Des projets de loi du Congrès interdiraient TikTok aux États-Unis pour contrecarrer la Chine

Si vous avez du mal à vous éloigner de ce flux addictif de vidéos TikTok, le gouvernement pourrait vous couper l’approvisionnement. Invoquant la nécessité de protéger les Américains de l’espionnage et de la propagande chinois, trois membres du Congrès mardi introduit une législation qui interdirait TikTok aux Etats-Unis.

Le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, a proposé un projet de loi du Sénat pour interdire TikTok et sa société mère basée en Chine ByteDance. Les représentants Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, et Raja Krishnamoorthi, un démocrate de l’Illinois, ont présenté un projet de loi correspondant pour la Chambre des représentants.

Cette décision reflète les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine alors que les deux superpuissances s’affrontent sur des questions économiques et militaires. La Chine a depuis longtemps interdit de nombreuses sociétés en ligne américaines comme YouTube et Facebook qui ne respectent pas ses politiques de censure, et l’administration Biden, qui s’est opposée aux violations des droits de l’homme en Chine, a décidé de contrecarrer les importations de puces en Chine.

“TikTok est du fentanyl numérique cela rend les Américains addictifs, collecte des trésors de leurs données et censure leurs informations », a déclaré Gallagher dans un communiqué. TikTok est « contrôlé par Pékin », a ajouté Rubio.

Dans un communiqué, TikTok a déclaré que le projet de loi était une mauvaise idée.

“Il est troublant qu’au lieu d’encourager les [Biden] administration pour conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès ont décidé de faire pression pour une interdiction politiquement motivée qui ne fera rien pour faire progresser la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré TikTok.« Nous continuerons à informer les membres de Congrès sur les plans qui ont été élaborés sous la supervision des principales agences de sécurité nationale de notre pays – des plans que nous sommes en train de mettre en œuvre – pour sécuriser davantage notre plate-forme aux États-Unis. »

Les médias sociaux peuvent être un canal puissant pour les campagnes d’influence. YouTube et Facebook ont ​​mis en garde contre l’influence russe et les campagnes de désinformation, interdisant les comptes pour tenter de limiter les efforts.

Environ 111 millions de personnes aux États-Unis utilisent TikTok chaque mois, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2021, selon la société d’analyse d’applications Data.ai.