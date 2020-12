Deux professeurs ont été surpris par des présentations insultantes d’étudiants après avoir oublié de se déconnecter d’un appel vidéo.

L’institut de technologie Galway-Mayo en Irlande s’est excusé hier après que les professeurs aient entendu des blagues sur les handicaps des étudiants lors de l’appel la semaine dernière.

Les étudiants en commerce de l’université qui venaient de faire des présentations en ligne ont pu entendre les professeurs discuter de leur travail et attribuer des notes pendant que leurs flux restaient en ligne.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent que les deux femmes examinent brutalement les présentations des étudiants, l’une d’entre elles disant qu’elle voulait « commencer à percer » ses dents.

Dans la vidéo, l’un des conférenciers entame la conversation en mentionnant trois étudiants dont elle voulait parler.

Elle dit: « Je pensais que putain [named student] ne serait jamais [stop talking], et il est malade ce garçon et je n’aimais pas.

«Finalement, j’ai dit que je devais faire quelque chose, et il ne s’est toujours pas arrêté.

L’autre dit: «Je ne pouvais pas en prendre beaucoup plus de toute façon, j’étais épuisé.

‘[Named student] n’était pas trop mal, je l’ai trouvé intéressant. Mais je pensais que l’autre gars [named student], Je pensais que je devrais avoir une perceuse et commencer à me percer les dents.

À la fin de la vidéo, l’un des conférenciers déclare: « A [named student] quelque chose ne va pas avec elle?

Faisant référence au bureau d’accès aux personnes handicapées du collège, qui offrirait un soutien aux étudiants handicapés, l’autre conférencier a plaisanté en disant que la fille pourrait être «sur la liste».

Elle dit: « C’est drôle, je pensais, avant de faire un [marking] décision ici sur la communication, la voix et le langage corporel. Je sentais qu’elle parlait si lentement …

« J’ai dit que je ferais mieux de vérifier auprès de l’accès pour voir si elle était sur la liste quelque part pour quelque chose. »

La vidéo a provoqué l’indignation sur les médias sociaux de la part des étudiants et des parents, certains appelant à ce que les professeurs soient limogés.

Un étudiant de 19 ans a déclaré: « En tant qu’étudiant polyhandicapé, je suis extrêmement contrarié par les séquences vidéo du GMIT.

« J’ai déjà du mal à faire des présentations et à allumer mon micro et ma caméra en classe, et savoir qu’il y a des professeurs qui pensent qu’il est acceptable de parler d’étudiants comme ça a aggravé mon anxiété à ce sujet.

« Les professeurs impliqués devraient avoir honte et devraient perdre leur travail. »

Un autre a écrit: « Absolument choqué d’apprendre que l’un des conférenciers du GMIT impliqué dans ces vidéos choquantes était toujours autorisé à donner une conférence aujourd’hui. [Monday] comme si de rien n’était.

«C’est bien plus qu’une simple« violation de données ».

« C’est une violation totale de la confiance des gens et de leur vie privée, un manque total de respect pour nous en tant qu’étudiants du GMIT de dire des choses horribles comme ça avec tant de désinvolture lors d’une réunion Teams. Absolument dégoûté de tout cela.

L’avocat Patrick McKee a déclaré qu’il était consterné par les professeurs et a déclaré qu’il serait heureux d’aider les étudiants à intenter des poursuites judiciaires contre eux.

Il a déclaré: «Comportement épouvantable de ces professeurs. Cela coûtera au GMIT et, pour mémoire, je ne serais que trop heureux d’aider ces étudiants s’ils souhaitent appliquer toute la force de la législation sur la protection des données. »

Le président du GMIT, le Dr Orla Flynn, a déclaré: « Je tiens à m’excuser de tout cœur auprès de nos étudiants pour la violation de données qui a causé tant de souffrances et de consternation.

«Le GMIT est connu comme un institut centré sur l’étudiant et certains des commentaires de notre personnel ne reflètent pas les valeurs auxquelles nous aspirons.

« Nous prenons très au sérieux les violations des politiques GMIT et de la législation sur la protection des données. »

Le président de l’Union des étudiants du GMIT, Victor O’Loughlin, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête de la part des étudiants.