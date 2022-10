Des professionnels autochtones disent que l’UBC gère mal les retombées de l’ascendance de Mary Ellen Turpel-Lafond

Miranda Jimmy dit qu’il y avait un air d’inquiétude au Centre d’histoire et de dialogue des pensionnats indiens (IRSHDC) de l’UBC lors d’un atelier auquel elle participait il y a quelques semaines.

Le sujet du matin du 13 octobre était de savoir comment recueillir des témoignages oraux de manière véridique. Mais Jimmy a dit qu’en réalité, tout le monde semblait éviter une vérité douloureuse qui les regardait tous en face.

“Personne ne se regardait dans les yeux. Tout le monde était silencieux”, a déclaré le membre de la Première nation Thunderchild de la Saskatchewan. “Parce que tout le monde avait vu l’article mais personne n’en parlait.”

Moins de 24 heures plus tôt, CBC avait publié une enquête soulevant des questions sur les revendications d’ascendance autochtone de la directrice fondatrice de l’IRSHDC, Mary Ellen Turpel-Lafond. À ce jour, Turpel-Lafond n’a toujours fourni aucune preuve qu’elle est une Indienne des traités d’ascendance crie, comme elle le prétend depuis des décennies.

Plusieurs critiques autochtones disent que l’UBC a tâtonné sa réponse à l’histoire.

Il y a deux semaines, Miranda Jimmy participait à un atelier au Centre d’histoire et de dialogue des pensionnats indiens de l’UBC alors que l’établissement faisait face aux retombées de l’enquête de la CBC. (Miranda Jimmy)

Alors que Turpel-Lafond est toujours employée à la faculté de droit Peter A. Allard de l’UBC, elle a pris sa retraite du poste de directrice de l’IRSHDC en juin. Néanmoins, Jimmy a déclaré qu’il était évident que la nouvelle frappait durement l’IRSHDC.

“Le personnel bourdonnait comme un fou, se faisant retirer des réunions pour aller soutenir les réponses des médias”, a déclaré Jimmy.

Jimmy a déclaré qu’elle avait essayé de discuter de l’histoire lors de l’atelier, affirmant qu’à son avis, il était “ridicule” de parler de vérité à la lumière des conclusions de l’enquête de CBC.

Elle a dit qu’elle avait été accueillie par le silence.

Le lundi matin suivant, Ngai Pindell, doyen de la faculté de droit, a envoyé un e-mail aux étudiants avertissant que parler de l’histoire pourrait causer du tort.

“Bien qu’il soit naturel que vous souhaitiez discuter de l’histoire avec des collègues, des camarades de classe et des amis, veuillez garder à l’esprit le potentiel que ce que vous dites puisse exacerber une situation difficile pour quelqu’un avec qui vous vous engagez.”

“C’est donc une belle façon de dire ‘Garde ta bouche fermée'”, a conclu Jimmy. « Tenez-vous en à ce que [university’s] les déclarations publiques le sont.”

L’identité autochtone “n’est pas un critère”

Le jour où l’histoire a été publiée, le 12 octobre, UBC a publié une déclaration au Globe and Mailfélicitant Turpel-Lafond pour ses réalisations professionnelles, ses réalisations en tant que directrice de l’IRSHDC et son lien profond avec les communautés autochtones.

L’université a déclaré qu’elle ne commenterait pas si Turpel-Lafond était réellement crie parce que «l’identité autochtone n’était pas un critère pour le poste [of IRSHDC director].”

Jean Teillet, une avocate métisse et experte en droit des droits des Autochtones, a dit qu’elle doutait de cette déclaration, la qualifiant de “pas plausible”.

“Je pense que les chances qu’ils embauchent une personne non autochtone dans ce rôle sont nulles”, a déclaré Teillet. “De nos jours? Zéro.”

Elle a dit qu’elle ne peut pas imaginer que l’UBC aurait nommé une personne non autochtone à la tête de l’IRSHDC nouvellement créé, qui se concentre sur l’histoire et les conséquences des pensionnats indiens. Elle a également souligné que l’université s’était publiquement engagée à embaucher plus d’Autochtones.

Jean Teillet, un avocat métis de la Colombie-Britannique, a été engagé par l’Université de la Saskatchewan pour enquêter sur les revendications d’ascendance autochtone de Carrie Bourassa. (Pape Salter Teillet LLP)

Teillet a déclaré qu’elle soupçonnait UBC de jouer à des jeux de mots.

“C’est une sorte de stratégie de canard et de couverture qui, à mon avis, n’est pas la meilleure”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils l’aient déclaré comme critère ou non, ça l’était. C’était un critère tacite et peut-être le critère le plus important.”

Les prétentions de Turpel-Lafond à l’ascendance autochtone étaient suffisamment importantes pour figurer en bonne place dans le communiqué du 26 avril 2018 annonçant sa nomination en tant que directrice et professeure titulaire à l’UBC.

Le deuxième paragraphe commence “Turpel-Lafond, ou Aki-kwe, est Cri et Écossais avec des liens de parenté dans les Premières Nations de la Saskatchewan et du Manitoba. »

Turpel-Lafond recruté à ce poste

CBC a demandé à l’université de fournir une copie de l’annonce du poste de Turpel-Lafond et de la liste des critères établis pour le poste.

UBC a répondu qu’il n’y avait pas de publicité parce qu’elle ciblait spécifiquement Turpel-Lafond pour la location.

“Dans certains cas, lorsqu’un poste est unique, les universités adopteront une approche ciblée d’embauche, auquel cas les annonces ne sont pas utilisées. Ce fut le cas pour le poste de directeur de l’IRSHDC”, indique le communiqué.

L’UBC a ajouté que même si l’ascendance autochtone n’était pas une condition du rôle, l’université a tenu compte des «liens profonds de Turpel-Lafond avec les peuples autochtones du Canada».

“Les candidats ayant une expérience autochtone pertinente et la capacité de travailler en étroite collaboration avec les groupes autochtones étaient des facteurs pertinents”, a déclaré l’UBC.

L’UBC affirme qu’en 2018, l’ascendance autochtone n’était «pas un critère» pour embaucher un directeur du nouveau Centre d’histoire et de dialogue des pensionnats indiens. (Ubcproperties.com)

Jean Teillet a déclaré que l’approche de l’UBC est à la fois révélatrice et typique de nombreuses universités à travers le Canada en ce qui concerne l’embauche d’universitaires autochtones.

“Souvent, il n’y a pas d’annonce pour le poste. Ce n’est pas indiqué comme” Nous recherchons un professeur autochtone “”, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, dit-elle, le recrutement se fait de bouche à oreille.

“Lorsque l’université se retourne et dit” Eh bien, ce n’était pas l’un des critères d’emploi “, la réalité est qu’il n’y avait pas de critères d’emploi parce qu’il n’y avait rien d’énoncé en public”, a déclaré Teillet. “Je ne pense pas que ce soit très honnête.”

Echos d’un précédent scandale

Une semaine après la parution de l’histoire, un groupe se faisant appeler le Collectif des femmes autochtones a publié une déclaration publique appelant les responsables publics à donner des réponses plus réfléchies et mesurées au rapport.

“Nous sommes profondément troublés que les professionnels, les politiciens et les dirigeants universitaires des Premières Nations aient été trop prompts à défendre publiquement un individu prétendant détenir le statut d’Indien des traités et l’autochtonie, alors qu’en fait il n’y a aucune preuve vérifiable à l’appui de cette affirmation”, indique le communiqué.

Crystal Fafard, une avocate autochtone de la Première Nation Yellow Quill en Saskatchewan et porte-parole du groupe, a déclaré que les femmes, qui viennent de nombreux horizons, étaient déçues par la réponse de l’UBC.

“Ils devraient faire une pause, y réfléchir et faire une analyse avant de parler”, a déclaré Fafard.

Crystal Fafard est une avocate de la Première Nation de Yellow Quill. Elle est également porte-parole du Collectif des femmes autochtones, un groupe de défense formé à la suite de l’histoire de CBC sur Turpel-Lafond. (Mauricelaw.com)

Elle a dit que l’UBC aurait dû apprendre cette leçon en regardant comment l’Université de la Saskatchewan a géré une situation similaire l’année dernière.

En octobre 2021, une enquête de la CBC a mis en doute les revendications d’ascendance autochtone de Carrie Bourassa, une professeure de renom de l’U de S. la santé des collectivités partout au Canada.

« La professeure Bourassa n’a pas été embauchée par l’université en raison de son statut d’Autochtone, et l’ascendance autochtone n’était pas une exigence du poste », a déclaré l’U de S.

Fafard a déclaré que la similitude des réponses entre l’U de S et l’UBC est étonnante.

“Vous auriez pensé, compte tenu de cette situation, qu’ils auraient appris quelque chose, comme une meilleure pratique peut-être, pour faire face à ces situations”, a déclaré Fafard.

La déclaration de soutien de l’U de S à Bourassa a été accueillie avec indignation par les peuples autochtones de partout au pays. En quelques jours, l’Université a renversé sa position et lancé une enquête sur les allégations de Bourassa.

Fafard dit qu’il est temps pour l’UBC de faire la même chose. Elle a déclaré que l’institution ne pouvait pas se cacher derrière son affirmation selon laquelle le rôle de Turpel-Lafond ne nécessitait pas d’ascendance autochtone.

“Je pense que c’est un flic”, a déclaré Fafard. « Vous devez vous impliquer parce que vous l’avez embauchée et qu’elle occupait un poste très important pour les Autochtones.

Teillet a été embauché par l’Université de la Saskatchewan pour mener l’enquête sur Carrie Bourassa. Son rapport final n’a pas encore été publié, mais d’après toutes les recherches qu’elle a effectuées, elle a conclu que les universités sont mieux servies en affrontant les problèmes de front.

“Ils peuvent soit sortir devant cela, soit être toujours derrière la balle 8”, a-t-elle déclaré.

“Vous ne pouvez pas l’ignorer. Cela ne peut pas être balayé sous le tapis. Ça a été balayé sous le tapis pendant longtemps et ça ne peut pas continuer.”