canada)

Pourtant, Rasheed dit que le projet a été « inspirant » et qu’il ouvre la voie à d’autres exercices et opportunités de sauvagerie – pour les bisons et d’autres animaux, comme le caribou, maintenant et à l’avenir.

« Même les jeunes à qui nous parlions, qui n’avaient souvent pas vu ces bisons … semblaient vraiment en résonance avec eux », a-t-il déclaré.

« Ils étaient tellement excités d’avoir ce genre de notion de nature sauvage et du Canada dans leur arrière-cour que, vous savez, c’était vraiment inspirant. Et c’est ce que cela signifie pour moi. »

Pour Whitney, voir et travailler avec les bisons sur le territoire du Traité 7 est un sentiment incroyable.

« Quand vous êtes là-bas avec eux … vous repensez à il y a 100 ans – et même, je suppose plus que cela – quand ils parcouraient l’Amérique du Nord et là-bas [were] pas de lignes de clôture ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez le voir juste dans ce paddock ici et la végétation différente qui pousse… Juste ce qu’ils apportent naturellement à la terre. »