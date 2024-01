Des projets ambitieux visant à construire le plus haut bâtiment d’Amérique voient un gratte-ciel de 1 907 pieds s’élever au-dessus de l’Oklahoma avec des hôtels, des condos résidentiels et des espaces commerciaux pour contribuer à l’expansion de la ville.

Par Stephen M. Lepore pour Dailymail.Com





Si un promoteur parvient à ses fins, ce ne seront pas New York ou la Californie qui possèderont le plus haut gratte-ciel d’Amérique, mais Oklahoma City.

Matteson Capital a planifié un complexe appelé Boardwalk à Bricktown, dans la capitale de l’Oklahoma, qui a été approuvé par le conseil municipal août dernier.

La structure comprendrait quatre tours, dont trois unités résidentielles d’environ 345 pieds de haut, deux hôtels, des condos et plus de 100 000 pieds d’espace commercial et communautaire.

La quatrième tour étant la pièce maîtresse, il était initialement prévu qu’elle s’élève à environ 1 750 pieds ; maintenant, les développeurs augmentent cela.

Cette tour s’étendrait désormais jusqu’à 1 907 pieds, ce qui en ferait le bâtiment le plus haut des États-Unis.

Actuellement, le bâtiment le plus haut des États-Unis se trouve au One World Trade Center, à 1 776 pieds.

Le nombre – 1 907 – fait référence à l’année au cours de laquelle l’Oklahoma a été admis dans l’union en tant que 46e État.

Les promoteurs auraient besoin que la ville rezonage la propriété afin d’atteindre cet objectif, selon le Presse gratuite d’Oklahoma City.

Matteson Capital prévoit de soumettre cette dérogation, ce qui ferait de son bâtiment le sixième plus haut du monde.

Les cinq premiers au monde comprennent le Burj Khalifa aux Émirats arabes unis (2 717 pieds), le Merdeka 118 en Malaisie (2 227), la tour de Shanghai en Chine (2 073), la tour de l’horloge Abraj Al-Bait en Arabie saoudite (1 972) et le centre financier international Ping An, également en Chine (1 966).

“Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la rend bien placée pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown”, a déclaré Scot Matteson, PDG de Matteson Capital, dans un communiqué.

« Nous pensons que ce développement constituera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois. C’est un environnement dynamique et nous espérons voir The Boardwalk at Bricktown devenir la fierté d’Oklahoma City.

Oklahoma City est considérée comme l’une des métropoles à la croissance la plus rapide des États-Unis.

L’emplacement exact était auparavant connu comme un simple parking en forme de L. La zone comprend l’arène du Thunder d’Oklahoma City de la NBA.

Elle comptait 680 000 habitants lors du recensement de 2020, ce qui en fait la 20e ville la plus peuplée du pays.

Le quartier de Bricktown est devenu une destination de la ville, abritant l’arène du Thunder d’Oklahoma City de la NBA et le stade des Dodgers d’Oklahoma City de la ligue mineure de baseball.

Les contribuables ont récemment voté pour financer une nouvelle arène de 900 millions de dollars pour le Thunder dans la région de Bricktown.

Le communiqué de presse suggère qu’ils souhaitent que la région fasse de la ville un « centre d’activité culturelle et économique ».

