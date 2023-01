Des produits chimiques toxiques auraient tué 18 personnes à Karachi au Pakistan

Au moins 18 personnes sont mortes dans la plus grande ville du Pakistan, Karachi, au cours des 16 derniers jours, prétendument à cause de produits chimiques toxiques provenant d’usines de la région.

Un communiqué du département de la santé de la province du Sindh a confirmé jeudi les décès dans le quartier Ali Muhammad Goth du district de Keamari à Karachi du 10 au 26 janvier.

“Selon l’enquête initiale, la cause de ces décès est due à des produits chimiques qui ont causé une maladie pulmonaire interstitielle”, indique le communiqué.

“Des camps médicaux pour le traitement de la pneumonie ont également été établis dans la zone touchée. D’autres enquêtes sont en cours.”

Selon des habitants, une odeur nauséabonde provenait de deux usines de leur village, provoquant la suffocation.

La porte-parole du département de la Santé, Mehar Khursheed, a déclaré que les personnes décédées souffraient de fièvre, de maux de gorge et d’essoufflement.

Elle a déclaré à Al Jazeera :

Dans les cinq à sept jours suivant le début de la maladie, la mort est survenue. À l’examen des patients symptomatiques, ils ne présentent aucune éruption cutanée. Une conjonctivite était présente, bien que [the] la communauté se préoccupe de [the] forte odeur irritante dans [the] environnement.