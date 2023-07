Des produits chimiques cancérigènes à Hamilton trouvés dans toute la ville

Une expérience de surveillance de l’air a révélé que des produits chimiques cancérigènes polluent toute la ville de Hamilton, en Ontario.

Dans l’étude, une concentration de benzo (a)pyrène – un produit chimique cancérigène – à Hamilton dépassait les lignes directrices sur la qualité de l’air de l’Ontario.

« C’est environ une cigarette par jour que les gens respirent », a déclaré Matthew Adams, professeur agrégé à l’Université de Toronto et expert en qualité de l’air qui coordonne l’étude.

La recherche, dirigée par la ville de Hamilton et financée par Santé Canada, est en cours depuis près de deux ans. Au cours de cette période, plus de 60 moniteurs d’air ont été fixés aux poteaux de rue dans chaque quartier pour surveiller la qualité de l’air. Une mairie publique a eu lieu mardi soir pour discuter des résultats.

Il convient de noter que le benzo (a) pyrène, un produit chimique créé lorsque certaines substances ne sont pas complètement brûlées, a été trouvé dans toute la ville – pas uniquement dans les zones proches des aciéries qui émettent couramment les produits chimiques liés au cancer.

Les expositions professionnelles au cancérigène ont été associées à une série de cancers, notamment du poumon et de la vessie, selon la National Library of Medicine.

« C’est en fait plus omniprésent dans toute la ville que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Adams.

Les aciéries d’Hamilton – ArcelorMittal Dofasco et Stelco – sont parmi les principaux émetteurs de benzo(a)pyrène au pays.

« Nous connaissons le [steel] l’industrie émet ce polluant et ce n’est pas à débattre », a déclaré Adams.

L’omniprésence des polluants cancérigènes est moins comprise et Matthews a déclaré que l’interaction de l’urologie, des conditions de fond et des polluants industriels doit être étudiée plus avant.

« Nous devrons commencer à faire des analyses plus spécifiques pour identifier quelles sont les sources », a-t-il déclaré.

«L’autre question que nous sommes encore en train de résoudre est une fois que nous examinons le modèle de pollution de l’air à travers la ville – comment est-ce distribué? Est-ce que les zones à revenu élevé connaissent moins de pollution de l’air que les zones à faible revenu ? »