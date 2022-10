PORTLAND, Maine (AP) – Les agences de la faune aux États-Unis trouvent des niveaux élevés d’une classe de produits chimiques toxiques dans le gibier comme le cerf – et cela déclenche des avis de santé dans certains endroits où la chasse et la pêche sont des modes de vie et des éléments clés de la économie.

Les autorités ont détecté des niveaux élevés de PFAS, ou de substances per- et polyfluoroalkyles, chez les cerfs dans plusieurs États, dont le Michigan et le Maine, où des légions de chasseurs cherchent à gagner de l’argent chaque automne. Parfois appelés «produits chimiques éternels» en raison de leur persistance dans l’environnement, les PFAS sont des composés industriels utilisés dans de nombreux produits, tels que les ustensiles de cuisine et les vêtements antiadhésifs.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a lancé l’année dernière un effort pour limiter la pollution par les produits chimiques, qui sont liés à des problèmes de santé, notamment le cancer et le faible poids à la naissance.

Mais la découverte des produits chimiques chez les animaux sauvages chassés pour le sport et la nourriture représente un nouveau défi auquel certains États ont commencé à faire face en émettant des avis de « ne pas manger » pour les cerfs et les poissons et en élargissant les tests de dépistage des PFAS.

“Le fait qu’il existe une menace supplémentaire pour la faune – le gibier que les gens vont chasser et pêcher – est une menace pour ces industries et la façon dont les gens pensent à la chasse et à la pêche”, a déclaré Jennifer Hill, directrice associée du Great Centre régional des lacs pour la National Wildlife Federation.

Les produits chimiques PFAS font l’objet d’une attention croissante des agences de santé publique et environnementales, en partie parce qu’ils ne se dégradent pas ou le font lentement dans l’environnement et peuvent rester dans le sang d’une personne à vie.

Les produits chimiques pénètrent dans l’environnement par la production de biens de consommation et de déchets. Ils ont également été utilisés dans la mousse anti-incendie et dans l’agriculture. Les boues d’épuration contaminées par les PFAS sont depuis longtemps appliquées dans les champs comme engrais et compost.

Dans le Maine, où les produits chimiques ont été détectés dans l’eau de puits à des centaines de fois le niveau d’avis fédéral en matière de santé, les législateurs ont adopté une loi en 2021 obligeant les fabricants à signaler leur utilisation des produits chimiques et à les éliminer progressivement d’ici 2030. Les défenseurs de la santé environnementale ont déclaré que le Maine La loi pourrait être un modèle pour d’autres États, certains travaillant sur leur propre législation sur les PFAS.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate, a signé un projet de loi en septembre qui interdit les produits chimiques des cosmétiques vendus dans l’État. Et plus de 20 États ont proposé ou adopté des limites pour les PFAS dans l’eau potable, selon la Conférence nationale des législatures des États.

D’autres tests permettront probablement de découvrir que les produits chimiques sont présents dans d’autres gibiers que les cerfs, tels que les dindes sauvages et les poissons, a déclaré David Trahan, directeur exécutif de la Sportsman’s Alliance of Maine, un groupe de défense de la chasse et du plein air.

La découverte pourrait avoir un impact négatif sur le tourisme de plein air à court terme, a déclaré Trahan. “Si les gens ne veulent pas chasser et pêcher, comment allons-nous gérer ces espèces?” il a dit. “Vous l’obtenez dans votre eau, vous l’obtenez dans votre nourriture, vous l’obtenez dans le gibier sauvage.”

Le Maine a été l’un des premiers États à détecter le PFAS chez les cerfs. L’État a émis l’année dernière un avis «ne pas manger» pour les cerfs récoltés dans la région de Fairfield, à environ 129 kilomètres au nord de Portland, après que plusieurs des animaux aient été testés positifs pour des niveaux élevés.

L’État étend maintenant les tests à davantage d’animaux dans une zone plus large, a déclaré Nate Webb, directeur de la division de la faune au Département des pêches intérieures et de la faune du Maine. “La capacité des laboratoires a été difficile”, a-t-il déclaré, “mais je soupçonne que davantage d’installations seront mises en ligne pour aider à alléger ce fardeau – dans le Maine et ailleurs dans le pays.”

Le Wisconsin a testé des cerfs, des canards et des oies pour le PFAS et, par conséquent, a émis un avis de «ne pas manger» pour le foie de cerf autour de Marinette, à environ 89 kilomètres au nord de Green Bay. L’État a également demandé aux pêcheurs de réduire leur consommation de l’éperlan arc-en-ciel populaire du lac Supérieur à un repas par mois.

Certains produits chimiques, y compris le PFAS, peuvent s’accumuler dans le foie au fil du temps parce que l’organe filtre les produits chimiques du sang, a déclaré le département des ressources naturelles du Wisconsin aux chasseurs. Les autorités du New Hampshire ont également émis un avis pour éviter de consommer du foie de cerf.

Le Michigan a été le premier État à évaluer les PFAS chez les cerfs, a déclaré Tammy Newcomb, directrice adjointe exécutive principale du ministère des Ressources naturelles du Michigan.

L’État a émis son premier avis «ne pas manger» en 2018 pour les cerfs capturés dans et à proximité du canton d’Oscoda. Le Michigan a depuis émis un avis contre la consommation d’organes, tels que le foie et les reins, de cerfs, de poissons ou de tout autre gibier sauvage partout dans l’État. Il a également étudié la sauvagine dans tout l’État dans les zones de contamination des eaux de surface par les PFAS.

Les tests étendus de l’État se sont également avérés bénéfiques car ils ont aidé les autorités à déterminer les zones qui n’ont pas de problème de PFAS, a déclaré Newcomb.

« Les gens aiment lever les bras et dire que nous ne pouvons rien y faire. J’aime souligner nos résultats et dire que ce n’est pas vrai », a déclaré Newcomb. “La découverte de PFAS comme contaminant préoccupant a été l’exception et non la règle.”

Le produit chimique a également été trouvé dans des coquillages qui sont ramassés à des fins récréatives et commerciales. Des scientifiques de l’Institut de l’environnement de l’Université internationale de Floride ont échantillonné plus de 150 huîtres de tout l’État et détecté des PFAS dans chacune d’entre elles, selon leur étude en août. Natalia Soares Quinete, professeure adjointe au département de chimie et de biochimie de l’institut, a décrit les produits chimiques comme “un poison à long terme” qui met en danger la santé humaine.

Le Dr Leo Trasande, professeur de pédiatrie à la NYU Grossman School of Medicine qui a étudié les PFAS, a déclaré que la meilleure façon d’éviter les effets négatifs sur la santé est de réduire l’exposition. Mais, Trasande a dit que c’est difficile à faire parce que les produits chimiques sont si courants et durables dans l’environnement.

“Si vous le voyez chez les humains, vous allez probablement voir les effets chez les animaux”, a-t-il déclaré.

Les autorités de la faune ont tenté d’informer les chasseurs de la présence de PFAS chez les cerfs avec des panneaux affichés dans les zones de chasse ainsi que des avis sur les réseaux sociaux et Internet. Un de ces panneaux, dans le Michigan, indiquait aux chasseurs que de grandes quantités de PFAS “peuvent être trouvées dans les cerfs et pourraient être nocives pour votre santé”.

Kip Adams, responsable de la conservation de la National Deer Association, a déclaré que la découverte de PFAS dans des États comme le Maine et le Michigan est très préoccupante pour les chasseurs.

“Avec la quantité de venaison que ma famille mange, je ne peux pas imaginer ne pas pouvoir le faire”, a déclaré Adams. “Jusqu’à présent, tout ce que nous avons fait a consisté à partager des informations et à nous assurer que les gens en sont conscients.”

