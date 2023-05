Des «produits chimiques éternels» trouvés dans des échantillons de sang de Canadiens: rapport

Selon un nouveau rapport du gouvernement du Canada, des «produits chimiques éternels» toxiques se trouvent dans le sang des Canadiens – et des niveaux encore plus élevés sont trouvés dans les communautés autochtones du Nord.

Santé Canada et Environnement Canada ont publié un projet d’évaluation de la science sur les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS). Les deux ministères proposent d’inscrire les produits chimiques artificiels comme toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE).

Les Canadiens ont jusqu’à mi-juillet pour peser sur la modification proposée à la LCPE.

L’inscription d’une substance comme toxique en vertu de la LCPE est la première étape vers l’adoption par le gouvernement de règlements pour l’interdire, comme Ottawa l’a fait avec les articles en plastique à usage unique.

Des études montrent que les PFAS peuvent nuire à la santé humaine et à la faune. Certains des produits chimiques s’accumulent dans le foie et les reins.

Parce que les PFAS se décomposent très lentement, les êtres vivants y sont exposés à plusieurs reprises et les niveaux sanguins de PFAS peuvent s’accumuler avec le temps.

Les PFAS peuvent être trouvés dans divers produits de consommation – cosmétiques, couches, produits menstruels, emballages alimentaires, tapis, meubles et vêtements. Mais alors que bon nombre de ces produits sont considérés comme jetables, les produits chimiques PFAS traînent.

« Seuls les diamants devraient être éternels – pas les substances fabriquées par l’homme qui polluent notre environnement », a déclaré le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault dans un tweet.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et notre environnement », a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Le gouvernement définit les PFAS comme une classe de plus de 4 700 produits chimiques fabriqués par l’homme – une liste qui ne cesse de s’allonger.

Le rapport du gouvernement indique que les humains sont également exposés à des « produits chimiques pour toujours » dans l’air qu’ils respirent, dans la poussière et dans l’eau potable.

REGARDER | Des chercheurs découvrent des produits chimiques potentiellement toxiques dans des contenants compostables : Les emballages durables contiennent des produits chimiques nocifs : étude De nouvelles recherches ont révélé que certains emballages présentés comme respectueux de l’environnement contiennent des niveaux élevés de produits chimiques PFAS qui peuvent être nocifs pour l’environnement et la santé humaine. Les PFAS sont difficiles à décomposer et ont été liés à plusieurs types de cancer différents.

Les produits chimiques « extrêmement persistants » se trouvent partout au Canada et même dans l’Arctique éloigné, selon le rapport.

Les PFAS sont également utilisés dans les équipements de lutte contre les incendies comme la mousse ignifuge et dans les composants vitaux des véhicules électriques, des batteries et des panneaux solaires.

« [PFAS] contribuent à l’énergie propre et à la réduction des émissions », a déclaré Danielle Morrison, gestionnaire des politiques à l’Association canadienne de l’industrie de la chimie.

L’association a déclaré que ses membres suivraient la science, mais elle met en garde contre l’interdiction des PFAS qui sont essentiels et pour lesquels il n’existe aucune alternative.

Le PFAS peut être transmis aux fœtus : rapport

En plus de trouver des traces de SPFA dans le sang des Canadiens, l’examen de Santé Canada et d’Environnement Canada a montré que les mères enceintes peuvent transmettre ces substances par le placenta. Les nourrissons, a-t-il constaté, peuvent être exposés aux PFAS par le lait maternel.

Le rapport indique qu’à l’échelle internationale, les pompiers font partie des groupes connus pour être exposés à une exposition accrue aux PFAS. Au Canada, dit-il, une autre population est à risque.

« Les communautés autochtones du Nord (telles que mesurées chez les adultes, y compris les femmes enceintes), ainsi que les jeunes et les enfants autochtones d’autres régions du Canada présentaient des niveaux élevés de certains PFAS », indique le rapport du gouvernement.

« Les effets couramment rapportés dans les études sur les animaux comprennent des effets sur le foie, les reins, la thyroïde, le système immunitaire, le système nerveux, le métabolisme et le poids corporel, ainsi que la reproduction et le développement », indique le rapport.

Il a déclaré que les résultats sont similaires dans les études épidémiologiques humaines.

« Il y a eu suffisamment d’exposition au PFAS depuis suffisamment longtemps pour que nous trouvions des effets néfastes sur la population humaine », a déclaré Miriam Diamond, professeur à la School of the Environment de l’Université de Toronto.

Diamond, qui étudie comment les PFAS pénètrent dans l’environnement, a déclaré que le Canada « menait une expérience en temps réel sur la santé de notre population ».

Il est temps d’interdire les PFAS non essentiels, a-t-elle déclaré.

La professeure Miriam Diamond tient l’un des bols en papier compostable analysés dans son laboratoire. Ce type de récipient alimentaire s’est avéré avoir des niveaux élevés de PFAS ou de «produits chimiques éternels». (Robert Krbavac)

Le Canada restreint déjà certains PFAS, mais un groupe environnemental a déclaré que le Canada adoptait une approche fragmentaire et devait aller plus loin.

« Il est vraiment important que nous coupions cela à la source et que nous arrêtions d’essayer de faire les petits morceaux », a déclaré Cassie Baker, responsable de programme chez Environmental Defence.