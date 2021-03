Les forces spéciales américaines ont exploité leur tout premier «chef de la diversité et de l’inclusion», affirmant que cette décision renforcerait la formation militaire d’élite, mais les critiques ont critiqué le nouveau choix sur des publications manifestement partisanes sur les médias sociaux.

La SOCOM s’est adressée jeudi à Facebook et à ses autres comptes sociaux pour annoncer que Richard Torres-Estrada avait été nommé nouveau chef de la diversité, affirmant qu’il avait «Près de deux décennies d’expérience dans les programmes et activités de diversité et d’inclusion dans les agences fédérales.»

Pendant qu’il a ajouté le hashtag «#QuietProfessionals» À l’annonce, les internautes ont rapidement mis au jour des preuves que la nouvelle recrue était tout sauf, indiquant des publications politiques et incendiaires sur Facebook de la nouvelle recrue, dont l’une comparait l’ancien président Donald Trump à Adolf Hitler.

«Ici, je laisse ça et je prends ma retraite lentement (pour continuer à travailler à domicile)» Torres-Estrada a écrit en espagnol dans le post Hitler de juin 2020, qui lui-même a reçu un «Informations partiellement fausses» avis et une «vérification des faits» de Facebook. La plate-forme a expliqué que la photo de l’homme fort nazi utilisée dans le message avait été retouchée pour ressembler davantage à une image de Trump.

Dans une autre missive Facebook de juillet dernier, Torres-Estrada a partagé un mème du président de l’époque contenant des citations d’anciens responsables de Trump le jugeant. «Af ** king crétin», « Un idiot entouré de clowns » et « Un dope, » avec le fonctionnaire nouvellement embauché ajoutant une légende: «Je dois juste publier ça…»

Les détracteurs en ligne visaient à la fois la partisanerie apparente de Torres-Estrada, ainsi que l’idée qu’une force militaire destinée à n’engager que les troupes les plus élitistes et les plus qualifiées recruterait désormais sur la base de « inclusion, » plutôt que le mérite.

«Des professionnels calmes remplissant les quotas et purifiant l’idéologie pour s’assurer que SOF [Special Operations Force] est acceptable pour un parti politique? » un critique a demandé. «Je pensais que SOF venait de recruter les soldats les plus gros, les plus sportifs, les plus méchants et les plus intelligents.»

On dirait que le nouvel agent de la diversité aime célébrer la diversité avec ceux qui sont d’accord avec lui. Voici ce qu’il pense du reste d’entre nous- M. Torres-Estrada n’a pas été placé au commandement des opérations spéciales américaines par erreur. https://t.co/YJ26av1ftz pic.twitter.com/dgwlmP00oQ – Joe Kent pour WA-3 (@ joekent16jan19) 26 mars 2021

Je pensais que SOCOM était une méritocratie? – Caractère A (@CriticalZaku) 26 mars 2021

Excellent, car ce programme d’emploi pour les bureaucrates augmentera sûrement la mortalité. – Varier (@varyarpol) 25 mars 2021

Joint par Breitbart vendredi après-midi, un porte-parole de la SOCOM a déclaré que le commandement des combattants était «au courant des allégations et les examinait maintenant», sans toutefois fournir d’autres détails. Le média a déclaré qu’il avait demandé si les messages de Torres-Estrada pouvaient être considérés comme «partisans» et «préoccupants pour les membres de l’armée et de la communauté SOCOM qui soutenaient Trump».

Une page LinkedIn appartenant apparemment à Torres-Estrada montre qu’il a précédemment travaillé dans un certain nombre de rôles similaires, notamment en tant que directeur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans une agence de l’État de Virginie, ainsi que responsable de l’égalité des chances en matière d’emploi à la Washington Metropolitan Transit Authority. Le poste SOCOM n’est cependant pas son premier poste dans l’armée, car il a également été directeur d’un bureau de l’égalité pour l’emploi au sein de l’US Navy entre 2011 et 2012, et dans un autre poste similaire avec la Defense Commissary Agency de 2017 à 2019.

Aussi sur rt.com «Vernis à ongles en camouflage»? L'armée facilite les règles de toilettage, autorise PONYTAILS et LIPSTICK au nom de « l'équité » et de « l'inclusion »

