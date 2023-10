Un nouveau rapport évaluant l’état de la politique fédérale de garde d’enfants à 10 $ par jour révèle que le pays « fait de solides progrès ».

Publié jeudi, le rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a examiné 37 villes à travers le pays pour évaluer si les frais de garde d’enfants diminuaient.

Toutes les provinces et tous les territoires ont convenu de réduire leurs coûts de 50 pour cent d’ici décembre 2022. La mise en œuvre complète des services de garde à 10 $ par jour est prévue pour 2025 à 2026.

« Ce sont des objectifs ambitieux et ils ne se réaliseront pas du jour au lendemain », a déclaré Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, à CTVNews.ca lors d’une entrevue. “Mais je continue de voir chaque semaine des exemples des progrès que nous réalisons.”

Le CCPA a mené 11 000 appels téléphoniques avec des services de garde d’enfants agréés entre le 14 mars et le 3 mai 2023. Le rapport résumait les frais par ville en utilisant la médiane, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une « variation » des coûts pour les parents à travers le pays.

L’étude a révélé que sur 32 villes engagées à réduire les frais de 50 pour cent, 18 ont atteint l’objectif. En outre, environ un cinquième et un quart des 32 villes – selon le groupe d’âge – ont réduit les frais de scolarité de 40 à 47 pour cent respectivement.

Cinq des juridictions ont déjà atteint l’objectif de 10 $ par jour pour les services de garde, note le rapport.

“Dans l’ensemble, c’est une bonne nouvelle, nous avons eu un certain succès en termes de réduction des frais”, a déclaré David Macdonald, économiste principal au CCPA et co-auteur du rapport, dans une interview à CTVNews.ca. “Compte tenu de la rapidité avec laquelle ce programme fédéral a démarré, je dirais que nous avons connu de bons succès jusqu’à présent.”

Cependant, certaines villes, dont Calgary, Burnaby, BC, Richmond, BC et Surrey, BC, qui n’ont pas atteint le premier point de repère en décembre 2022, ont raté l’objectif avec une « plus grande marge ».

QUELS ENDROITS N’ONT PAS ATTEINT LA CIBLE ?

Le ministre Sudds a déclaré qu’il était « normal » qu’il y ait des variations dans les réductions de frais à travers le pays.

Les attentes des provinces et des territoires comprenaient trois volets : la réduction des frais, la création de places en garderie et le soutien à la main-d’œuvre.

“Certains seront plus avancés en matière de création d’espace, d’autres en termes de tarifs, par exemple”, a-t-elle déclaré. “En fin de compte, tous ces objectifs doivent être atteints d’ici 2025 à 2026.”





La Colombie-Britannique a élargi ses services de garde à 10 $ par jour, mais n’a pas atteint l’objectif de décembre 2022, atteignant seulement une réduction des coûts de 44 pour cent.

Les frais médians à Richmond, en Colombie-Britannique, étaient les plus élevés pour les enfants de moins de 18 mois et les services de garde des tout-petits au Canada, soit 905 $ par mois, selon le rapport. Il s’agit toutefois d’une réduction importante par rapport à la médiane précédente de 1 200 $ par mois payée par les parents en 2019.

L’Alberta “n’a pas non plus atteint” le premier objectif fédéral.

“Plusieurs centres de Calgary aux frais élevés n’ont pas participé au programme, ce qui a exercé une pression à la hausse sur la médiane malgré les réductions des frais”, indique le rapport.

Les centres de Calgary ont coûté aux parents des frais médians de 780 $ par mois en 2023, une réduction par rapport aux frais de 1 300 $ en 2020, mais toujours pas en dessous de l’objectif de réduction de 50 % pour le groupe d’âge de moins de 18 mois.

La ville a facturé des frais médians de 838 $ pour les tout-petits et de 810 $ pour les enfants d’âge scolaire, ce qui représente les deuxièmes frais les plus élevés au Canada pour ces groupes d’âge.

“Il existe encore certaines villes ou communautés du pays où les frais médians sont supérieurs à l’objectif de 50 pour cent”, a déclaré Sudds. « Je pense que nous constatons cela parce que dans ces communautés, il y a une proportion plus élevée de services de garde à but lucratif qui se sont retirés du système. Nous continuons de travailler avec les provinces et les territoires pour garantir que les garderies — qu’elles soient… à but lucratif ou non – sont bien informés des avantages du programme.

DE NOMBREUX DOMAINES RÉDUISENT LES COÛTS DE 50 POUR CENT OU PLUS

De nombreuses municipalités à travers le Canada ont réduit les coûts de garde d’enfants, selon les données.

Le Québec offre depuis plusieurs années des services de garde d’enfants à moins de 10 $ par jour et devrait être considéré comme un exemple, a déclaré Sudds.

« Il y a beaucoup à apprendre du Québec et c’est exactement ce que nous avons essayé d’adopter en travaillant avec les autres provinces et territoires pour bâtir ce système national », a-t-elle déclaré.

Cependant, malgré la diminution des frais dans toutes les autres juridictions, la province a fini par augmenter les frais médians de 8,25 $ par jour à 8,85 $ pour tous les groupes d’âge depuis 2019.

« Par conséquent, même si les frais médians sont de sept pour cent supérieurs à ceux de 2019, ils restent les frais les plus bas au Canada en 2023 », indique le rapport.

L’Ontario a réussi à réduire les coûts de 52,75 pour cent pour les frais de garde d’enfants en garderie et en milieu familial d’ici mars 2022, la plupart des villes ayant atteint une réduction de 50 pour cent d’ici décembre.

Cependant, plusieurs villes de la région du Grand Toronto ont eu des « quasi-accidents » en ce qui concerne l’objectif, mais les coûts sont « bien inférieurs » à ceux de 2020, note le rapport.

Toronto a des frais médians de 903 $ par mois, tandis que Markham, en Ontario, est la troisième ville la plus chère au Canada en matière de garde d’enfants, avec un coût médian de 818 $ par mois pour les enfants de moins de 18 mois.

Terre-Neuve-et-Labrador a pu fixer ses frais à 10 $ par jour, atteignant l’objectif de 2025 trois ans plus tôt après avoir initialement réduit de moitié les frais des garderies pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire.

La Saskatchewan a suivi une voie similaire, d’abord en réduisant les frais de plus de 50 pour cent – ​​selon le groupe d’âge – puis en fixant le maximum de 10 $ par jour trois ans plus tôt, indique le rapport.

Les garderies du Nunavut ont connu l’une des réductions les plus importantes en raison de leurs coûts auparavant parmi les plus élevés au pays. En 2019, les frais médians à Iqaluit étaient de 1 300 $ par mois.

Le gouvernement territorial a mis en œuvre des frais de 10 $ par jour à la fin de 2022, ce qui a entraîné une baisse de 82 % des prix des centres d’Iqaluit — « la plus grande réduction de toutes les villes au Canada ».

Le Yukon a également atteint l’objectif final bien avant l’entrée en vigueur de la politique fédérale. Avant le programme fédéral, le gouvernement territorial avait mis en place un système de garde d’enfants universel coûtant moins de 10 $ par jour en moyenne au printemps 2021.

Certaines villes des Territoires du Nord-Ouest ont obtenu une réduction des frais pour tous les groupes d’âge d’ici décembre 2022, mais, comme en Ontario, il existe des centres aux tarifs élevés.

L’EXPANSION, LA CLÉ DU SUCCÈS DU PROGRAMME

Malgré plusieurs premiers succès dans la mise en œuvre du programme, Gordon Cleveland, professeur agrégé d’économie à l’Université de Toronto-Scarborough, a déclaré qu’il était également important d’augmenter le nombre de places en garderie.

“Quelle est la partie la plus simple à faire ? La réponse est de réduire les frais”, a déclaré Cleveland à CTVNews.ca lors d’une entrevue. “Parce que tout ce que vous avez à faire est de donner aux prestataires existants l’argent qu’ils auraient autrement reçu des parents. Donc, tant que vous avez suffisamment d’argent pour le faire, et que le gouvernement fédéral a investi beaucoup d’argent, alors vous pouvez réduire les dépenses. les frais.”

Ce qui est plus difficile, a-t-il dit, c’est de garantir la création d’un plus grand nombre de places en garderie et que les salaires soient suffisamment élevés pour attirer le personnel nécessaire pour répondre à la demande de toutes les familles du Canada.

“Ce programme ne connaît pas vraiment de succès, jusqu’à ce que de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas accéder à une garderie auparavant puissent y accéder”, a déclaré Cleveland. “Et cela ne se produit pas encore de façon importante.”

Le rapport note que l’expansion des centres à but non lucratif est l’un des moyens par lesquels davantage de parents peuvent avoir accès à des services de garde d’enfants, mais Cleveland a déclaré que bon nombre de ces organisations n’ont pas l’infrastructure ou la capacité nécessaire pour construire davantage de centres de manière indépendante.

“Il faut en fait faire beaucoup de choses au niveau gouvernemental pour permettre aux organisations à but non lucratif de se développer”, a-t-il déclaré. “Ainsi, toutes ces provinces et territoires ont promis une expansion majoritaire des organismes sans but lucratif et presque aucun – à quelques exceptions près – n’en fait assez pour que cela se produise.”

Pour réussir son expansion, Cleveland a déclaré que les gouvernements doivent également se concentrer sur l’amélioration des salaires des travailleurs.

“Il n’est tout simplement pas possible de recruter sans une augmentation des salaires”, a-t-il déclaré.