Des produits chimiques pour une éventuelle production de fentanyl saisis en Arizona

PHOENIX (AP) – Des agents américains dans le sud de l’Arizona ont déclaré jeudi avoir saisi jusqu’à 440 livres (environ 200 kilogrammes) de ce qu’ils soupçonnent être un précurseur chimique souvent utilisé pour fabriquer la dangereuse drogue fentanyl, un signe effrayant que les producteurs pourraient passer à la fabrication l’opioïde synthétique mortel sur le sol américain.

Le produit chimique en poudre était transporté par des agents jeudi matin depuis une résidence et un entrepôt à Tucson, où il avait été envoyé ces derniers mois dans une série de colis suspects en provenance de Chine qui n’identifiaient pas leur contenu, a déclaré Leo Lamas, l’agent spécial adjoint en responsable des enquêtes de sécurité intérieure à Tucson.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat d’arrestations après que des agents munis de mandats de perquisition fédéraux sont entrés dans les lieux et n’ont trouvé personne à l’intérieur.

“Si des entrepreneurs criminels commencent à produire du fentanyl ici, cela pourrait devenir une situation effrayante pour les États-Unis”, a déclaré Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la Drug Enforcement Administration. “Si les produits chimiques s’avèrent être des précurseurs, cela pourrait vraiment aggraver la distribution de fentanyl et les surdoses.”

“Une fois que vous avez une tendance à la drogue comme celle-ci, elle peut se répandre et se propager rapidement”, a ajouté Vigil.

Lamas a déclaré que l’agence avait lancé l’enquête il y a plusieurs mois après avoir appris que des colis suspects contenant le produit chimique, qu’il n’a pas nommé, étaient expédiés vers les deux sites depuis la Chine. Les agents de la DEA et la police de Tucson ont fourni un soutien important, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’agence enquêtait toujours sur les personnes impliquées dans l’expédition et le stockage des produits chimiques et ne savait pas encore s’ils faisaient partie d’un groupe criminel local ou d’une organisation internationale de la drogue.

Si une enquête plus approfondie montre que les produits chimiques étaient destinés à la production de fentanyl, la saisie de jeudi pourrait marquer un nouveau modèle de fabrication, le rendant plus facilement accessible aux consommateurs aux États-Unis.

Déjà, la DEA appelle le fentanyl la drogue la plus mortelle du pays. Les deux tiers des 107 000 décès par surdose dans le pays en 2021 ont été attribués à des opioïdes synthétiques comme le fentanyl, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Développé à l’origine comme une drogue légale pour traiter la douleur intense causée par des affections telles que le cancer, les cartels de la drogue mexicains ont produit ces dernières années la plupart du fentanyl illégal observé aux États-Unis, en le faisant passer en contrebande dans des véhicules ou en l’attachant aux piétons traversant aux points d’entrée le long de la frontière internationale. .

“Je considère que le fentanyl est probablement la substance contrôlée la plus dangereuse avec laquelle nous ayons jamais eu affaire”, a déclaré Lamas.

Le médicament est vendu sous diverses formes, y compris des pilules bleues conçues pour ressembler à l’oxycodone, connue localement dans le sud de l’Arizona sous le nom d'”oxy mexicain”. Sous sa forme de poudre, le fentanyl est souvent mélangé à d’autres drogues comme l’héroïne ou la méthamphétamine.

Mais les enquêteurs au cours des derniers mois ont vu des signes naissants que les producteurs pourraient essayer de fabriquer du fentanyl aux États-Unis, a déclaré Lamas.

“Au cours de la dernière, je dirais environ un an, nous avons commencé à découvrir des presses à pilules aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

“Certes, ces organisations criminelles savent que l’accent est mis à la frontière”, a déclaré Lamas à propos des efforts d’interdiction. Importer des précurseurs de Chine et produire du fentanyl dans le pays ne serait « qu’un autre mécanisme par lequel ces organisations criminelles tenteront de vendre leurs produits aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Peu coûteux à produire et à acheter, le fentanyl a explosé en popularité ces dernières années. Mais même une infime dose peut être fatale car elle est 50 fois plus puissante que l’héroïne et les producteurs n’ont pas tendance à se soucier du contrôle de la qualité lorsqu’ils pressent la poudre dans des pilules ou la mélangent avec d’autres drogues.

La dépendance au fentanyl s’est propagée aux populations sans-abri de Los Angeles et d’autres grandes villes de l’Ouest où il est vendu en petites doses à bas prix.

“Ce qui le rend tellement plus dangereux, c’est parce qu’il ne fait vraiment pas de discrimination en termes économiques”, a déclaré Lamas. “C’est accessible à tous.”

Anita Snow, l’Associated Press