Cinq professeurs de l’Université de l’Arizona ont lancé un projet de réalité virtuelle pour montrer ce que c’est que de vivre le racisme anti-noir, fournissant un autre outil pour aider à promouvoir les récits sociaux du milieu universitaire.

Financés par une subvention de 50000 dollars de l’université d’État, les chercheurs visent à créer des environnements, tels que des réunions de département et des salles de classe, où les participants portant des casques de réalité virtuelle peuvent voir ce que c’est que d’être noir – ou du moins ce que c’est dans la version de la réalité. créé par les auteurs.

Par exemple, des acteurs de la vie réelle dans les scènes de réunion et de classe feront « sarcastique » commentaires et dépeignent autrement une attitude hostile. L’idée est de créer un «Réaction viscérale» à une expérience réelle, créant plus d’empathie et de compréhension.

«Ce sont les types de microagressions qui ne sont généralement pas traités», Le chef de projet Bryan Carter, professeur d’études africaines et directeur du Center for Digital Humanities de l’UA, a déclaré au journal interne de l’université.

«Ils sont difficiles à suivre, et nous voulons emmener les gens dans le monde de quelqu’un qui vit des choses comme ça afin qu’ils puissent comprendre différemment à quoi ressemble cette expérience.»

Dans un autre type de scénario, les participants utiliseront un appareil mobile avec un logiciel de géolocalisation pour jouer une interaction augmentée avec un policier dans leur emplacement réel. Des réponses différentes du participant entraîneront des interactions différentes, mais dans tous les cas, la personne sera traitée injustement par la police. Contrairement à la vraie vie, il n’y aura pas d’interaction dans laquelle la première personne noire ne sera pas maltraitée.

Carter a déclaré que le programme permettra aux participants de «Mettez-vous dans la peau des autres» en étant un observateur à la première personne, le «L’invisibilité du racisme systémique peut être dégagée.» Il est rejoint dans le projet par quatre autres chercheurs, dont le professeur de linguistique Sonja Lanehart, un praticien de la théorie critique de la race qui a attiré l’attention en septembre dernier en publiant un message Twitter qualifiant les chrétiens évangéliques de suprémacistes blancs.

« Les membres évangéliques blancs nieraient Jésus si ses dirigeants se sont prononcés contre 45 (alors président Donald Trump) avant d’admettre que 45 est un suprémaciste blanc et que c’est la cause pour laquelle il représente le plus », a tweeté Lanehart. «Ce n’est pas la sainteté si (sic) la vie. Ce n’est ni la loi ni la justice. Tout est question de suprématie blanche.

Ironiquement, Lanehart a publié son message racialement incendiaire un jour après avoir dit à un média local que «Les mots comptent», qu’elle a appelé sa maison « devise. »

L’équipe de recherche de l’Arizona capitalise sur la convergence de deux thèmes brûlants: la réalité virtuelle et les récits antiracistes. Un professeur de l’Université Columbia a fait un effort similaire à plus petite échelle en 2019, créant un film de réalité virtuelle de 12 minutes qui visait à montrer aux téléspectateurs ce que c’est que d’être un adolescent noir maltraité par la police.

Big Tech a le même type de message à l’esprit, selon le journal d’infiltration Project Veritas. Des images d’une réunion interne en janvier ont montré Roy Austin, vice-président des droits civils de Facebook, se demandant si l’entreprise pouvait utiliser sa technologie Oculus pour montrer aux policiers blancs ce que c’est qu’un jeune homme noir d’être arrêté, fouillé et arrêté.

«Je veux que chaque décision majeure (sur Facebook) passe par le prisme des droits civiques», Dit Austin.

